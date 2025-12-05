 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Московское «Динамо» впервые с 2015 года выиграло в Тольятти в матче КХЛ

«Бело-голубые» победили «Ладу» со счетом 4:2
Максим Моторыгин
Максим Моторыгин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Московское «Динамо» обыграло тольяттинскую «Ладу» со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Никита Гусев (24-я минута), Дилан Сикьюра (39, 49) и Артем Ильенко (57). У проигравших отличились Андрей Алтыбармакян (28) и Никита Михайлов (42).

Для «Динамо» это первая за 10 лет победа в Тольятти и пятая кряду в текущем сезоне.

В этой встрече сухая серия голкипера «Динамо» Максима Моторыгина остановилась на отметке 252 минуты 4 секунды. Это четвертый результат в истории КХЛ и рекорд клуба.

«Динамо» набрало 44 очка в 33 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» с 23 очками после 33 игр располагается на 10-й строчке.

В следующем матче «Динамо» 7 декабря на выезде сыграет с челябинским «Трактором», «Лада» в тот же день примет череповецкую «Северсталь».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Динамо Москва ХК Лада
