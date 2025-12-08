США поддержали Ирак в передаче актива ЛУКОЙЛа американской компании
Соединенные Штаты поддерживают планы Ирака передать долю российской компании ЛУКОЙЛ в одном из крупнейших нефтяных месторождений страны — Западная Курна-2 — американской компании, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Госдепартамента.
«Мы воодушевлены первоначальными договоренностями Министерства нефти Ирака с Exxon и Chevron, а также недавним обязательством передать Западную Курну-2 американскому оператору. Соединенные Штаты продолжат отстаивать интересы американских компаний в Ираке», — цитирует агентство представителя Госдепа.
О переговорах с американскими нефтяными компаниями Министерство нефти Ирака рассказало на прошлой неделе. Кто именно участвует в переговорах, ведомство тогда не уточнило. Reuters писал, что заинтересованность в приобретении контрольного пакета акций ЛУКОЙЛа в иракском месторождении проявила американская Exxon Mobil. По информации Bloomberg, еще один претендент — Chevron. Источники агентства утверждают, что для проекта Западная Курна-2 Ирак отдает предпочтение именно Exxon, которая ранее уже работала на соседнем месторождении Западная Курна-1.
Bloomberg напоминает, что Exxon совсем недавно вернулась на иракский рынок после двухлетнего отсутствия. В октябре компания заключила предварительное соглашение по разработке месторождения Маджнун. Chevron, в свою очередь, также ведет переговоры о выходе на рынок Ирака, сообщил в начале ноября генеральный директор компании Майк Уирт.
Западная Курна-2 — одно из крупнейших в мире месторождений на юге Ирака, изначальные запасы составляют около 14 млрд барр. Разработка ведется на основе контракта, подписанного ЛУКОЙЛом в январе 2010 года. Российской компании в проекте принадлежит 75%, остальные 25% у иракской North Oil Company. По условиям соглашения затраты по всему проекту финансирует ЛУКОЙЛ, а North Oil Company не несет затрат, получая только свою долю в вознаграждении.
По информации Reuters, сейчас Ирак полностью прекратил добычу на Западной Курне-2, объем которой составлял около 460 тыс. барр. в сутки. Представители иракской Basra Oil Company заявили агентству, что решение принято из-за утечки в экспортном трубопроводе. «Наши технические специалисты работают над локализацией утечки, но пока рано говорить о сроках ремонта трубопровода. Это может занять несколько дней, а может, и неделю. Пока неизвестно», — рассказал один из представителей компании.
Покупателей для своих зарубежных активов ЛУКОЙЛ начал искать после того, как сначала оказался в британском, а потом и в американском санкционном списке. Минфин США заявил, что для заключения конкретных сделок потребуется его одобрение. Прошлая сделка с согласившейся выкупить активы Gunvor была отменена из-за отказа американского регулятора выдать лицензию на ведение бизнеса, пока на Украине продолжаются боевые действия.
