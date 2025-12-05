Почему Путин предложил в Нью-Дели «вскрыть» рынки

Президент России завершил визит в Индию, где провел переговоры с Нарендрой Моди и принял участие в двустороннем бизнес-форуме. Как Моди нарушил протокол и почему Путин предложил «вскрыть» рынки — в статье РБК

Владимир Путин и Нарендры Моди (Фото: Adnan Abidi / Reuters)

Как прошли переговоры лидеров России и Индии

Владимир Путин прилетел в Индию вечером 4 декабря. На красной дорожке у трапа его встретил премьер-министр республики Нарендра Моди. Этот жест выходил за рамки протокола: обычно иностранных лидеров встречают министры, а не глава принимающего государства. Посмотрев небольшое танцевальное представление на летном поле, Путин и Моди сели в белый внедорожник Toyota Frontrunner и отправились на неформальный ужин в резиденцию индийского премьера. Их беседа тет-а-тет продлилась около двух часов.

Официальная программа визита началась на следующее утро. В президентском дворце в Нью-Дели, куда кортеж российского президента прибыл в сопровождении конного эскорта, прошла церемония приветствия с участием Моди и президента Индии Драупади Мурму. Затем Путин посетил мемориал Махатмы Ганди, центральным элементом которого является черный мраморный постамент с фразой «Хе Рам, Хе Рам» («О боже, боже») — считается, что именно эти слова Ганди произнес перед смертью в 1948 году. Российский лидер возложил венок к мемориалу и высыпал на него лепестки роз в соответствии с индуистской традицией, а также оставил запись в книге почетных гостей.

Для официальных переговоров лидеры переместились в Хайдарабадский дворец. На входе в правительственную резиденцию журналисты кремлевского пула столкнулись с мерами безопасности беспрецедентной строгости: в ходе практически часового досмотра у репортеров изъяли пауэрбанки, зарядные устройства, компьютерные мыши, автомобильные ключи, сигареты, зажигалки, расчески, солнцезащитные средства и другую косметику. Переговоры продлились более двух часов, после чего лидеры выступили с заявлением для журналистов.

Моди, первым взявший слово, поблагодарил российского визави за «умелое руководство», которое «подпитывало двусторонние отношения» на протяжении последних 25 лет. Он выразил уверенность, что принятая по итогам визита программа позволит диверсифицировать двустороннюю торговлю и инвестиции, а также подчеркнул важность взаимодействия в сфере добычи и переработки критически важных минералов. Путин выразил удовлетворение тем, что доля национальных валют во взаиморасчетах между Россией и Индией уже достигла 96%. «Российские экономоператоры расширяют сферу использования индийских рупий, поступающих от реализации экспортных контрактов. В российских рублях кредитуются крупные совместные проекты», — пояснил он. Путин также анонсировал строительство российско-индийского фармацевтического завода в Калужской области и сообщил, что российские компании наладят выпуск продукции в рамках программы индийского премьера Make in India.

По итогам визита было подписано 29 документов, в том числе: совместное заявление лидеров;

программа развития стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года;

соглашения о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией и о временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории другого государства;

соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования, науки и безопасности пищевой продукции;

меморандумы, соглашения и протоколы между таможенными и транспортными ведомствами двух стран, а также между «Почтой России» и Минсвязи Индии;

соглашение о намерениях по строительству фармацевтического завода в Калужской области. Кроме того, Россия присоединилась к природоохранной инициативе «Международный альянс больших кошек».

В преддверии визита Bloomberg, The Hindu и NDTV сообщали, что в Нью-Дели планируется обсудить поставку Россией пяти комплектов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, а также поставки и совместное производство комплектующих для более современной системы С-500. По итогам переговоров ни о каких новых договоренностях в этой области объявлено не было. Однако газета Times of India сообщила со ссылкой на источники, что на заседании межправительственной комиссии министры обороны России и Индии действительно обсудили поставки дополнительных систем С-400 наряду с модернизацией парка истребителей Су-30МКИ ВВС Индии и оснащения их ракетами класса «воздух — воздух» большой дальности Р-37. Впрочем, по словам неназванного источника, сейчас России «будет трудно поставлять» С-500. «Также предлагаются истребители пятого поколения Су-57, но Индия еще не приняла решение», — заявил собеседник газеты.

Как Россия и Индия намерены реструктурировать торговлю

После завершения переговоров в Хайдарабадском дворце Путин и Моди выступили на пленарном заседании Российско-индийского бизнес-форума, организованного Росконгрессом и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI). Российский президент подчеркнул, что мероприятие в первую очередь нацелено на то, чтобы «вскрыть» российские рынки для индийских производителей. «С учетом существенного торгового профицита в пользу России российский бизнес, наши предприятия готовы кратно увеличить закупки у Индии товаров и услуг по самой обширной номенклатуре», — сказал он.

На стратегической сессии форума «Продавай в России: новые горизонты для индийского бизнеса», состоявшейся накануне, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин также подчеркнул, что российская делегация приехала в Нью-Дели «за индийскими товарами и услугами». «Индия сегодня — это третья экономика мира, Россия — четвертая экономика мира, и очевидно, что объем неэнергетической торговли между нами этому статусу не соответствует», — заявил он, отметив, что на Индию приходится всего 2% российского импорта. Выступавший следом глава Минэкономразвития Максим Решетников предположил, что одним из драйверов роста неэнергетической торговли может стать выход индийских товаров на российские макретплейсы.

С 2022 года Индия кратно нарастила закупки нефти из России: если прежде на российское сырье приходилось 2,5% нефтяного импорта республики, то сейчас его доля составляет уже 35%. Это привело к росту совокупного товарооборота более чем в два раза: в 2022 году стороны досрочно вышли на целевую отметку $30 млрд, изначально намеченную на 2025 год, а в 2024-м товарооборот достиг $63,6 млрд (также приводится цифра $68,7 млрд). Путин заявил, что, согласно предварительным оценкам, по итогам текущего года товарооборот останется приблизительно на таком же уровне, однако России и Индии «по силам» выйти на показатель $100 млрд — такая цель поставлена на 2030 год. Моди ответил, что ее получится достичь досрочно.

Это, впрочем, может оказаться затруднительным из-за возрастающего экономического давления Соединенных Штатов. В августе администрация Дональда Трампа ввела в отношении Индии «штрафные» пошлины в размере 25% за покупку российской нефти (в результате совокупная ставка для индийской продукции составила 50%), а в октябре Минфин США ввел санкции против двух крупнейших нефтедобывающих российских компаний — ЛУКОЙЛа и «Роснефти». Вслед за этим Индия сократила закупки российской нефти до трехлетнего минимума.

Тема «фактора Трампа» в отношениях между Москвой и Дели нашла живое отражение в индийских СМИ: телеканал India Today, взявший интервью у Путина накануне визита, показал мультфильм, в котором Путин и Моди едут на мотоцикле мимо нефтяных вышек и ЗРК С-400 — символов двустороннего сотрудничества, а затем притормаживают возле американской бензоколонки, где стоит Трамп, но индийский лидер демонстративно выбирает российское топливо, проехав мимо разъяренного американца.

Прямо темы американских рестрикций лидеры в своих заявлениях не коснулись. Однако Путин выразил готовность «и далее обеспечивать бесперебойную поставку топлива для быстрорастущей индийской экономики». Российская делегация также подчеркнуто отказывалась обсуждать вопрос американских санкций. «Мы здесь не должны обсуждать какую-то внешнюю повестку третьих стран. У нас задача — развитие российско-индийских отношений», — повторял Орешкин в ответ на любые вопросы журналистов про США.