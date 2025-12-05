Кадыров пообещал «подарок» после атаки на здание «Грозный-Сити»
На одно из зданий комплекса «Грозный-Сити» совершена атака БПЛА, никто не пострадал, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании, говорится в его телеграм-канале.
«Затронули тему атаки украинской БПЛА по одному из зданий высотного комплекса «Грозный-Сити». Подобные действия — не более чем попытки запугать мирное население и создать иллюзию давления. Те, кто не способен добиться успеха на поле боя, пытаются компенсировать собственную слабость ударами по гражданским объектам. Атака по высотному зданию — явный показатель бессилия», — заявил глава Чечни.
По словам Кадырова, никто не пострадал. «От себя же обещаю, что ответ с нашей стороны не заставит себя долго ждать. Мой личный для него «подарок» противник скоро получит. Ну, а здание мы восстановим быстро», — заявил глава региона.
Материал дополняется.
