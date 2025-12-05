 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

Ушаков назвал, кто от США будет «водить ручкой» в мирном плане по Украине

Ушаков — о мирном плане по Украине: в дальнейшем ручкой будет водить Кушнер
Сюжет
Мирный план по Украине
Юрий Ушаков, Джаред Кушнер и Стив Уиткофф в Кремле в Москве, 2 декабря 2025&nbsp;г.
Юрий Ушаков, Джаред Кушнер и Стив Уиткофф в Кремле в Москве, 2 декабря 2025 г. (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters)

В случае дальнейшего изменения мирного плана по урегулированию украинского конфликта ключевым автором правок будет зять американского лидера, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Я лично считаю, что во многом, если будет верстаться и дальше на бумаге какой-то план, ведущий к урегулированию, то ручкой водить во многом будет именно господин Кушнер», — предположил Ушаков.

Говоря о прошедших в Кремле переговорах российского лидера Владимира Путина с американской делегацией, Ушаков отметил «конструктивно-дружескую» атмосферу встречи. Отдельно помощник президента отметил дружеский разговор Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа.

«У них разговор действительно дружеский, и они понимают друг друга уже с полуслова», — поделился Ушаков.

Ушаков заявил, что Путин и Уиткофф «понимают друг друга с полуслова»
Политика
Владимир Путин, Юрий Ушаков и Стив Уиткофф во время встречи в Москве, 6 августа 2025&nbsp;г.

Американо-российские переговоры прошли в Кремле в ночь со 2 на 3 декабря. Обсуждение было посвящено мирному плану США по Украине и длилось около пяти часов. Пресс-служба Кремля позднее сообщила, что стороны договорились не раскрывать суть переговоров.

Переговоры продлились около пяти часов. После них американский спецпосланник отправился в посольство США. Об итогах с российской стороны журналистам рассказал Ушаков. Он назвал беседу «весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной». По ходу встречи стороны обсудили документы об урегулировании на Украине, которые Москва ранее получила от Вашингтона. «Мы не обсуждали конкретные формулировки, конкретные американские предложения, а обсуждали суть того, что заложено в эти американские документы», — рассказал Ушаков.

Среди тем, которые Путин обсудил с Уиткоффом и Кушнером, помощник президента назвал вопросы территорий, без которых Россия «не видит разрешения кризиса», а также «огромные перспективы будущего экономического взаимодействия» Москвы и Вашингтона. По территориальному вопросу «пока еще компромиссного варианта найдено не было, но некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемо», отметил Ушаков.

Материал дополняется

Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Джаред Кушнер Юрий Ушаков мирный план Украина США Россия изменения
Юрий Ушаков фото
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года
