 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

США поддержали Ирак в передаче актива ЛУКОЙЛа американской компании

Сюжет
Война санкций
США поддерживают план Ирака по передаче доли ЛУКОЙЛа в нефтяном месторождении Западная Курна-2 американской компании, заявили в Госдепе. Среди претендентов на контрольный пакет акций российской компании называются Exxon и Chevron
ЛУКОЙЛ LKOH ₽5 540,5 -0,26% Купить
Фото: Muhannad Fala'ah / Getty Images
Фото: Muhannad Fala'ah / Getty Images

Соединенные Штаты поддерживают планы Ирака передать долю российской компании ЛУКОЙЛ в одном из крупнейших нефтяных месторождений страны — Западная Курна-2 — американской компании, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Госдепартамента.

«Мы воодушевлены первоначальными договоренностями Министерства нефти Ирака с Exxon и Chevron, а также недавним обязательством передать Западную Курну-2 американскому оператору. Соединенные Штаты продолжат отстаивать интересы американских компаний в Ираке», — цитирует агентство представителя Госдепа.

О переговорах с американскими нефтяными компаниями Министерство нефти Ирака рассказало на прошлой неделе. Кто именно участвует в переговорах, ведомство тогда не уточнило. Reuters писал, что заинтересованность в приобретении контрольного пакета акций ЛУКОЙЛа в иракском месторождении проявила американская Exxon Mobil. По информации Bloomberg, еще один претендент — Chevron. Источники агентства утверждают, что для проекта Западная Курна-2 Ирак отдает предпочтение именно Exxon, которая ранее уже работала на соседнем месторождении Западная Курна-1.

Ирак предложил США разрабатывать крупнейшее месторождение вместо ЛУКОЙЛа
Бизнес
Фото:Muhannad Fala'ah / Getty Images

Bloomberg напоминает, что Exxon совсем недавно вернулась на иракский рынок после двухлетнего отсутствия. В октябре компания заключила предварительное соглашение по разработке месторождения Маджнун. Chevron, в свою очередь, также ведет переговоры о выходе на рынок Ирака, сообщил в начале ноября генеральный директор компании Майк Уирт.

Западная Курна-2 — одно из крупнейших в мире месторождений на юге Ирака, изначальные запасы составляют около 14 млрд барр. Разработка ведется на основе контракта, подписанного ЛУКОЙЛом в январе 2010 года. Российской компании в проекте принадлежит 75%, остальные 25% у иракской North Oil Company. По условиям соглашения затраты по всему проекту финансирует ЛУКОЙЛ, а North Oil Company не несет затрат, получая только свою долю в вознаграждении.

По информации Reuters, сейчас Ирак полностью прекратил добычу на Западной Курне-2, объем которой составлял около 460 тыс. барр. в сутки. Представители иракской Basra Oil Company заявили агентству, что решение принято из-за утечки в экспортном трубопроводе. «Наши технические специалисты работают над локализацией утечки, но пока рано говорить о сроках ремонта трубопровода. Это может занять несколько дней, а может, и неделю. Пока неизвестно», — рассказал один из представителей компании.

Покупателей для своих зарубежных активов ЛУКОЙЛ начал искать после того, как сначала оказался в британском, а потом и в американском санкционном списке. Минфин США заявил, что для заключения конкретных сделок потребуется его одобрение. Прошлая сделка с согласившейся выкупить активы Gunvor была отменена из-за отказа американского регулятора выдать лицензию на ведение бизнеса, пока на Украине продолжаются боевые действия.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева
ЛУКОЙЛ США Россия Ирак месторождения санкции
Материалы по теме
США вновь продлили срок для завершения операций ЛУКОЙЛа за рубежом
Бизнес
Reuters узнал, что экс-владелец Pornhub предложил купить активы ЛУКОЙЛа
Бизнес
В Румынии разработали механизм внешнего управления для заводов ЛУКОЙЛа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 89,71 (+1) Инвестиции, 21:06 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 77,27 (+1,18) Инвестиции, 21:06
Зеленский объяснил, почему мирный план США сократили до 20 пунктов Политика, 21:09
Зеленский заявил об исключении из плана США спорных для Украины пунктов Политика, 21:05
Качиньский призвал вылечить ЕС, который «тяжело болен» Политика, 20:55
Трамп анонсировал рекорд по титульным боям на турнире UFC в Белом доме Спорт, 20:44
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Почему западноафриканские страны решили ввести войска в Бенин Политика, 20:35
МИД заявил о начале переосмысления внешней политики США Политика, 20:29
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Суд ООН принял требования России к Украине по делу 2022 года Политика, 20:27
Из Berkshire Баффетта уйдут два топ-менеджера после многих лет работы Инвестиции, 20:20
Плющенко анонсировал переговоры с фигуристкой Костылевой Спорт, 20:19
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Россия начала переговоры с Норвегией по биоресурсам в двух морях Экономика, 20:18
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:59
США поддержали Ирак в передаче актива ЛУКОЙЛа американской компании Политика, 19:51