Инфантино наградил Трампа премией мира от ФИФА
Глава ФИФА Джанни Инфантино наградил президента США Дональда Трампа премией мира, которую организация учредила недавно.
Это произошло в ходе жеребьевки группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, которая проходит в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.
О создании премии было объявлено в день выступления Инфантино и Трампа на Американском бизнес-форуме в Майами в ноябре. Как отмечается на сайте ФИФА, премия мира присуждается «людям, которые совершили исключительные и экстраординарные действия ради мира и тем самым объединяют людей по всему миру».
При этом решение об учреждении премии было принято без одобрения совета ФИФА, управляющего органа организации. Многие правозащитники и эксперты считают, что Инфантино основал премию специально для Трампа. Среди критиков действий руководства ФИФА был в том числе бывший глава организации Йозеф Блаттер.
Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Решающий матч состоится на арене «Метлайф-стэдиум» в штате Нью-Джерси.
