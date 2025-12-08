 Перейти к основному контенту
0

Paramount решила побороться с Netflix за Warner Bros.

Фото: Mike Blake / Reuters
Фото: Mike Blake / Reuters

Кинокомпания Paramount Global 8 декабря предложила выкупить Warner Bros. Discovery за $108 млрд наличными по цене $30 за акцию, сообщает CNBC. Предложение было выдвинуто на фоне подготовки сделки Warner Bros. с Netflix, которая готова выкупить киногиганта за $27,75 за акцию.

Paramount претендует на всю компанию Warner Bros. Discovery, включая ее активы и такие телевизионные сети, как CNN и TNT Sports.

«Мы находимся на Уолл-стрит, где наличные по-прежнему правят бал. Мы предлагаем акционерам на 17,6 млрд долларов больше, чем по сделке с Netflix, и мы верим, что, когда они увидят наше текущее предложение, они проголосуют именно за него», — сказал генеральный директор Paramount Skydance Дэвид Эллисон.

Paramount направила предложение 1 декабря и получила ответ от WBD о необходимости внести определенные изменения, рассказал Эллисон. Когда компания сделала это и увеличила предложение до $30 за акцию, она так и не получила ответа от генерального директора Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава, сообщил глава Paramount.

Эллисон написал Заславу в текстовом сообщении, что $30 за акцию — не лучшее и не окончательное предложение компании. Он утверждает, что сделка с Paramount будет одобрена регуляторами быстрее, учитывая меньший размер компании и ее дружественные отношения с администрацией Дональда Трампа. Эллисон назвал Трампа сторонником «конкуренции» и уверяет, что объединение Paramount с WBD станет «настоящим конкурентом Netflix и Amazon».

Он также поставил под сомнение шансы Netflix на получение одобрения регулирующих органов, поскольку, по его мнению, «позволить стриминговому сервису № 1 объединиться с стриминговым сервисом № 3 является антиконкурентным».

На прошлой неделе стриминговый сервис Netflix объявил о заключении сделки по покупке киностудии Warner Bros. за $82,7 млрд. Ожидается, что она будет закрыта в течение 12–18 месяцев. Netflix купит у Warner Bros. Discovery непосредственно киностудию Warner Bros., а также стриминг HBO Max и канал HBO. Это даст сервису контроль над такими франшизами, как «Гарри Поттер» и DC Comics, а также откроет доступ к правам на «Игру престолов», которыми владеет HBO. Сделка была единогласно одобрена советами директоров Netflix и Warner Bros. Discovery.

Материал дополняется

