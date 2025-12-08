Россия начала переговоры с Норвегией по биоресурсам в двух морях
Заседание смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству началось 8 декабря, оно посвящено установлению норм общего допустимого улова и распределению квот на добычу биоресурсов в Баренцевом и Норвежском морях. Об этом сообщила пресс-служба Росрыболовства.
Переговоры проходят в формате видеоконференции. Российскую делегацию возглавляет руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
Ведомство уточнило, что в этом году сессия организована в укороченном формате. Из-за санкций, введенных Норвегией против российских рыбопромысловых компаний, четыре традиционные рабочие группы (по статистике, по науке, по контролю и по тюленям в Атлантике) собираться не будут.
Норвегия в июле ввела санкции против двух российских рыбопромысловых компаний: «Норебо» и «Мурман Сифуд» больше не смогут рыбачить в норвежских водах. Россия вручила Норвегии ноту протеста временному поверенному Рагнхильду Йохансену из-за санкций. Они противоречат соглашению о взаимных отношениях в области рыболовства 1976 года, подчеркнули в МИДе. Росрыболовство назвало эти действия грубым нарушением действующих соглашений.
Смешанная Российско-Норвежская комиссия по рыболовству была образована в 1976 году для обеспечения рационального использования общих водных биоресурсов. В ее рамках стороны ежегодно устанавливают общие допустимые уловы и распределяют квоты на вылов совместных запасов, согласовывают меры по регулированию промысла и обмениваются научными данными.
В начале октября издание Fiskeribladet, ссылаясь на источники, сообщило, что российско-норвежские переговоры о квотах на вылов трески находятся на грани срыва. Хотя ежегодное обсуждение обычно проводит комиссия по рыболовству в конце октября, встреча до сих пор не назначена.
В ответ на это глава Росрыболовства заявил, что переговоры с Норвегией приостановлены из-за несоблюдения Осло прежних договоренностей и введения антироссийских мер.
Рекомендации по квотам для Баренцева моря традиционно разрабатываются Международным советом по исследованию моря (ИКЕС), однако в марте 2022 года он приостановил членство России.
