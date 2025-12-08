 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
Трамп анонсировал рекорд по титульным боям на турнире UFC в Белом доме

Трамп анонсировал рекордное число титульных боев на турнире UFC в Белом доме
Турнир пройдет 14 июня, в день 80-летия Трампа. Президент США заявил, что каждый бой будет чемпионским и легендарным. Глава UFC ранее говорил, что список участников определится позднее
Дональд Трамп на турнире UFC в Майами 12 апреля 2025 года
Дональд Трамп на турнире UFC в Майами 12 апреля 2025 года (Фото: Megan Briggs / Getty Images)

Предстоящий турнир UFC в Белом доме 14 июня будет включать восемь или девять чемпионских боев, заявил президент США Дональд Трамп на церемонии вручения премии центра Кеннеди.

По словам Трампа, это будут «крупнейшие» бои из всех, что когда-либо были в UFC, каждый будет чемпионским и легендарным.

Арена возле Белого дома будет вмещать 5–6 тыс. человек, еще около 100 тыс. смогут увидеть турнир на больших экранах на улице, рассказал президент США.

Ранее UFC проводил не больше трех титульных боев за турнир. Глава промоушена Дэйна Уайт говорил, что подбор бойцов для турнира в Вашингтоне начнется не раньше февраля или марта, отмечает MMA Fighting.

В UFC два российских чемпиона — Ислам Махачев (полусредний вес) и Петр Ян (легчайший вес).

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Анна Сатдинова
Дональд Трамп UFC смешанные единоборства (ММА)
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
