ЧМ-2026⁠,
0

Инфантино наградил Трампа премией мира от ФИФА

Сюжет
ЧМ-2026
Церемония прошла в ходе жеребьевки группового этапа ЧМ-2026
Джанни Инфантино и Дональд Трамп
Джанни Инфантино и Дональд Трамп (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Глава ФИФА Джанни Инфантино наградил президента США Дональда Трампа премией мира, которую организация учредила недавно.

Это произошло в ходе жеребьевки группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, которая проходит в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.

Что не так с вручаемой Трампу премией мира ФИФА
Спорт
Президент ФИФА Джанни Инфантино дарит Дональду Трампу копию Кубка мира

О создании премии было объявлено в день выступления Инфантино и Трампа на Американском бизнес-форуме в Майами в ноябре. Как отмечается на сайте ФИФА, премия мира присуждается «людям, которые совершили исключительные и экстраординарные действия ради мира и тем самым объединяют людей по всему миру».

При этом решение об учреждении премии было принято без одобрения совета ФИФА, управляющего органа организации. Многие правозащитники и эксперты считают, что Инфантино основал премию специально для Трампа. Среди критиков действий руководства ФИФА был в том числе бывший глава организации Йозеф Блаттер.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Решающий матч состоится на арене «Метлайф-стэдиум» в штате Нью-Джерси.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ЧМ-2026 Дональд Трамп Джанни Инфантино
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
