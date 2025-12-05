 Перейти к основному контенту
ЧМ-2026⁠,
Что не так с вручаемой Трампу премией мира ФИФА

Правозащитники обвинили Инфантино в создании премии мира ФИФА для Трампа
Сюжет
ЧМ-2026
Джанни Инфантино 5 декабря вручит президенту США основанную несколько месяцев назад премию мира. Почему это решение вызвало недовольство правозащитников и футбольного сообщества — об этом в материале «РБК Спорт»
Президент ФИФА Джанни Инфантино дарит Дональду Трампу копию Кубка мира
Президент ФИФА Джанни Инфантино дарит Дональду Трампу копию Кубка мира (Фото: Chip Somodevilla / Getty Image)

В пятницу, 5 декабря, в ходе жеребьевки чемпионата мира по футболу президент ФИФА Джанни Инфантино вручит Дональду Трампу премию мира. Официально об этом не было объявлено. Но это уже секрет Полишинеля.

Решение о создании премии мира вызвало недовольство правозащитных организаций и футбольного сообщества.

Почему критикуют премию мира ФИФА

Многие правозащитники и эксперты утверждают, что Инфантино основал премию специально для Трампа.

Решение о создании премии было принято спустя месяц после объявления в середине октября лауреата Нобелевской премии мира — награды, которую хотел получить Трамп.

В итоге награду получила венесуэлка Мария Корина Мачадо. Но Трамп отметил и свой вклад в победу Мачадо.

О создании премии было объявлено в день выступления Инфантино и Трампа на Американском бизнес-форуме в Майами.

Как отмечается на сайте ФИФА, премия мира присуждается «людям, которые совершили исключительные и экстраординарные действия ради мира и тем самым объединяют людей по всему миру».

Решения о создании премии было принято без одобрения совета ФИФА, управляющего органа организации. Как отмечают правозащитники, новость о создании премии стала неожиданной для совета.

По данным The Guardian, в ФИФА премия мира рассматривается в качестве аналога премии президента УЕФА, которая вручается за заслуги в спорте. Поэтому именно Инфантино будет иметь определяющий голос при выборе лауреата.

«Эти события, безусловно, указывают на то, что процесс присуждения премии организован таким образом, чтобы обеспечить благоприятный результат для президента Инфантино», — заявил The Guardian Ник Макгихан, директор правозащитной организации FairSquare.

Также премию критикуют за непрозрачную систему голосования, отсутствие номинантов и жюри.

К примеру, известно, что новому комитету «социальной ответственности» ФИФА была отведена центральная роль в разработке «процесса», посредством которого будут выбираться победители. Однако совет не провел ни одного заседания до объявления лауреата.

Есть вопросы и к председателю комитета «социальной ответственности». Им является 59-летний Зав Зав, который занимает пост президента Федерации футбола Мьянмы на протяжении последних 20 лет.

Зав Зав имеет запятнанную репутацию. В 2009 году Госдепартамент США назвал его одним из «приспешников» жестокой правящей военной хунты Мьянмы, подавляющей демократию и нарушающей права человека.

Власти США обвинили Зав Зава в курировании серьезных нарушений прав человека, включая «внесудебные казни», смерти в местах содержания под стражей, исчезновения, изнасилования и пытки.

В 2009–2016 годах США и ЕС наложили на него экономические санкции.

Также правозащитные организации критикуют жесткую миграционную политику Соединенных Штатов. Болельщики некоторых стран, прошедших отбор, уже столкнулись с запретом на въезд в США. Правозащитники также опасаются, что болельщики из стран Латинской Америки, проживающие в США, могут быть депортированы, если их обнаружат на матчах.

С аналогичными проблемами столкнулись даже журналисты и официальные лица. В частности, представители сборной Ирана долго отказывались приезжать на жеребьевку из-за проблем со въездом в США. Проблемы возникли и у сборной Гаити, впервые за долгое время вышедшей в финальный раунд ЧМ. Болельщики из Ирана и Гаити уже точно не смогут посетить турнир.

ФИФА в эпоху Инфантино всячески подчеркивает, что строго придерживается принципов политического нейтралитета. Клубы, игроки и тренеры не раз наказывались за политические жесты.

Но при этом Инфантино столкнулся с обвинениями в нарушении правил нейтралитета из-за частых появлений со своим «другом» Трампом на необязательных встречах. В частности, он присутствовал на мирном саммите по сектору Газа в Шарм-эш-Шейхе (Египет), второй инаугурации Трампа, торжественном ужине в Белом доме и не только.

Инфантино неоднократно заявлял о дружеских отношениях с Трампом, а на вопрос, получит ли президент США премию мира, уклончиво ответил: «Я думаю, мы все должны поддержать то, что он делает, потому что, по-моему, это выглядит довольно хорошо».

Ранее Инфантино подарил Трампу настоящий трофей чемпиона клубного ЧМ, тогда как победитель турнира «Челси» получил копию.

Руслан Алиев
Дональд Трамп Джанни Инфантино ФИФА
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
