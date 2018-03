«Астерос» выходит из игры

ИT-подрядчик Олимпиады в Сочи начал процедуру банкротства

Компания «Астерос», входящая в число крупнейших ИT-компаний России, подала иск о собственном банкротстве. Причина — финансовые проблемы этого подрядчика таких госпроектов, как Олимпиада в Сочи, ЧМ-2018 и «Электронная путевка»

​АО «Астерос» подало иск о банкротстве в Арбитражный суд Москвы 26 марта, следует из материалов картотеки арбитражных дел. Детали в заявлении не уточняются.

В пресс-службе компании РБК подтвердили факт подачи ее руководством заявления в арбитражный суд о признании «Астероса» банкротом, пояснив, что «Астерос» исторически работает на рынке «тяжелого» инфраструктурного строительства с длительными этапами реализации и долгосрочным финансированием. «Специфика проектов, а также несвоевременное исполнение платежей со стороны некоторых заказчиков в начале 2018 года вызвали ограничения для операционной деятельности компании и создали риски выполнения обязательств», — сообщили РБК в компании.

В «Астеросе» подчеркнули, что группа продолжает операционную деятельность, а решение о банкротстве объяснили тем, что «удовлетворение требований нескольких кредиторов может привести к невозможности исполнения в полном объеме денежных обязательств перед другими кредиторами». Объемы и условия существующих договоренностей с кредиторами в компании отказались комментировать.

РБК ожидает ответов на направленные президенту компании Юрию Бякову вопросы.

​«Астерос» был подрядчиком по проектированию систем безопасности на олимпийских объектах в Сочи и выполнял аналогичные работы в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года на столичном стадионе «Лужники». В дирекции по коммуникациям и продвижению «Лужников» заверили, что «Астерос» свои обязательства перед «Лужниками» выполнил и не является оператором разработанных проектов.

Компания также реализовала по контракту с Ростуризмом такой проект, как система «Электронная путевка».

Компания с широкими интересами

Группа компаний «Астерос» была создана в 1998 году, ее президентом и основным акционером является Юрий Бяков. В рейтинге крупнейших российских ИT-компаний в 2016 году, составленном РБК+, она заняла 14-е место. Компания занимается разработкой информационных систем для госорганов, построением ИT-инфраструктуры, инженерных систем и телекоммуникационных решений на разного рода объектах — стадионах, гостиницах и др. С 2011 года «Астерос» заключил 320 госконтрактов на общую сумму 20,2 млрд руб., утверждает источник РБК, знакомый с проектами компании.

Головной компанией АО «Астерос», по данным СПАРК, является кипрская Asteros Technology Solutions Holdings Limited. Из материалов кипрского реестра следует, что 10% компании напрямую принадлежит входящей в группу Всемирного банка International Finance Corporation (IFC), а основным ее владельцем является кипрская B&Partners Investments Ltd (90%). Через кипрскую B&Partners Investments Ltd компания Asteros принадлежит россиянам Юрию Бякову (82,59%), Борису Полякову (4,5%), Михаилу Гаврилову (0,71%), Ирине Макеевой (0,71%), Ольге Захаровой (0,71%) и кипрской JF Trustees Ltd (0,79%).

В пресс-службе IFC РБК уточнили, что корпорация в настоящий момент является миноритарным акционером Asteros c долей 2,5%, от комментариев по поводу банкротства отказались.

По итогам 2016 года выручка группы «Астерос», по ее собственным данным, составила 21,4 млрд руб.