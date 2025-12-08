Суд ООН принял требования России к Украине по делу 2022 года
Международный суд ООН признал допустимыми встречные требования России в деле, возбужденном Украиной в 2022 году, в рамках которого рассматривается возможное нарушение конвенции о геноциде. Об этом говорится в постановлении суда.
Суд также установил для Украины дедлайн 7 декабря 2026 года для подачи ответа. После этого Россия может представить возражение на ответ до 7 декабря 2027 года.
«Согласно определению Суда от 5 декабря 2025 года, Международный Суд признал встречные требования, представленные Россией по делу, касающемуся Обвинений в геноциде в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него <...>, допустимыми и включил их в производство по данному делу», — говорится в постановлении.
Украина обратилась в Международный суд ООН в Гааге 27 февраля 2022 года, через несколько дней после начала российской спецоперации. Она потребовала привлечь Россию к ответственности «за манипуляцию понятием «геноцид» для оправдания агрессии» и призвать ее прекратить боевые действия.
Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по «денацификации» и «демилитаризации» Украины 24 февраля. Одной из целей операции он называл защиту населения Донбасса от «геноцида со стороны киевского режима».
К иску Киева присоединились 32 страны.
В октябре 2022 года Москва направила в суд возражения относительно права суда рассматривать иск Украины к России, поданный в феврале. В МИДе заявили, что суд не имеет такой юрисдикции.
Международный суд ООН установил, что обладает юрисдикцией на это, а в начале февраля 2024 года постановил продолжить рассмотрение иска Украины к России.
МИД России 18 ноября 2024 года в рамках разбирательства предоставил доказательства в Международный суд ООН, что Украина совершила геноцид в Донбассе. Документ, как указали в МИДе, называется «Контрмеморандум Российской Федерации», в нем представлены встречные требования. Впоследствии Украина оспорила приемлемость этих требований.
Конвенция была принята Генассамблеей ООН в 1948 году. Геноцид признается в документе преступлением. В конвенции говорится, что он может выражаться в форме убийства членов какой-либо определенной национальной группы, причинения им серьезных телесных повреждений и т.д. Совершающие геноцид лица, в том числе соучастники, участвующие в заговоре с целью совершения геноцида, подстрекающие к его совершению и покушающиеся него, подлежат наказанию.
Международный суд ООН в Гааге — главный судебный орган ООН, основанный в 1946 году. Он разрешает юридические конфликты между государствами по международному праву на открытых и закрытых заседаниях, с окончательными решениями, не подлежащими обжалованию.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили