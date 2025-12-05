Выступление Путина на торжественном приеме в Индии. Видео

Video

Президент России Владимир Путин выступил на государственном приеме, который организовала президент Индии Драупади Мурму в честь визита российского лидера. На нем также присутствовал индийский премьер-министр Нарендра Моди. Видеозапись опубликовал Кремль.

В ходе своего выступления Путин выразил признательность Мурму и Моди за прием, а также за конструктивный диалог и плодотворную работу. Он отметил, что Россия дорожит крепкой дружбой с Индией, фундамент которой заложился в середине прошлого века. Российский президент напомнил, что 15 лет назад отношения России и Индии перешли на уровень особо привилегированного стратегического партнерства, которое развивается на принципах равноправия и взаимного уважения.

Российский лидер подчеркнул, что Россия и Индия вместе работают для установления справедливого многополярного мироустройства. По его словам, оно должно опираться на центральную роль ООН и баланс интересов всех участников мирового сообщества. Путин добавил, что сотрудничество России и Индии также проходит в рамках БРИКС.

В заключении российский лидер упомянул индийскую поговорку «вместе пойдем — вместе вырастем», которая, по его словам, точно отражает дух и традиции российско-индийских отношений. Он выразил уверенность, что страны продолжат развивать свою дружбу и партнерство, а также пожелал благополучия народу Индии.