ОАЭ зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V»

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Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ одобрило российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), поступившем РБК.

«Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в ОАЭ в рамках ускоренной процедуры на основании результатов фазы III клинических исследований в России с участием более 33 тыс. человек», — отметили в РФПИ.

По информации фонда, в ОАЭ сейчас продолжается третья фаза клинических испытаний, в исследованиях участвует 1 тыс. добровольцев.

Ранее препарат «Спутник V» был зарегистрирован по аналогичной ускоренной процедуре в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Вакцина также применяется в Белоруссии.