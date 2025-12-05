 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Посол США в Анкаре заявил о планах Турции отказаться от С-400 ради F-35

Посол США Баррак: Турция планирует избавиться от российских С-400 ради F-35
Дипломат считает, что эти вопросы будут решены в ближайшие четыре-шесть месяцев. Турция приобрела у России четыре дивизиона С-400 в 2017 году, они все еще хранятся на складах. Эрдоган говорил, что вопрос с российскими ЗРК закрыт
Фото: Amr Alfiky / Reuters
Фото: Amr Alfiky / Reuters

Турция собирается отказаться от российских систем противоракетной обороны С-400, чтобы вместо них начать закупать американские истребители F-35, считает посол США в Турции Том Баррак, передает Bloomberg.

«Я верю, что эти вопросы будут решены в ближайшие четыре-шесть месяцев», — сказал он на конференции в Абу-Даби. Он также утвердительно ответил на вопрос, приближается ли Турция к отказу от российской системы С-400.

С-400 «Триумф» — российский ЗРК большой и средней дальности. Предназначен для уничтожения средств воздушно-космического нападения и способен поражать аэродинамические цели на расстоянии до 400 км. Может сбивать объекты на дальности до 60 км и баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с.

F-35 производятся компанией Lockheed Martin, это семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения.

Саудовская Аравия закупит у США истребители F-35 и 300 танков
Политика
Дональд Трамп и&nbsp;Мохаммед&nbsp;бен Салман

В 2017 году Турция приобрела у России четыре дивизиона зенитных ракетных систем С-400 на $2,5 млрд. Тогда Вашингтон потребовал от Анкары отказаться от российских систем в пользу американских Patriot, но та не согласилась. В ответ США исключили Турцию из программы поставок истребителей F-35.

Летом 2024 года газета Cumhuriyet писала, что Анкара хочет приобрести у Вашингтона истребители и пообещала, что не будет использовать закупленные у России комплексы в обмен на продажу F-35. С-400 до сих пор хранятся на складах, отмечало издание.

Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция сама примет решение о покупке второго полка С-400. В ноябре того же года министр обороны Яшар Гюлер сообщал, что у Соединенных Штатов больше нет возражений по поводу использования Турцией С-400.

В начале ноября 2025 года Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Турция дала понять США, что готова пойти на компромисс по поводу российских ЗРК С-400, но не намерена полностью отказаться от них, как того требует Вашингтон. По словам источников, Анкара готова пойти на создание совместного технического военного механизма для контроля за С-400.

В июне Эрдоган заявил, что не обсуждал с американским коллегой Дональдом Трампом наличие у Анкары российских ЗРК С-400, отметив, что «этот вопрос закрыт». «Мы обсуждали F-35. Мы заплатили за F-35 $1,3 млрд. Мы видели, что у Трампа хорошие намерения относительно покупки нами F-35», — сказал тогда Эрдоган.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
истребители США Турция Россия отказ закупка
Материалы по теме
Истребитель F-16 разбился в США во время учебного полета
Политика
Саудовская Аравия закупит у США истребители F-35 и 300 танков
Политика
Bloomberg сообщил о готовности Турции пойти на уступки США по С-400
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 22:11 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 22:11
Какие сборные вышли на чемпионат мира по футболу 2026 года Спорт, 22:19
Лариса Долина пообещала вернуть деньги купившей ее квартиру Полине Лурье Общество, 22:14
Состоялась жеребьевка финальной части ЧМ-2026 Спорт, 22:07
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 22:05
Россия прекратила военные соглашения с Канадой, Францией и Португалией Политика, 22:03
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:59
Кадыров обратился к ВСУ и призвал встретиться «лицом к лицу» Политика, 21:54
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Какое имущество по иску к Тимуру Иванову изъяли в пользу государства Политика, 21:54
Определились сборные, которые сыграют в матче открытия ЧМ-2026 Спорт, 21:53
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
Постпредство при ЕС прокомментировало предложение о конфискации активов Политика, 21:42
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 21:40
От Telegram до Roblox: как в России блокировали популярные платформы Технологии и медиа, 21:37
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23