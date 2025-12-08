Рублев получил награду ATP за благотворительность

Россиянин в 2024 году основал благотворительный фонд помощи детям. Ему впервые присудили награду имени Артура Эша

Андрей Рублев (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Вторая ракетка России Андрей Рублев стал лауреатом гуманитарной премии имени Артура Эша, сообщила пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Рублев в марте 2024 года основал благотворительный фонд, который помогает детям с тяжелыми заболеваниями. В 2025 году его фонд объявил о партнерстве с детской больницей в Риме.

Рублев впервые стал обладателем этой награды. Ранее ее вручали Роджеру Федереру, Рафаэлю Надалю, Новаку Джоковичу и другим известным игрокам.

Рублев занимает 16-е место в рейтинге ATP.

Ранее он становился лауреатом ATP Awards как самый прогрессирующий игрок (2020 год) и в паре с Кареном Хачановым как самый любимый дуэт болельщиков (2023).