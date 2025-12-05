Ушаков заявил, что Путин и Уиткофф «понимают друг друга с полуслова»

Ушаков: Путин и Уиткофф понимают друг друга с полуслова

Владимир Путин, Юрий Ушаков и Стив Уиткофф во время встречи в Москве, 6 августа 2025 г. (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

У президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа хорошие отношения, они понимают друг друга «с полуслова», заявил помощник российского президента Юрий Ушаков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Он отметил, что недавняя встреча президента с американской делегацией в Кремле прошла в конструктивно-дружеской атмосфере.

«Тональность, не побоюсь этого слова, конструктивно-дружеская <...> У них разговор действительно дружеский, и они понимают друг друга уже с полуслова», — сказал Ушаков.

Встреча в Кремле была посвящена обсуждению мирного плана и продолжалась около пяти часов. Эта поездка в Россию стала шестой для Уиткоффа. С американской стороны на ней также присутствовал зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер.

По словам помощника президента, стороны договорились не раскрывать суть беседы, однако он отметил, что Москва и Вашингтон не нашли в американском мирном плане компромисс по территориальному вопросу.