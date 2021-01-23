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Общество ,  
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В Петербурге госпитализировали женщину, которую на митинге ударил ОМОН

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Женщину, которую ударил полицейский во время акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Санкт-Петербурге, ее обследуют, сообщили РБК в пресс-службе комитета по здравоохранению города.

«Она недавно поступила в НИИ скорой помощи», — сказали в пресс-службе комздрава.

Акция в Москве в поддержку Алексея Навального. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Начальник управления информации ГУ МВД по городу Вячеслав Степченко сообщил РБК, что полиция изучит видео, на котором один из полицейских бьет женщину ногой в живот.

Как на протестах в Москве кидали файеры, дымовые шашки и снежки. Видео
Политика

Инцидент произошел рядом с площадью Восстания. На видео, опубликованном «Фонтанкой», женщина подошла к силовикам, которые вели задержанного, и спросила, за что его задержали. В этот момент один из сотрудников ударил женщину ногой, она упала на землю.

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Фото:Антон Ваганов / Reuters Фото:Алексей Даничев / РИА Новости Фото:Алексей Даничев / РИА Новости Фото:Дмитрий Ловецкий / AP Фото:Александр Демьянчук / ТАСС Фото:Александр Демьянчук / ТАСС Фото:Алексей Даничев / РИА Новости Фото:nedimonspbinf / Telegram
Фото: Антон Ваганов / Reuters

23 января в ряде городов России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, прошли несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного после возвращения из Германии, где он проходил лечение после отравления. На акции в Петербурге, по данным «ОВД-Инфо» на 22:30, задержаны 378 человек, всего по стране - 2662 человека.

Санкт-Петербург протестная акция Алексей Навальный
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