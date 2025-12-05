ЦСКА нанес финалисту Кубка Гагарина третье подряд поражение
Московский ЦСКА обыграл челябинский «Трактор» со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе гостей шайбы забросили Николай Коваленко (22-я минута), Павел Карнаухов (24) и Прохор Полтапов (42). У хозяев дубль сделал Александр Кадейкин (17, 30).
«Трактор», финалист Кубка Гагарина прошлого сезона, проиграл третий матч подряд.
ЦСКА набрал 35 очков в 34 матчах и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 35 очками в 35 встречах расположился на шестой строчке на Востоке.
В следующем матче ЦСКА 7 декабря в гостях сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым», «Трактор» в тот же день примет московское «Динамо».
