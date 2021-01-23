Умер Ларри Кинг

Ларри Кинг (Фото: Richard Drew / AP)

Телеведущий Ларри Кинг умер в возрасте 87 лет, говорится в сообщении, опубликованном на его странице в Twitter.

Кинга не стало 23 января утром в госпитале Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. В начале января телеведущий был госпитализирован с коронавирусом.

У звезды американского телевидения были проблемы с сердцем. Он трижды перенес инфаркт. Последний раз это произошло в 2019 году.

Ларри Кинг родился в Нью-Йорке в семье эмигрантов из Австрии и Белоруссии. Телеведущий прославился благодаря ток-шоу Larry King Live на телеканале CNN, которое он вел с 1985 по 2010 год. Сама передача попала в Книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное шоу с бесменным ведущим.