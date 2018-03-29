Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,02 57,41 EUR Нал. 71,67 70,83 USD Бирж. 57,72 +0,21 EUR Бирж. 71,02 -0,33 USD ЦБ. 57,56 +0,39 EUR ЦБ. 71,33 +0,07 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 7683,50 -155,50 MOEX 2249,23 -0,59% RTS 1226,80 -1,38% Brent 69,02 -1,13% DJIA 23848,42 -0,04% Nasdaq 6949,23 -0,85% FTSE 7044,74 +0,64%
«Астерос» выходит из игры
Лента новостей
СМИ узнали о возможном закрытии генконсульства США в Петербурге 05:18, Политика Холдинг Мамута приобрел онлайн-кинотеатр Okko 05:00, Бизнес В Чечне заявили о готовности Кадырова найти украинского пранкера 04:17, Политика В Лондоне предложили ограничить обслуживание российских евробондов 03:37, Экономика В Мексике приговорили к 25 годам колонии убивших журналиста полицейских 03:31, Общество В США задержали угрожавшего устроить стрельбу в школе ученика 02:33, Общество Киев предложил заключить новый договор с Россией вместо Договора о дружбе 01:47, Политика Лондон объяснил международный ответ Москве «концом всеобщего терпения» 01:04, Политика В Москве загорелся ангар 00:33, Общество В Краснодаре из детской больницы эвакуировали более 130 человек 00:18, Общество «Сделать Россию великой»: как в Британии поборются с «русскими деньгами» 28 мар, 23:45, Политика В Москве при столкновении двух грузовиков разлилось 20 т топлива 28 мар, 23:41, Общество «Ростех» и Renault конвертируют 61,4 млрд руб. долга АвтоВАЗа в акции 28 мар, 23:35, Бизнес Как сотрудники «Зимней вишни» объяснили судье свои действия на пожаре 28 мар, 23:32, Общество Скотленд-Ярд выяснил вероятное место отравления Скрипалей 28 мар, 22:58, Общество Индия запросила у Facebook разъяснений об утечке данных пользователей 28 мар, 22:53, Технологии и медиа ФСБ завела дело на украинских пограничников за задержание крымского судна 28 мар, 22:39, Общество Верховный суд отказался возвращать Марсову полю статус гайд-парка 28 мар, 22:08, Общество Трейдеры предупредили о риске роста цен на бензин до 5 руб. на литр 28 мар, 22:00, Бизнес Появилось видео с места задержания Варламова в Москве 28 мар, 22:00, Общество МИД возмутился ответом США о нехватке персонала для выдачи виз 28 мар, 21:56, Политика Потерявшие родных жители Кемерово пожаловались на МВД и МЧС в прокуратуру 28 мар, 21:44, Общество Сенаторы предложили десятикратные штрафы за недостаток сведений о товарах 28 мар, 21:27, Бизнес В Москве задержали Илью Варламова 28 мар, 21:22, Общество В МЧС признали отсутствие проверок ТЦ «Зимняя вишня» с 2012 года 28 мар, 21:18, Общество В СК объяснили изъятие телефонов у жителей Магадана 28 мар, 21:15, Общество Структура «Ростеха» построит электростанцию в Тамани 28 мар, 21:03, Бизнес Воробьев сменил Собянина в руководстве московского главка Росгвардии 28 мар, 20:57, Общество
«Астерос» выходит из игры
Газета № 055 (2779) (2903) Бизнес, 28 мар, 12:06
0
«Астерос» выходит из игры
ИT-подрядчик Олимпиады в Сочи начал процедуру банкротства
Компания «Астерос», входящая в число крупнейших ИT-компаний России, подала иск о собственном банкротстве. Причина — финансовые проблемы этого подрядчика таких госпроектов, как Олимпиада в Сочи, ЧМ-2018 и «Электронная путевка»
Фото: скриншот googlemaps

​АО «Астерос» подало иск о банкротстве в Арбитражный суд Москвы 26 марта, следует из материалов картотеки арбитражных дел. Детали в заявлении не уточняются.

В пресс-службе компании РБК подтвердили факт подачи ее руководством заявления в арбитражный суд о признании «Астероса» банкротом, пояснив, что «Астерос» исторически работает на рынке «тяжелого» инфраструктурного строительства с длительными этапами реализации и долгосрочным финансированием. «Специфика проектов, а также несвоевременное исполнение платежей со стороны некоторых заказчиков в начале 2018 года вызвали ограничения для операционной деятельности компании и создали риски выполнения обязательств», — сообщили РБК в компании.

В «Астеросе» подчеркнули, что группа продолжает операционную деятельность, а решение о банкротстве объяснили тем, что «удовлетворение требований нескольких кредиторов может привести к невозможности исполнения в полном объеме денежных обязательств перед другими кредиторами». Объемы и условия существующих договоренностей с кредиторами в компании отказались комментировать.

РБК ожидает ответов на направленные президенту компании Юрию Бякову вопросы.

​«Астерос» был подрядчиком по проектированию систем безопасности на олимпийских объектах в Сочи и выполнял аналогичные работы в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года на столичном стадионе «Лужники». В дирекции по коммуникациям и продвижению «Лужников» заверили, что «Астерос» свои обязательства перед «Лужниками» выполнил и не является оператором разработанных проектов.

Компания также реализовала по контракту с Ростуризмом такой проект, как система «Электронная путевка».

Компания с широкими интересами

Группа компаний «Астерос» была создана в 1998 году, ее президентом и основным акционером является Юрий Бяков. В рейтинге крупнейших российских ИT-компаний в 2016 году, составленном РБК+, она заняла 14-е место. Компания занимается разработкой информационных систем для госорганов, построением ИT-инфраструктуры, инженерных систем и телекоммуникационных решений на разного рода объектах — стадионах, гостиницах и др. С 2011 года «Астерос» заключил 320 госконтрактов на общую сумму 20,2 млрд руб., утверждает источник РБК, знакомый с проектами компании.

Головной компанией АО «Астерос», по данным СПАРК, является кипрская Asteros Technology Solutions Holdings Limited. Из материалов кипрского реестра следует, что 10% компании напрямую принадлежит входящей в группу Всемирного банка International Finance Corporation (IFC), а основным ее владельцем является кипрская B&Partners Investments Ltd (90%). Через кипрскую B&Partners Investments Ltd компания Asteros принадлежит россиянам Юрию Бякову (82,59%), Борису Полякову (4,5%), Михаилу Гаврилову (0,71%), Ирине Макеевой (0,71%), Ольге Захаровой (0,71%) и кипрской JF Trustees Ltd (0,79%).

В пресс-службе IFC РБК уточнили, что корпорация в настоящий момент является миноритарным акционером Asteros c долей 2,5%, от комментариев по поводу банкротства отказались.

По итогам 2016 года выручка группы «Астерос», по ее собственным данным, составила 21,4 млрд руб.

Рискованные перемены

Причиной банкротства «Астероса» могли стать финансовые проблемы, вызванные переориентацией ее деятельности, считает основатель «Энвижн Груп» Антон Сушкевич. В последние годы «Астерос», по его словам, отошел от ИT-рынка и сконцентрировался на инженерных проектах и строительстве — компания предоставляла услуги генерального подряда застройщикам и собственникам зданий. «Ухудшение финансового положения может объясняться кассовыми разрывами. В сфере строительства компаниям нужно сначала инвестировать много собственных средств в здание, и только по окончании проекта она получает деньги. В последние годы даже крупные строительные компании испытывали сложности, а «Астерос» на этом рынке совсем нишевый игрок, поэтому ему выживать было еще сложнее. На мой взгляд, переориентация компании на строительство и инженерные проекты стала основной ошибкой собственников», — говорит Сушкевич.

Из материалов на портале судов общей юрисдикции города Москвы следует, что в марте 2018 года сотрудники «Астероса» подали к компании 11 исков в связи с невыплатой заработной платы. Всего с начала года к ней со стороны разных юрлиц было подано около десятка исков на общую сумму 278 млн руб.

Судьба туристов

Один из последних крупных проектов «Астероса» — информационная система «Электронная путевка», которую компания с 2015 года разрабатывала по контракту с Ростуризмом. Система стоимостью около 500 млн руб. должна сделать туристический рынок более прозрачным и стать новым инструментом контроля за выполнением туроператорами своих обязательств, поясняли в Ростуризме. Запуск системы планировался с 1 января 2018 года, но не состоялся из-за неготовности нормативно-правовой базы.

Работы по всем этапам проекта «Электронная путевка» в рамках заключенных контрактов были полностью выполнены, система сдана заказчику в декабре прошлого года, сообщили РБК в пресс-службе «Астероса». Сейчас собственником и оператором информационной системы является Ростуризм, который впоследствии должен провести тендер на ее сервисное обслуживание, поясняет гендиректор компании-туроператора Click Voyage Игорь Козлов, председатель ИT-комитета ассоциации туроператоров «Турпомощь» и член рабочей группы Ростуризма по «Электронной путевке».

Банкротство «Астероса» не окажет никакого влияния на сроки ввода «Электронной путевки» в промышленную эксплуатацию, уверяют в Ростуризме. «Все работы по ранее заключенным контрактам выполнены компанией в полном объеме и приняты Ростуризмом. Система работает и полностью готова к запуску в промышленную эксплуатацию», — сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Комментируя текущий статус проекта, в Ростуризме сообщили, что часть необходимых для запуска системы документов уже утверждена приказами Минкультуры и направлена на госрегистрацию в Минюст, другая часть (проекты постановлений кабинета) направлена в правительство.

В Минкультуры на запрос РБК не ответили.

«Электронную путевку» уже начал тестировать ряд туроператоров, в том числе ​НТК «Интурист», PAC Group, «ВИП Сервис», TUI Russia & CIS. Но ни один из опрошенных РБК в конце 2017 года туроператоров не подтверждал, что намерен с 1 января перейти на полноценную работу в системе.

НТК «Интурист» отгружал данные в систему на этапе ее тестирования, для этого были созданы специальные тестовые путевки, которые передавались в «Электронную путевку» через шлюзы (каналы передачи данных от туроператоров в систему), говорит заместитель гендиректора компании Сергей Толчин. «Мы провели тестирование, все работает. Технически мы можем сегодня-завтра начать отгружать эти данные в систему при условии, что не будет конфликта с законом при передаче персональных данных. Но «Электронная путевка» пока не является обязательной», — добавил он.

Система не готова к работе, утверждает источник РБК на туристическом рынке. По его словам, с начала этого года никаких действий по доработке «Электронной путевки» не предпринималось. «Раз разработчик-исполнитель по госконтракту планирует обанкротиться, видимо, доводить ее до нормального рабочего состояния будет некому», — говорит собеседник РБК.

Система нуждается в доработке, подтверждает гендиректор Click Voyage. «Астерос» выполнил техническое задание по контракту, но оно было написано в 2014 году, по сути, без привлечения турбизнеса и сейчас уже не очень соответствует текущей технологической и законодательной среде. Часть вопросов можно было решить во время гарантийного срока обслуживания — до 1 июня систему должны были продолжать тестировать и исправлять недочеты. «Но необходимо дорабатывать более фундаментальные вещи, с помощью других средств и другими силами», — говорит Козлов.​

Авторы: Сергей Соболев, Елена Сухорукова, Мария Коломыченко.
Теги: Ростуризм , банкротство
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.