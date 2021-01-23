В Петербурге госпитализировали женщину, которую на митинге ударил ОМОН

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Женщину, которую ударил полицейский во время акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Санкт-Петербурге, ее обследуют, сообщили РБК в пресс-службе комитета по здравоохранению города.

«Она недавно поступила в НИИ скорой помощи», — сказали в пресс-службе комздрава.

Начальник управления информации ГУ МВД по городу Вячеслав Степченко сообщил РБК, что полиция изучит видео, на котором один из полицейских бьет женщину ногой в живот.