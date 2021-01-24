Общество , 24 янв, 18:47
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Акции в поддержку Навального, умер Ларри Кинг. Главные новости РБК
Кремль назвал малолюдными акции в поддержку Навального 23 января, еще одна страна одобрила «Спутник V», AstraZeneca урежет поставки вакцины в Европу на 60%, Facebook заблокировал Рогозина. Главные новости — в обзоре РБК
В России прошли несогласованные митинги в поддержку Навального
23 января в десятках российских городов прошли несанкционированные протестные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого арестовали после возвращения в Москву по делу «Ив Роше».
- По данным «ОВД-Инфо», по всей стране задержали 3521 человека. Больше всего задержанных в Москве — 1398, в Петербурге — 526. Это рекордные цифры и по столице, и по стране. МВД пока официально не опубликовало данных о численности участников и задержанных.
- В ходе митингов в разных городах произошли несколько столкновений демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов. В Москве СК завел несколько уголовных дел за насилие в отношении сотрудников полиции и Росгвардии, повреждение имущества и хулиганство. В Петербурге МВД проверяет инцидент с сотрудником ОМОНа, который ударил ногой в живот женщину, упавшую на асфальт и получившую травмы головы.
- Омоновец, ударивший ее, пришел к пострадавшей в больницу с цветами и извинился. «У меня запотело забрало, я не видел, что происходит. Я вам клянусь, для меня это ситуация шоковая, когда я узнал, что произошло, для меня это личная трагедия была», — заявил он. На видео омоновец был с поднятым забралом.
- Следователи возбудили четыре уголовных дела о насилии над сотрудниками правоохранительных органов на акции в Москве.