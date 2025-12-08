МИД заявил о начале переосмысления внешней политики США

Мария Захарова (Фото: МИД России)

В обновленной стратегии национальной безопасности США присутствует ряд положений, свидетельствующих о «серьезном переосмыслении» внешней политики Соединенных Штатов. Такую оценку дала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, отвечая на вопросы журналистов относительно новой стратегии, стенограмму опубликовала пресс-служба МИДа.

Она отметила, что особенно отличия видны на контрасте с предыдущей версией стратегии нацбезопасности от 2022 года. «В первую очередь обращает на себя внимание пересмотр прежней ставки Вашингтона на гегемонию», — отметила Захарова, добавив, что ранее американские элиты делали «ошибочную и деструктивную ставку на глобализм».

В то же время, в документе не просматривается американское видение будущего контроля над вооружениями после ДСНВ, включая принцип паритета, отметила Захарова. Также остаются «обтекаемыми» формулировки о глобальной системе Противоракетной обороны (ПРО) США, и Вашингтон не предоставляют конкретики по учету взаимосвязи наступательных и оборонительных вооружений. Несмотря на это, «документ позволяет вести поиск совместных с нами [Россией] «точек соприкосновения».

Отвечая на вопрос о критике европейских элит в новой стратегии, Захарова отметила, что она отражает углубляющиеся разногласия между США и ЕС. «Есть объективное совпадение традиционных взглядов России и здравых оценок нового руководства США на действительно тревожные процессы, происходящие в Старом Свете», — ответила дипломат.

