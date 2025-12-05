Трамп прибыл на жеребьевку ЧМ-2026
Президент США Дональд Трамп прибыл на жеребьевку группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, которая пройдет в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.
На церемонию он пришел в сопровождении главы ФИФА Джанни Инфантино.
В церемонии также должны принять участие президент Мексики Клаудия Шейнбаум и премьер-министр Канады Марк Карни.
Ожидается, что Трампу будет вручена новая премия мира ФИФА. «Ходят слухи об этом, но мне пока не говорили. Это было бы большой честью», — сказал Трамп.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных, финал состоится на «Метлайф-стэдиум» (штат Нью-Джерси).
