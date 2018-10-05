Как рекрутинговый сервис PapaJobs в 2018 году надеется выручить $1,5 млн

PapaJobs называет себя сервисом быстрого поиска сотрудников и специализируется на «синих воротничках». Среди партнеров стартапа — X5 Retail Group, «Магнит», Тинькофф Банк, а приложение за год скачали 500 тыс. раз

Виталий Крылов (Фото: Марго Овчаренко для РБК)

В сентябре рекрутинговому сервису PapaJobs исполняется год: за это время он привлек около $1 млн инвестиций, свои вакансии стартапу сейчас предоставляют 50 компаний, в том числе ретейлеры X5 Retail Group, «Магнит», Тинькофф Банк, мобильный оператор Yota и другие. По словам основателя PapaJobs Виталия Крылова, выручка компании в этом году должна составить $1,5 млн.

На посевной стадии осенью 2017 года PapaJobs получил от инвесторов конвертируемый в акции заем на 40 млн руб. (около $590 тыс.). На старте компанию поддержали фонд Some Random VC и пул частных инвесторов, среди которых член совета директоров Альфа-банка Алексей Марей, председатель правления БКС Банка Дмитрий Пешнев-Подольский, директор по маркетингу Alibaba в России Татьяна Игнаточкина и гендиректор Splyt Филипп Минчин. Доли инвесторов и условия договоренностей с PapaJobs не раскрываются.

Крылов утверждает, что сейчас он и команда сохраняют контроль в компании (50% плюс одна акция), а у троих топ-менеджеров PapaJobs есть опционы на выкуп долей. В целом с момента основания за несколько раундов компания привлекла около $1 млн. Опрошенные инвесторы PapaJobs ожидают кратного возврата на инвестиции с горизонтом в три—пять лет и готовы рассматривать возможность участия в будущих инвестиционных раундах.

«Привести на работу за руку»

PapaJobs называет себя сервисом быстрого поиска сотрудников и специализируется на «синих воротничках» — линейном персонале в сфере ретейла, HoReCa, такси, кол-центров финансовых и прочих компаний. С момента запуска мобильного приложения в сентябре 2017 года пользователи скачали его около 500 тыс. раз. После регистрации в системе пользователь может искать вакансии самостоятельно по ключевым словам или приложение при помощи геолокации предложит ему на выбор ближайшие места работы в соответствии с предпочтениями.

Виталий Крылов (Фото: Марго Овчаренко для РБК)

В том же приложении кандидат проходит первичное собеседование с чат-ботом, в среднем это занимает 10–15 минут. Если оно заканчивается успешно, кандидата приглашают на следующий этап — собеседование с рекрутером работодателя. За успешное прохождение собеседования с чат-ботом партнеры PapaJobs платят 300 руб., за устройство кандидата на работу — 3–5 тыс. руб.

В PapaJobs говорят, что чем больше нейросеть системы узнает о кандидате, тем больше показывает ему подходящих вакансий. Система также запоминает, какие вакансии смотрел кандидат, какие открывал, но не стал проходить собеседование и т.д. Чтобы соискатель с большей долей вероятности пришел на собеседование в компанию, PapaJobs неоднократно напоминает ему пушами о времени и месте встречи. «Мы должны их чуть ли не за руку привести на работу», — говорит Крылов. Приходится это делать: работы для линейного персонала в Москве больше, чем желающих, объясняет он.

«Мы шутим, что, если ты звонишь в 11 утра какому-нибудь грузчику, который искал работу, ты уже опоздал: он либо уже нашел, либо, может быть, уже пьян», — смеется Алексей Костарев, директор по развитию компании Stafory, создавшей конкурирующего с PapaJobs робота-рекрутера «Вера».

Откровенность с машиной

Конкуренция на рынке рекрутинга очень высока, говорит Крылов, и PapaJobs вынужден соперничать со множеством компаний, от старейшин рынка HH и SuperJob до сервиса подработки YouDo и стартапов JungleJob, Worki и Unitemp.

Крылов пока не выводит компанию в другие регионы, кроме московского, считая, что нужно сделать полностью работающий продукт и проверить все гипотезы, а «раскатать» потом сервис можно быстро. «Москва — огромный город, а текучка в том же ретейле настолько высока, что люди там сознательно меняют работу два-три раза в год», — отмечает Алексей Марей, который согласен с тем, что сделать работающий продукт важнее, чем распыляться на регионы.

К концу года PapaJobs внедрит для работодателей новые функции вроде проверки кандидатов службой безопасности и содействия в оформлении медицинской книжки. А главная задача на будущий год, по словам Крылова, — обучить нейросеть работать с данными уже нанятых сотрудников: в частности, это результаты опросов об успешности адаптации, обучения, доволен ли он своим местом работы и, главное, когда и почему уволился.

«Когда в компании более 1 тыс. человек, менеджмент не может постоянно опрашивать их, чтобы в реальном времени понимать ситуацию, но это может делать система, — говорит Костарев. — Из того, что мы сейчас видим: в мобильном ретейле продавец в зале выполняет функцию продажника, но необходимые объемы продаж он начинает выполнять только к третьему месяцу работы, а после четвертого обычно увольняется».

Над развитием подобного функционала работают и в Stafory: как ранее рассказывал журналу РБК гендиректор компании Владимир Свешников, «Вера» в тестовом режиме обзванивала недавно устроившихся на работу и спрашивала, как идут дела, оказывают ли поддержку коллеги и так далее. Как отмечают представители Stafory, в опросах одних и тех же людей супервайзером и роботом в половине случаев даются разные ответы, причем с машиной опрашиваемые часто более откровенны.

Пассажиры и должники

По данным PapaJobs, в последнее время ежемесячный прирост числа новых кандидатов составляет 100 тыс. человек, половина из них проходят интервью на соискание вакансий. Основную аудиторию сервиса составляют люди в возрастной категории 20–30 лет, около 20–30% из них — мигранты.

В июне «МаксимаТелеком», развивающая сети Wi-Fi в общественном транспорте, приобрела миноритарную долю в капитале PapaJobs, оплатив сделку размещением рекламы на своих ресурсах. Она в течение года будет «откручивать» рекламу PapaJobs, а после этого в компании решат, продолжать ли эксперимент. «Эффект от кампании сравним с тем, как если бы мы полгода рекламировали сервис на федеральных телевизионных каналах», — говорит Крылов.

Привлекать новых пользователей помогает еще один партнер PapaJobs — крупный игрок коллекторского рынка «Сентинел Кредит Менеджмент», за три месяца сотрудничества предложивший 15 тыс. московских должников вакансии через приложение PapaJobs. Откликнулись несколько сотен человек, которые прошли собеседования с чат-ботом. В «Сентинел Кредит Менеджмент» журналу РБК заявили, что компания заинтересована в стабильном заработке должников и старается подходить индивидуально к жизненным обстоятельствам заемщика, имеющего проблемный кредит, поэтому пытается найти для него оптимальные варианты оплаты долга.