Московское «Динамо» впервые с 2015 года выиграло в Тольятти в матче КХЛ
Московское «Динамо» обыграло тольяттинскую «Ладу» со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Никита Гусев (24-я минута), Дилан Сикьюра (39, 49) и Артем Ильенко (57). У проигравших отличились Андрей Алтыбармакян (28) и Никита Михайлов (42).
Для «Динамо» это первая за 10 лет победа в Тольятти и пятая кряду в текущем сезоне.
В этой встрече сухая серия голкипера «Динамо» Максима Моторыгина остановилась на отметке 252 минуты 4 секунды. Это четвертый результат в истории КХЛ и рекорд клуба.
«Динамо» набрало 44 очка в 33 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» с 23 очками после 33 игр располагается на 10-й строчке.
В следующем матче «Динамо» 7 декабря на выезде сыграет с челябинским «Трактором», «Лада» в тот же день примет череповецкую «Северсталь».
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили