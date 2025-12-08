Почему западноафриканские страны решили ввести войска в Бенин

Почему западноафриканские страны решили ввести войска в Бенин7 декабря в республике была предпринята попытка переворота
Что произошло в Бенине
7 декабря в Бенине произошла попытка государственного переворота: группа военных, которая назвала себя «Военным комитетом по восстановлению» (Comité militaire pour la refondation — CMR), в эфире национального телевидения Benin TV заявила об отстранении от власти президента Патриса Талона (занимает этот пост с 2016 года), приостановке действия Конституции и роспуске всех госучреждений. Путчисты, которых возглавил подполковник Паскаль Тигри, обвинили правительство Талона в том, что оно не смогло обеспечить безопасность на севере страны, где с 2021 года действует группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin — JNIM), которая называет себя отделением «Аль-Каиды» (признана в России террористической и запрещена) в Мали, а также в невнимании к семьям погибших в столкновениях с ней солдат.
В тот же день группа военных атаковала резиденцию президента в городе Котону (финансовый центр, крупнейший город страны) в то время, когда там находился глава государства. Штурм не увенчался успехом, Талон не пострадал. Спустя несколько часов министр внутренних дел Алассан Сейду сообщил, что бенинские вооруженные силы не допустили переворота.
Вечером к гражданам обратился президент. Талон поблагодарил силы безопасности и население за поддержку, отметив, что мятеж вверг бы страну «в безнадежную авантюру с катастрофическими последствиями» и «остановил бы развитие» Бенина. «Ситуация полностью под контролем, поэтому сегодня вечером вы можете спокойно заниматься своими делами. Безопасность и общественный порядок будут обеспечиваться на всей территории страны, чтобы гарантировать свободу передвижения для всех», — резюмировал политик.
В связи с попыткой мятежа в Бенине были арестованы 14 человек, 12 из которых принимали участие в штурме здания национального телевидения. Подполковник Тигри и часть его единомышленников скрылись.
Республика Бенин — государство в Западной Африке со столицей в городе Порто-Ново, бывшая французская колония. На западе граничит с Того, на северо-западе — с Буркина-Фасо, на севере — с Нигером, на востоке — с Нигерией, с юга омывается Гвинейским заливом. На территории 114,7 тыс. кв. км проживают 14,4 млн человек. Почти половина населения исповедует христианство, треть — ислам, около 12% — вудуисты, около 5% принадлежат к местным религиозным группам.
По форме правления Бенин — президентская республика. Исторически на этой территории находилось государство Дагомея. Владением Франции она стала в 1894 году, вскоре вошла в состав Французской Западной Африки (в нее входило восемь стран региона — от Кот-д’Ивуара до Сенегала). В 1958 году в результате референдума получила автономный статус, в 1960-м обрела независимость, в 1975-м была переименована из Республики Дагомея в Республику Бенин.
Всемирный банк (ВБ) называет страну точкой пересечения двух важных региональных коридоров: Абиджан (Кот-д'Ивуар) — Лагос (Нигерия) и Котону (Бенин) — Ниамей (Нигер). Это делает Бенин важным торговым и туристическим центром. Политическую ситуацию в стране ВБ характеризует как стабильную, демократические режимы здесь чередуются в результате выборов.
Может ли мятеж быть связан с выборами
Несмотря на заверения Талона, что в Бенине все стабильно, Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) все же сообщило, что для поддержания порядка направит в республику свои войска. В контингент вошли подразделения из Ганы, Кот-д’Ивуара, Нигерии и Сьерра-Леоне. Военные из этих стран будут действовать вместе с армией Бенина, чтобы сохранить конституционный порядок.
За последние пять лет в Западной Африке произошло девять государственных переворотов: в Мали (два), Чаде, Гвинее, Буркина-Фасо (два), Нигере, Габоне, Гвинее-Бисау. После переворота в Гвинее-Бисау в 2022 году ЭКОВАС развернула там миротворческий контингент; со сменой власти в Нигере в 2023-м организация разработала план интервенции, однако войска в страну так и не вошли. Кроме того, ЭКОВАС вводила санкции в отношении Буркина-Фасо, Мали и Нигера. В итоге они вышли из ЭКОВАС и создали свою региональную организацию — Альянс государств Сахеля.
Поддержание стабильности в республике тем более важно, что 11 января 2026 года в ней должны пройти выборы в однопалатную Национальную ассамблею, а 12 апреля — выборы президента. Согласно Конституции республики, глава государства не может быть избран более чем на два срока. 67-летний Талон, который руководит страной с 2016 года, пообещал, что на третий срок не пойдет. Партию власти на президентских выборах будет представлять 49-летний Ромуальд Вадагни, министр экономики и финансов с 2016 года, который до этого 17 лет работал в подразделении консалтинговой коропорации Deloitte во Франции, США и африканских странах.
В ноябре 2025 года Национальная ассамблея одобрила конституционную реформу, которая увеличивает срок ее полномочий и президента с пяти до семи лет и предусматривает создание сената, членов которого назначает глава государства (предполагается, что это будут бывшие главы государства, спикеры парламента, председатели Верховного суда и т.п.). Африканист, автор телеграм-канала Zangaro Today Алексей Целунов обращает внимание на «еще одно спорное нововведение» Талона — так называемый режим политического перемирия (trêve politique), который должен начаться через три месяца после выборов и заканчиваться за год до новых; в этот период будут запрещены политическая агитация, митинги и теледебаты.
Бенинская национальная избирательная комиссия CENA зарегистрировала для участия в президентских выборах, помимо Вадагни, бывшего министра культуры Поля Ункпе, выдвинутого партией «Силы каури за возрождающийся Бенин». Она сейчас не представлена в парламенте, где доминирует президентская коалиция, в которую входят Прогрессивный союз и Республиканский блок (81 место из 109), тогда как оппозиционные «Демократы» располагают 28 мандатами. Представитель этой партии Рено Агбоджо до президентских выборов допущен не был.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили