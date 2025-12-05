Посол США в Анкаре заявил о планах Турции отказаться от С-400 ради F-35
Турция собирается отказаться от российских систем противоракетной обороны С-400, чтобы вместо них начать закупать американские истребители F-35, считает посол США в Турции Том Баррак, передает Bloomberg.
«Я верю, что эти вопросы будут решены в ближайшие четыре-шесть месяцев», — сказал он на конференции в Абу-Даби. Он также утвердительно ответил на вопрос, приближается ли Турция к отказу от российской системы С-400.
С-400 «Триумф» — российский ЗРК большой и средней дальности. Предназначен для уничтожения средств воздушно-космического нападения и способен поражать аэродинамические цели на расстоянии до 400 км. Может сбивать объекты на дальности до 60 км и баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с.
F-35 производятся компанией Lockheed Martin, это семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения.
В 2017 году Турция приобрела у России четыре дивизиона зенитных ракетных систем С-400 на $2,5 млрд. Тогда Вашингтон потребовал от Анкары отказаться от российских систем в пользу американских Patriot, но та не согласилась. В ответ США исключили Турцию из программы поставок истребителей F-35.
Летом 2024 года газета Cumhuriyet писала, что Анкара хочет приобрести у Вашингтона истребители и пообещала, что не будет использовать закупленные у России комплексы в обмен на продажу F-35. С-400 до сих пор хранятся на складах, отмечало издание.
Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция сама примет решение о покупке второго полка С-400. В ноябре того же года министр обороны Яшар Гюлер сообщал, что у Соединенных Штатов больше нет возражений по поводу использования Турцией С-400.
В начале ноября 2025 года Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Турция дала понять США, что готова пойти на компромисс по поводу российских ЗРК С-400, но не намерена полностью отказаться от них, как того требует Вашингтон. По словам источников, Анкара готова пойти на создание совместного технического военного механизма для контроля за С-400.
В июне Эрдоган заявил, что не обсуждал с американским коллегой Дональдом Трампом наличие у Анкары российских ЗРК С-400, отметив, что «этот вопрос закрыт». «Мы обсуждали F-35. Мы заплатили за F-35 $1,3 млрд. Мы видели, что у Трампа хорошие намерения относительно покупки нами F-35», — сказал тогда Эрдоган.
