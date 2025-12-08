Рублев получил награду ATP за благотворительность
Вторая ракетка России Андрей Рублев стал лауреатом гуманитарной премии имени Артура Эша, сообщила пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Рублев в марте 2024 года основал благотворительный фонд, который помогает детям с тяжелыми заболеваниями. В 2025 году его фонд объявил о партнерстве с детской больницей в Риме.
Рублев впервые стал обладателем этой награды. Ранее ее вручали Роджеру Федереру, Рафаэлю Надалю, Новаку Джоковичу и другим известным игрокам.
Рублев занимает 16-е место в рейтинге ATP.
Ранее он становился лауреатом ATP Awards как самый прогрессирующий игрок (2020 год) и в паре с Кареном Хачановым как самый любимый дуэт болельщиков (2023).
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили