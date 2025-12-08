 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1 5,2 x 4,3 2 1,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Олимпиакос Пирей 1 6,5 x 4,5 2 1,48 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Галатасарай 1 2,2 x 3,75 2 3 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Барселона Айнтрахт Франкфурт 1 1,16 x 8,5 2 14 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Интер Милан Ливерпуль 1 2,05 x 3,7 2 3,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Аякс 1 1,92 x 4 2 3,55 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Манчестер Сити 1 2,5 x 3,9 2 2,55 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Бенфика Наполи 1 2,3 x 3,3 2 3,15 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Боруссия Дортмунд Буде/Глимт 1 1,3 x 5,7 2 10 Хоккей Кубок Первого Канала. Новосибирск Беларусь Казахстан 1 1,14 x 11 2 11,5 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,8 x 24 2 1,2
Спорт⁠,
0

Рублев получил награду ATP за благотворительность

Андрей Рублев получил награду ATP за благотворительность
Россиянин в 2024 году основал благотворительный фонд помощи детям. Ему впервые присудили награду имени Артура Эша
Андрей Рублев
Андрей Рублев (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Вторая ракетка России Андрей Рублев стал лауреатом гуманитарной премии имени Артура Эша, сообщила пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Рублев в марте 2024 года основал благотворительный фонд, который помогает детям с тяжелыми заболеваниями. В 2025 году его фонд объявил о партнерстве с детской больницей в Риме.

Рублев впервые стал обладателем этой награды. Ранее ее вручали Роджеру Федереру, Рафаэлю Надалю, Новаку Джоковичу и другим известным игрокам.

Рублев занимает 16-е место в рейтинге ATP.

Ранее он становился лауреатом ATP Awards как самый прогрессирующий игрок (2020 год) и в паре с Кареном Хачановым как самый любимый дуэт болельщиков (2023).

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис Андрей Рублев (теннисист) ATP
Материалы по теме
Рублев расстался с фитнес-тренером после трех проваленных турниров
Спорт
Команда Медведева обыграла команду Бублика на турнире в Санкт-Петербурге
Спорт
Рублев проиграл американцу на «Мастерс» в Париже
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 89,71 (+1) Инвестиции, 19:36 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 77,27 (+1,18) Инвестиции, 19:36
Нетаньяху рассказал о регулярном общении с Путиным Политика, 19:48
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Венгрия с начала года получила от России более 5 млрд кубометров газа Политика, 19:43
Рублев получил награду ATP за благотворительность Спорт, 19:34
Что получилось из коллаборации книжного магазина и девелоперской компании Стиль, 19:31
Вакансии в агросекторе выросли на 135%. Почему там некому работать. ВидеоПодписка на РБК, 19:29 
Paramount решила побороться с Netflix за Warner Bros. Политика, 19:27
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Кадырова наградили медалью Росгвардии «За боевое отличие» Политика, 19:25
«Ливерпуль» не взял критиковавшего клуб Салаха на матч Лиги чемпионов Спорт, 19:19
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:17
Посол Франции оценил возможность конфискации российских активов
РАДИО
 Политика, 19:16
Модель GROW: как руководителю стать коучем для своих сотрудников Образование, 19:15
Посол Франции рассказал, какими должны быть условия для мира на Украине
РАДИО
 Политика, 19:08
Какой ресторан выбрать: кухня Байкала, банный ужин и димсамы а-ля рус Стиль, 19:00