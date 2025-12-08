 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Суд ООН принял требования России к Украине по делу 2022 года

Сюжет
Военная операция на Украине
Суд признал требования допустимыми и включил их в производство по делу. Украина может подать ответ до 7 декабря 2026 года
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Международный суд ООН признал допустимыми встречные требования России в деле, возбужденном Украиной в 2022 году, в рамках которого рассматривается возможное нарушение конвенции о геноциде. Об этом говорится в постановлении суда.

Суд также установил для Украины дедлайн 7 декабря 2026 года для подачи ответа. После этого Россия может представить возражение на ответ до 7 декабря 2027 года.

«Согласно определению Суда от 5 декабря 2025 года, Международный Суд признал встречные требования, представленные Россией по делу, касающемуся Обвинений в геноциде в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него <...>, допустимыми и включил их в производство по данному делу», — говорится в постановлении.

В России обвинили Залужного, Умерова и Порошенко по делу о геноциде
Политика
Валерий Залужный

Украина обратилась в Международный суд ООН в Гааге 27 февраля 2022 года, через несколько дней после начала российской спецоперации. Она потребовала привлечь Россию к ответственности «за манипуляцию понятием «геноцид» для оправдания агрессии» и призвать ее прекратить боевые действия.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по «денацификации» и «демилитаризации» Украины 24 февраля. Одной из целей операции он называл защиту населения Донбасса от «геноцида со стороны киевского режима».

К иску Киева присоединились 32 страны.

В октябре 2022 года Москва направила в суд возражения относительно права суда рассматривать иск Украины к России, поданный в феврале. В МИДе заявили, что суд не имеет такой юрисдикции.

Международный суд ООН установил, что обладает юрисдикцией на это, а в начале февраля 2024 года постановил продолжить рассмотрение иска Украины к России.

МИД России 18 ноября 2024 года в рамках разбирательства предоставил доказательства в Международный суд ООН, что Украина совершила геноцид в Донбассе. Документ, как указали в МИДе, называется «Контрмеморандум Российской Федерации», в нем представлены встречные требования. Впоследствии Украина оспорила приемлемость этих требований.

Конвенция была принята Генассамблеей ООН в 1948 году. Геноцид признается в документе преступлением. В конвенции говорится, что он может выражаться в форме убийства членов какой-либо определенной национальной группы, причинения им серьезных телесных повреждений и т.д. Совершающие геноцид лица, в том числе соучастники, участвующие в заговоре с целью совершения геноцида, подстрекающие к его совершению и покушающиеся него, подлежат наказанию.

Международный суд ООН в Гааге — главный судебный орган ООН, основанный в 1946 году. Он разрешает юридические конфликты между государствами по международному праву на открытых и закрытых заседаниях, с окончательными решениями, не подлежащими обжалованию.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
ООН Украина Россия геноцид исковые требования
Материалы по теме
В России обвинили Залужного, Умерова и Порошенко по делу о геноциде
Политика
СК предложил считать геноцидом запрет национального языка и культуры
Политика
МИД заявил о передаче в суд ООН доказательств геноцида со стороны Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 89,71 (+1) Инвестиции, 21:06 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 77,27 (+1,18) Инвестиции, 21:06
Зеленский объяснил, почему мирный план США сократили до 20 пунктов Политика, 21:09
Зеленский заявил об исключении из плана США спорных для Украины пунктов Политика, 21:05
Качиньский призвал вылечить ЕС, который «тяжело болен» Политика, 20:55
Трамп анонсировал рекорд по титульным боям на турнире UFC в Белом доме Спорт, 20:44
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Почему западноафриканские страны решили ввести войска в Бенин Политика, 20:35
МИД заявил о начале переосмысления внешней политики США Политика, 20:29
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Суд ООН принял требования России к Украине по делу 2022 года Политика, 20:27
Из Berkshire Баффетта уйдут два топ-менеджера после многих лет работы Инвестиции, 20:20
Плющенко анонсировал переговоры с фигуристкой Костылевой Спорт, 20:19
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Россия начала переговоры с Норвегией по биоресурсам в двух морях Экономика, 20:18
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:59
США поддержали Ирак в передаче актива ЛУКОЙЛа американской компании Политика, 19:51