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Акции в поддержку Навального, умер Ларри Кинг. Главные новости РБК

Кремль назвал малолюдными акции в поддержку Навального 23 января, еще одна страна одобрила «Спутник V», AstraZeneca урежет поставки вакцины в Европу на 60%, Facebook заблокировал Рогозина. Главные новости — в обзоре РБК

В России прошли несогласованные митинги в поддержку Навального

23 января в десятках российских городов прошли несанкционированные протестные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого арестовали после возвращения в Москву по делу «Ив Роше».

  • По данным «ОВД-Инфо», по всей стране задержали 3521 человека. Больше всего задержанных в Москве — 1398, в Петербурге — 526. Это рекордные цифры и по столице, и по стране. МВД пока официально не опубликовало данных о численности участников и задержанных.
  • В ходе митингов в разных городах произошли несколько столкновений демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов. В Москве СК завел несколько уголовных дел за насилие в отношении сотрудников полиции и Росгвардии, повреждение имущества и хулиганство. В Петербурге МВД проверяет инцидент с сотрудником ОМОНа, который ударил ногой в живот женщину, упавшую на асфальт и получившую травмы головы.
  • Омоновец, ударивший ее, пришел к пострадавшей в больницу с цветами и извинился. «У меня запотело забрало, я не видел, что происходит. Я вам клянусь, для меня это ситуация шоковая, когда я узнал, что произошло, для меня это личная трагедия была», — заявил он. На видео омоновец был с поднятым забралом. 
  • Следователи возбудили четыре уголовных дела о насилии над сотрудниками правоохранительных органов на акции в Москве. 

Акция в Москве в поддержку Алексея Навального. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Умер тележурналист Ларри Кинг

  • В начале января 87-летнего Кинга госпитализировали в медицинский центр Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе после положительного теста на COVID-19.
  • На протяжении последних 30 лет у известного ведущего были проблемы с сердцем. Он трижды переносил инфаркт, последний — в 2019 году. Кинг умер в больнице утром 23 января.
  • Соболезнования в связи со смертью телеведущего выразили многие мировые лидеры, в том числе Владимир Путин, у которого Кинг неоднократно брал интервью. Как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, президент «всегда ценил его высочайший профессионализм и непререкаемый журналистский авторитет».

«У всех нас есть долг перед обществом»: чем запомнился Ларри Кинг
Общество
Ларри Кинг

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Пакистан одобрил «Спутник V»

  • Применять российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» разрешили в Пакистане. Использовать препарат там будут в экстренных случаях.
  • На этой неделе применять «Спутник V» на своей территории также разрешили еще две страны — Объединенные Арабские Эмираты и Венгрия. Последняя стала первой страной в ЕС, одобрившей использование российской вакцины. Такое решение Венгрия приняла вопреки позиции Евросоюза.
  • В Еврокомиссии заявили, что фармкомпания AstraZeneca не сможет выполнить свои обязательства по контракту и более чем в два раза сократит поставки своей вакцины от коронавируса в Европу.
  • По данным Reuters, в первые три месяца нового года AstraZeneca недопоставит в Европу 60% заказанной партии — почти 31 млн доз. Кроме того, производитель не дал гарантии компенсации недостатка вакцин и во втором квартале 2021 года и пока не может определить четкий график поставок в первом полугодии, сообщил источник агентства.

Facebook временно заблокировал страницу Рогозина

  • Соцсеть на сутки заблокировала страницу Дмитрия Рогозина. «Мой аккаунт забанили на сутки, потому что мой пост якобы нарушает нормы сообщества. Саму публикацию скрыли. Вот вам и вся «свобода слова» на американский манер», — заявил глава «Роскосмоса».
  • Ранее Рогозин прокомментировал в Facebook посты бывшего посла США в России Майкла Макфола, который высказался о демократии в России, в том числе о Навальном и протестах 23 января. Глава «Роскосмоса» написал, что «американцы окончательно охамели», призвал не «строить из себя учителей» и не вмешиваться во внутренние дела другого государства.
  • После блокировки в Facebook Рогозин пообещал стать активным пользователем мессенджера Telegram. «Нам неведомы отношения [основателя Telegram] господина Дурова и его команды с властями, чем закончилась их дискуссия <...>, мы граждане полезные и приличные, потому и начинаем активно читать Telegram, да и писать в нем», — заявил он.
Авторы
Михаил Котляр, Виктория Полякова
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