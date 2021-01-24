Акции в поддержку Навального, умер Ларри Кинг. Главные новости РБК

Кремль назвал малолюдными акции в поддержку Навального 23 января, еще одна страна одобрила «Спутник V», AstraZeneca урежет поставки вакцины в Европу на 60%, Facebook заблокировал Рогозина. Главные новости — в обзоре РБК

В России прошли несогласованные митинги в поддержку Навального

23 января в десятках российских городов прошли несанкционированные протестные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого арестовали после возвращения в Москву по делу «Ив Роше».