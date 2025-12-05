 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Кадыров пообещал «подарок» после атаки на здание «Грозный-Сити»

Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

На одно из зданий комплекса «Грозный-Сити» совершена атака БПЛА, никто не пострадал, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании, говорится в его телеграм-канале.

«Затронули тему атаки украинской БПЛА по одному из зданий высотного комплекса «Грозный-Сити». Подобные действия — не более чем попытки запугать мирное население и создать иллюзию давления. Те, кто не способен добиться успеха на поле боя, пытаются компенсировать собственную слабость ударами по гражданским объектам. Атака по высотному зданию — явный показатель бессилия», — заявил глава Чечни.

По словам Кадырова, никто не пострадал. «От себя же обещаю, что ответ с нашей стороны не заставит себя долго ждать. Мой личный для него «подарок» противник скоро получит. Ну, а здание мы восстановим быстро», — заявил глава региона.

Материал дополняется.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Персоны
Рамзан Кадыров фото
Рамзан Кадыров
политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 20:21 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 20:21
Московское «Динамо» впервые с 2015 года выиграло в Тольятти в матче КХЛ Спорт, 20:43
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Кадыров пообещал «подарок» после атаки на здание «Грозный-Сити» Политика, 20:35
Инфантино наградил Трампа премией мира от ФИФА Спорт, 20:31
Как технологии сплетаются с искусством и почему важнее не «железо» Стиль, 20:30
Ушаков назвал, кто от США будет «водить ручкой» в мирном плане по Украине Политика, 20:23
Ушаков заявил, что Путин и Уиткофф «понимают друг друга с полуслова» Политика, 20:21
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Трамп прибыл на жеребьевку ЧМ-2026 Спорт, 20:19
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Льва Шлосберга отправили в СИЗО по делу о военных фейках Политика, 20:07
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:59
Выступление Путина на торжественном приеме в Индии. Видео Политика, 19:57
Импортозамещение, кибербезопасность и ИИ: опыт «Еврохима» и «К2Тех» Отрасли, 19:51
В Дели пройдет иммерсивная выставка Никаса Сафронова Life, 19:50