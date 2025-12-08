Суд ООН принял требования России к Украине по делу 2022 года

Суд признал требования допустимыми и включил их в производство по делу. Украина может подать ответ до 7 декабря 2026 года

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Международный суд ООН признал допустимыми встречные требования России в деле, возбужденном Украиной в 2022 году, в рамках которого рассматривается возможное нарушение конвенции о геноциде. Об этом говорится в постановлении суда.

Суд также установил для Украины дедлайн 7 декабря 2026 года для подачи ответа. После этого Россия может представить возражение на ответ до 7 декабря 2027 года.

«Согласно определению Суда от 5 декабря 2025 года, Международный Суд признал встречные требования, представленные Россией по делу, касающемуся Обвинений в геноциде в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него <...>, допустимыми и включил их в производство по данному делу», — говорится в постановлении.

Украина обратилась в Международный суд ООН в Гааге 27 февраля 2022 года, через несколько дней после начала российской спецоперации. Она потребовала привлечь Россию к ответственности «за манипуляцию понятием «геноцид» для оправдания агрессии» и призвать ее прекратить боевые действия.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по «денацификации» и «демилитаризации» Украины 24 февраля. Одной из целей операции он называл защиту населения Донбасса от «геноцида со стороны киевского режима».

К иску Киева присоединились 32 страны.

В октябре 2022 года Москва направила в суд возражения относительно права суда рассматривать иск Украины к России, поданный в феврале. В МИДе заявили, что суд не имеет такой юрисдикции.

Международный суд ООН установил, что обладает юрисдикцией на это, а в начале февраля 2024 года постановил продолжить рассмотрение иска Украины к России.

МИД России 18 ноября 2024 года в рамках разбирательства предоставил доказательства в Международный суд ООН, что Украина совершила геноцид в Донбассе. Документ, как указали в МИДе, называется «Контрмеморандум Российской Федерации», в нем представлены встречные требования. Впоследствии Украина оспорила приемлемость этих требований.

Конвенция была принята Генассамблеей ООН в 1948 году. Геноцид признается в документе преступлением. В конвенции говорится, что он может выражаться в форме убийства членов какой-либо определенной национальной группы, причинения им серьезных телесных повреждений и т.д. Совершающие геноцид лица, в том числе соучастники, участвующие в заговоре с целью совершения геноцида, подстрекающие к его совершению и покушающиеся него, подлежат наказанию. Международный суд ООН в Гааге — главный судебный орган ООН, основанный в 1946 году. Он разрешает юридические конфликты между государствами по международному праву на открытых и закрытых заседаниях, с окончательными решениями, не подлежащими обжалованию.