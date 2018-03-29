«Астерос» выходит из игры

ИT-подрядчик Олимпиады в Сочи начал процедуру банкротства

Компания «Астерос», входящая в число крупнейших ИT-компаний России, подала иск о собственном банкротстве. Причина — финансовые проблемы этого подрядчика таких госпроектов, как Олимпиада в Сочи, ЧМ-2018 и «Электронная путевка»

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​АО «Астерос» подало иск о банкротстве в Арбитражный суд Москвы 26 марта, следует из материалов картотеки арбитражных дел. Детали в заявлении не уточняются.

В пресс-службе компании РБК подтвердили факт подачи ее руководством заявления в арбитражный суд о признании «Астероса» банкротом, пояснив, что «Астерос» исторически работает на рынке «тяжелого» инфраструктурного строительства с длительными этапами реализации и долгосрочным финансированием. «Специфика проектов, а также несвоевременное исполнение платежей со стороны некоторых заказчиков в начале 2018 года вызвали ограничения для операционной деятельности компании и создали риски выполнения обязательств», — сообщили РБК в компании.

В «Астеросе» подчеркнули, что группа продолжает операционную деятельность, а решение о банкротстве объяснили тем, что «удовлетворение требований нескольких кредиторов может привести к невозможности исполнения в полном объеме денежных обязательств перед другими кредиторами». Объемы и условия существующих договоренностей с кредиторами в компании отказались комментировать.

РБК ожидает ответов на направленные президенту компании Юрию Бякову вопросы.

​«Астерос» был подрядчиком по проектированию систем безопасности на олимпийских объектах в Сочи и выполнял аналогичные работы в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года на столичном стадионе «Лужники». В дирекции по коммуникациям и продвижению «Лужников» заверили, что «Астерос» свои обязательства перед «Лужниками» выполнил и не является оператором разработанных проектов.

Компания также реализовала по контракту с Ростуризмом такой проект, как система «Электронная путевка».

Компания с широкими интересами Группа компаний «Астерос» была создана в 1998 году, ее президентом и основным акционером является Юрий Бяков. В рейтинге крупнейших российских ИT-компаний в 2016 году, составленном РБК+, она заняла 14-е место. Компания занимается разработкой информационных систем для госорганов, построением ИT-инфраструктуры, инженерных систем и телекоммуникационных решений на разного рода объектах — стадионах, гостиницах и др. С 2011 года «Астерос» заключил 320 госконтрактов на общую сумму 20,2 млрд руб., утверждает источник РБК, знакомый с проектами компании. Головной компанией АО «Астерос», по данным СПАРК, является кипрская Asteros Technology Solutions Holdings Limited. Из материалов кипрского реестра следует, что 10% компании напрямую принадлежит входящей в группу Всемирного банка International Finance Corporation (IFC), а основным ее владельцем является кипрская B&Partners Investments Ltd (90%). Через кипрскую B&Partners Investments Ltd компания Asteros принадлежит россиянам Юрию Бякову (82,59%), Борису Полякову (4,5%), Михаилу Гаврилову (0,71%), Ирине Макеевой (0,71%), Ольге Захаровой (0,71%) и кипрской JF Trustees Ltd (0,79%). В пресс-службе IFC РБК уточнили, что корпорация в настоящий момент является миноритарным акционером Asteros c долей 2,5%, от комментариев по поводу банкротства отказались. По итогам 2016 года выручка группы «Астерос», по ее собственным данным, составила 21,4 млрд руб.

Рискованные перемены

Причиной банкротства «Астероса» могли стать финансовые проблемы, вызванные переориентацией ее деятельности, считает основатель «Энвижн Груп» Антон Сушкевич. В последние годы «Астерос», по его словам, отошел от ИT-рынка и сконцентрировался на инженерных проектах и строительстве — компания предоставляла услуги генерального подряда застройщикам и собственникам зданий. «Ухудшение финансового положения может объясняться кассовыми разрывами. В сфере строительства компаниям нужно сначала инвестировать много собственных средств в здание, и только по окончании проекта она получает деньги. В последние годы даже крупные строительные компании испытывали сложности, а «Астерос» на этом рынке совсем нишевый игрок, поэтому ему выживать было еще сложнее. На мой взгляд, переориентация компании на строительство и инженерные проекты стала основной ошибкой собственников», — говорит Сушкевич.

Из материалов на портале судов общей юрисдикции города Москвы следует, что в марте 2018 года сотрудники «Астероса» подали к компании 11 исков в связи с невыплатой заработной платы. Всего с начала года к ней со стороны разных юрлиц было подано около десятка исков на общую сумму 278 млн руб.

Судьба туристов

Один из последних крупных проектов «Астероса» — информационная система «Электронная путевка», которую компания с 2015 года разрабатывала по контракту с Ростуризмом. Система стоимостью около 500 млн руб. должна сделать туристический рынок более прозрачным и стать новым инструментом контроля за выполнением туроператорами своих обязательств, поясняли в Ростуризме. Запуск системы планировался с 1 января 2018 года, но не состоялся из-за неготовности нормативно-правовой базы.

Работы по всем этапам проекта «Электронная путевка» в рамках заключенных контрактов были полностью выполнены, система сдана заказчику в декабре прошлого года, сообщили РБК в пресс-службе «Астероса». Сейчас собственником и оператором информационной системы является Ростуризм, который впоследствии должен провести тендер на ее сервисное обслуживание, поясняет гендиректор компании-туроператора Click Voyage Игорь Козлов, председатель ИT-комитета ассоциации туроператоров «Турпомощь» и член рабочей группы Ростуризма по «Электронной путевке».

Банкротство «Астероса» не окажет никакого влияния на сроки ввода «Электронной путевки» в промышленную эксплуатацию, уверяют в Ростуризме. «Все работы по ранее заключенным контрактам выполнены компанией в полном объеме и приняты Ростуризмом. Система работает и полностью готова к запуску в промышленную эксплуатацию», — сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Комментируя текущий статус проекта, в Ростуризме сообщили, что часть необходимых для запуска системы документов уже утверждена приказами Минкультуры и направлена на госрегистрацию в Минюст, другая часть (проекты постановлений кабинета) направлена в правительство.

В Минкультуры на запрос РБК не ответили.

«Электронную путевку» уже начал тестировать ряд туроператоров, в том числе ​НТК «Интурист», PAC Group, «ВИП Сервис», TUI Russia & CIS. Но ни один из опрошенных РБК в конце 2017 года туроператоров не подтверждал, что намерен с 1 января перейти на полноценную работу в системе.

НТК «Интурист» отгружал данные в систему на этапе ее тестирования, для этого были созданы специальные тестовые путевки, которые передавались в «Электронную путевку» через шлюзы (каналы передачи данных от туроператоров в систему), говорит заместитель гендиректора компании Сергей Толчин. «Мы провели тестирование, все работает. Технически мы можем сегодня-завтра начать отгружать эти данные в систему при условии, что не будет конфликта с законом при передаче персональных данных. Но «Электронная путевка» пока не является обязательной», — добавил он.

Система не готова к работе, утверждает источник РБК на туристическом рынке. По его словам, с начала этого года никаких действий по доработке «Электронной путевки» не предпринималось. «Раз разработчик-исполнитель по госконтракту планирует обанкротиться, видимо, доводить ее до нормального рабочего состояния будет некому», — говорит собеседник РБК.

Система нуждается в доработке, подтверждает гендиректор Click Voyage. «Астерос» выполнил техническое задание по контракту, но оно было написано в 2014 году, по сути, без привлечения турбизнеса и сейчас уже не очень соответствует текущей технологической и законодательной среде. Часть вопросов можно было решить во время гарантийного срока обслуживания — до 1 июня систему должны были продолжать тестировать и исправлять недочеты. «Но необходимо дорабатывать более фундаментальные вещи, с помощью других средств и другими силами», — говорит Козлов.​