Плющенко анонсировал переговоры с фигуристкой Костылевой

Фигуристка уехала в Воронеж после конфликта ее матери с академией. Ранее Плющенко жаловался на ее мать Львовой-Беловой. Плющенко заявил, что последовал совету Тарасовой и попробует найти выход из ситуации

Евгений Плющенко (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Евгений Плющенко сообщил в телеграм-канале, что 15 или 16 декабря проведет переговоры «в интересах» фигуристки Елены Костылевой, с матерью которой у его академии продолжается конфликт.

По словам Плющенко, он решил последовать «мудрому совету Татьяны Анатольевны Тарасовой».

«У нас очень сложная ситуация (врагам не пожелаю), но я очень надеюсь, что и переговорщики, и юристы найдут выход из этой ситуации. Я очень люблю Лену, мне с большим трудом далось решение о переговорах, но я его принял», — написал Плющенко.

Ранее мать Костылевой сказала «Матч ТВ», что пока не ищет новую школу для дочери, а также что они «сидят в Воронеже и восстанавливаются».

В прошлом сезоне Костылева выиграла первенство России и финал юниорского Гран-при России, в нынешнем — победила на этапе Гран-при в Москве и была второй в Омске.

Ирина Костылева регулярно критикует в своем телеграм-канале Плющенко и его академию. Плющенко запретил матери фигуристки появляться на катке и пожаловался на то, что она жестоко обращается с ребенком, уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.