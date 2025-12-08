Почему западноафриканские страны решили ввести войска в Бенин

Государства Западной Африки вводят в Бенин свои войска. Решение об операции было принято после того, как в стране чуть не произошел государственный переворот. С 2020 года в регионе их было минимум девять. Подробнее — в статье РБК

Фото: Charles Placide Tossou / Reuters

Что произошло в Бенине

7 декабря в Бенине произошла попытка государственного переворота: группа военных, которая назвала себя «Военным комитетом по восстановлению» (Comité militaire pour la refondation — CMR), в эфире национального телевидения Benin TV заявила об отстранении от власти президента Патриса Талона (занимает этот пост с 2016 года), приостановке действия Конституции и роспуске всех госучреждений. Путчисты, которых возглавил подполковник Паскаль Тигри, обвинили правительство Талона в том, что оно не смогло обеспечить безопасность на севере страны, где с 2021 года действует группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin — JNIM), которая называет себя отделением «Аль-Каиды» (признана в России террористической и запрещена) в Мали, а также в невнимании к семьям погибших в столкновениях с ней солдат.

В тот же день группа военных атаковала резиденцию президента в городе Котону (финансовый центр, крупнейший город страны) в то время, когда там находился глава государства. Штурм не увенчался успехом, Талон не пострадал. Спустя несколько часов министр внутренних дел Алассан Сейду сообщил, что бенинские вооруженные силы не допустили переворота.

Вечером к гражданам обратился президент. Талон поблагодарил силы безопасности и население за поддержку, отметив, что мятеж вверг бы страну «в безнадежную авантюру с катастрофическими последствиями» и «остановил бы развитие» Бенина. «Ситуация полностью под контролем, поэтому сегодня вечером вы можете спокойно заниматься своими делами. Безопасность и общественный порядок будут обеспечиваться на всей территории страны, чтобы гарантировать свободу передвижения для всех», — резюмировал политик.

В связи с попыткой мятежа в Бенине были арестованы 14 человек, 12 из которых принимали участие в штурме здания национального телевидения. Подполковник Тигри и часть его единомышленников скрылись.

Республика Бенин — государство в Западной Африке со столицей в городе Порто-Ново, бывшая французская колония. На западе граничит с Того, на северо-западе — с Буркина-Фасо, на севере — с Нигером, на востоке — с Нигерией, с юга омывается Гвинейским заливом. На территории 114,7 тыс. кв. км проживают 14,4 млн человек. Почти половина населения исповедует христианство, треть — ислам, около 12% — вудуисты, около 5% принадлежат к местным религиозным группам. По форме правления Бенин — президентская республика. Исторически на этой территории находилось государство Дагомея. Владением Франции она стала в 1894 году, вскоре вошла в состав Французской Западной Африки (в нее входило восемь стран региона — от Кот-д’Ивуара до Сенегала). В 1958 году в результате референдума получила автономный статус, в 1960-м обрела независимость, в 1975-м была переименована из Республики Дагомея в Республику Бенин. Всемирный банк (ВБ) называет страну точкой пересечения двух важных региональных коридоров: Абиджан (Кот-д'Ивуар) — Лагос (Нигерия) и Котону (Бенин) — Ниамей (Нигер). Это делает Бенин важным торговым и туристическим центром. Политическую ситуацию в стране ВБ характеризует как стабильную, демократические режимы здесь чередуются в результате выборов.

Может ли мятеж быть связан с выборами

Несмотря на заверения Талона, что в Бенине все стабильно, Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) все же сообщило, что для поддержания порядка направит в республику свои войска. В контингент вошли подразделения из Ганы, Кот-д’Ивуара, Нигерии и Сьерра-Леоне. Военные из этих стран будут действовать вместе с армией Бенина, чтобы сохранить конституционный порядок.

За последние пять лет в Западной Африке произошло девять государственных переворотов: в Мали (два), Чаде, Гвинее, Буркина-Фасо (два), Нигере, Габоне, Гвинее-Бисау. После переворота в Гвинее-Бисау в 2022 году ЭКОВАС развернула там миротворческий контингент; со сменой власти в Нигере в 2023-м организация разработала план интервенции, однако войска в страну так и не вошли. Кроме того, ЭКОВАС вводила санкции в отношении Буркина-Фасо, Мали и Нигера. В итоге они вышли из ЭКОВАС и создали свою региональную организацию — Альянс государств Сахеля.

Поддержание стабильности в республике тем более важно, что 11 января 2026 года в ней должны пройти выборы в однопалатную Национальную ассамблею, а 12 апреля — выборы президента. Согласно Конституции республики, глава государства не может быть избран более чем на два срока. 67-летний Талон, который руководит страной с 2016 года, пообещал, что на третий срок не пойдет. Партию власти на президентских выборах будет представлять 49-летний Ромуальд Вадагни, министр экономики и финансов с 2016 года, который до этого 17 лет работал в подразделении консалтинговой коропорации Deloitte во Франции, США и африканских странах.

В ноябре 2025 года Национальная ассамблея одобрила конституционную реформу, которая увеличивает срок ее полномочий и президента с пяти до семи лет и предусматривает создание сената, членов которого назначает глава государства (предполагается, что это будут бывшие главы государства, спикеры парламента, председатели Верховного суда и т.п.). Африканист, автор телеграм-канала Zangaro Today Алексей Целунов обращает внимание на «еще одно спорное нововведение» Талона — так называемый режим политического перемирия (trêve politique), который должен начаться через три месяца после выборов и заканчиваться за год до новых; в этот период будут запрещены политическая агитация, митинги и теледебаты.

Бенинская национальная избирательная комиссия CENA зарегистрировала для участия в президентских выборах, помимо Вадагни, бывшего министра культуры Поля Ункпе, выдвинутого партией «Силы каури за возрождающийся Бенин». Она сейчас не представлена в парламенте, где доминирует президентская коалиция, в которую входят Прогрессивный союз и Республиканский блок (81 место из 109), тогда как оппозиционные «Демократы» располагают 28 мандатами. Представитель этой партии Рено Агбоджо до президентских выборов допущен не был.