Правозащитники обвинили Инфантино в создании премии мира ФИФА для Трампа

Что не так с вручаемой Трампу премией мира ФИФА

Джанни Инфантино 5 декабря вручит президенту США основанную несколько месяцев назад премию мира. Почему это решение вызвало недовольство правозащитников и футбольного сообщества — об этом в материале «РБК Спорт»

Президент ФИФА Джанни Инфантино дарит Дональду Трампу копию Кубка мира (Фото: Chip Somodevilla / Getty Image)

В пятницу, 5 декабря, в ходе жеребьевки чемпионата мира по футболу президент ФИФА Джанни Инфантино вручит Дональду Трампу премию мира. Официально об этом не было объявлено. Но это уже секрет Полишинеля.

Решение о создании премии мира вызвало недовольство правозащитных организаций и футбольного сообщества.

Почему критикуют премию мира ФИФА

Многие правозащитники и эксперты утверждают, что Инфантино основал премию специально для Трампа.

Решение о создании премии было принято спустя месяц после объявления в середине октября лауреата Нобелевской премии мира — награды, которую хотел получить Трамп.

В итоге награду получила венесуэлка Мария Корина Мачадо. Но Трамп отметил и свой вклад в победу Мачадо.

О создании премии было объявлено в день выступления Инфантино и Трампа на Американском бизнес-форуме в Майами.

Как отмечается на сайте ФИФА, премия мира присуждается «людям, которые совершили исключительные и экстраординарные действия ради мира и тем самым объединяют людей по всему миру».

Решения о создании премии было принято без одобрения совета ФИФА, управляющего органа организации. Как отмечают правозащитники, новость о создании премии стала неожиданной для совета.

По данным The Guardian, в ФИФА премия мира рассматривается в качестве аналога премии президента УЕФА, которая вручается за заслуги в спорте. Поэтому именно Инфантино будет иметь определяющий голос при выборе лауреата.

«Эти события, безусловно, указывают на то, что процесс присуждения премии организован таким образом, чтобы обеспечить благоприятный результат для президента Инфантино», — заявил The Guardian Ник Макгихан, директор правозащитной организации FairSquare.

Также премию критикуют за непрозрачную систему голосования, отсутствие номинантов и жюри.

К примеру, известно, что новому комитету «социальной ответственности» ФИФА была отведена центральная роль в разработке «процесса», посредством которого будут выбираться победители. Однако совет не провел ни одного заседания до объявления лауреата.

Есть вопросы и к председателю комитета «социальной ответственности». Им является 59-летний Зав Зав, который занимает пост президента Федерации футбола Мьянмы на протяжении последних 20 лет.

Зав Зав имеет запятнанную репутацию. В 2009 году Госдепартамент США назвал его одним из «приспешников» жестокой правящей военной хунты Мьянмы, подавляющей демократию и нарушающей права человека.

Власти США обвинили Зав Зава в курировании серьезных нарушений прав человека, включая «внесудебные казни», смерти в местах содержания под стражей, исчезновения, изнасилования и пытки.

В 2009–2016 годах США и ЕС наложили на него экономические санкции.

Также правозащитные организации критикуют жесткую миграционную политику Соединенных Штатов. Болельщики некоторых стран, прошедших отбор, уже столкнулись с запретом на въезд в США. Правозащитники также опасаются, что болельщики из стран Латинской Америки, проживающие в США, могут быть депортированы, если их обнаружат на матчах.

С аналогичными проблемами столкнулись даже журналисты и официальные лица. В частности, представители сборной Ирана долго отказывались приезжать на жеребьевку из-за проблем со въездом в США. Проблемы возникли и у сборной Гаити, впервые за долгое время вышедшей в финальный раунд ЧМ. Болельщики из Ирана и Гаити уже точно не смогут посетить турнир.

ФИФА в эпоху Инфантино всячески подчеркивает, что строго придерживается принципов политического нейтралитета. Клубы, игроки и тренеры не раз наказывались за политические жесты.

Но при этом Инфантино столкнулся с обвинениями в нарушении правил нейтралитета из-за частых появлений со своим «другом» Трампом на необязательных встречах. В частности, он присутствовал на мирном саммите по сектору Газа в Шарм-эш-Шейхе (Египет), второй инаугурации Трампа, торжественном ужине в Белом доме и не только.

Инфантино неоднократно заявлял о дружеских отношениях с Трампом, а на вопрос, получит ли президент США премию мира, уклончиво ответил: «Я думаю, мы все должны поддержать то, что он делает, потому что, по-моему, это выглядит довольно хорошо».

Ранее Инфантино подарил Трампу настоящий трофей чемпиона клубного ЧМ, тогда как победитель турнира «Челси» получил копию.