Единую систему электронных путевок не успеют запустить в срок

Запланированный на 1 января 2018 года запуск «туристической ЕГАИС» — информационной системы «Электронная путевка» — не состоится. Необходимые для этого подзаконные акты до сих пор не приняты

Фото: Анатолий Струнин / ТАСС

Не успели

С 1 января 2018 года в России планировалось запустить в эксплуатацию информационную систему «Электронная путевка», в которую туроператоры и турагенты будут вносить данные о бронировании и оплате клиентами туров. Система, как обещает Ростуризм, станет принципиально новым механизмом контроля за продажами туров и сделает отрасль прозрачной. В частности, «Электронная путевка» позволит туристам отслеживать по номеру путевки статус своего тура: поступили ли от турагента деньги туроператору и т.п.

Система, согласно действующей редакции закона «Об основах туристской деятельности в РФ», является добровольной для турфирм. Но руководство Ростуризма уже заявляло, что курирующее ведомство Министерство культуры намерено в будущем сделать «Электронную путевку» обязательной.

Однако с 1 января «Электронная путевка» не заработает. Чиновники не успели принять к новому году необходимые для этого подзаконные нормативно-правовые акты, рассказали РБК два участника туристического рынка, знакомые с процессом. Без принятия подзаконных актов, регулирующих взаимодействие всех участников рынка с потребителями туристических услуг, запуск «Электронной путевки» в промышленную эксплуатацию невозможен, констатирует руководитель правовой службы Ассоциации туроператоров России Надежда Ефремова.

«Порядок создания и функционирования единой информационной системы электронных путевок, ее структура и условия предоставления содержащейся в ней информации устанавливаются правительством РФ», — говорится в законе «Об основах туристкой деятельности в РФ». К 1 января необходимо было принять два постановления правительства, а также приказы Минкультуры, уточнял в конце декабря представитель Ростуризма.

В последний рабочий день 2017 года, 29 декабря, в Минкультуры все вопросы перенаправили в подведомственный Ростуризм. Его пресс-служба ответила, что Ростуризм надеется на то, что «окончательное согласование и утверждение всех необходимых нормативно-правовых актов произойдет в самом начале 2018 года».

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Желающих нет

Стоимость создания информационной системы «Электронная путевка», по данным Ростуризма, составила около 500 млн руб. Ее по заказу ведомства разработала группа «Астерос». Директор этого проекта в «Астеросе» Алексей Денисов заверил РБК, что разработка информационной системы полностью завершена и технически она ​полностью готова к вводу в промышленную эксплуатацию. Сопровождение и дальнейшее развитие информационной системы будет обходиться, по оценке Ростуризма, примерно в 200 млн руб. в год.

Для туроператоров работа в системе будет бесплатной. «Электронную путевку», по информации Ростуризма, тестировало около ста компаний, среди них — ​НТК «Интурист», PAC Group, «ВИП Сервис», TUI Russia & CIS. Ранее в Ростуризме заявляли, что «туристский рынок готов начать промышленную эксплуатацию «Электронной путевки», но не называли ни одной компании, которая согласилась бы перевести весь документооборот в систему с 1 января 2018 года.

Ни один из опрошенных РБК туропепраторов не подтвердил, что намерен с 1 января 2018 года перейти на полноценную работу в системе.

«Система пока не является обязательной, и пока не будут приняты нормативно-правовые акты, делающие ее обязательной, время есть», — говорит заместитель гендиректора российского офиса TUI Александр Сирченко. «Электронная путевка» в целом готова, но в ее работе есть нюансы, отмечает заместитель гендиректора НТК «Интурист» Сергей Толчин. В частности, он указывает, что окончательно не утверждена форма, в которой туристы и турагенты будут видеть информацию в системе. «Есть вопросы по поводу персональных данных, поскольку в электронную путевку предполагалось вносить данные о всех туристах — имена, мобильные телефоны. Возникает вопрос, можем ли мы передавать эти персональные данные и как мы их получим», — поясняет Толчин.

Программное обеспечение информационной системы «Электронная путевка» практически готово, но с ней пока не готов полностью работать турбизнес, признает член рабочей группы Ростуризма по «Электронной путевке», гендиректор туроператора Click Voyage Игорь Козлов. По его словам, основная проблема состоит в том, что для работы с «Электронной путевкой» туроператорам придется перестраивать свои комплексы программного обеспечения и бизнес-процессы. Другая сложность связана с разработкой адаптированных шлюзов, то есть каналов передачи данных от туроператоров в систему, встраиванием модулей электронных подписей и внедрением электронного документооборота. На полноценное внедрение системы туроператорам потребуется год-два и дополнительные расходы, считает Козлов.

Говорить о глобальном перестроении комплекса программного обеспечения было бы неверно, возражает Алексей Денисов из «Астероса». Он поясняет, что на сегодняшний день существует два варианта занесения данных в систему для выпуска электронной путевки: ручной ввод данных и в автоматическом режиме с использованием веб-сервисов.​

«Система не готова не просто потому, что там много технических недоработок. В конце концов всегда любой технологически сложный проект требует доработок. Она не готова, потому что в своем нынешнем виде не решает ни одну из поставленных перед системой задач — ни защиты потребителя, ни оздоровления рынка», — категорична исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.