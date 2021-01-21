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Пандемия коронавируса ,  
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ОАЭ зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V»

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ одобрило российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), поступившем РБК.

«Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в ОАЭ в рамках ускоренной процедуры на основании результатов фазы III клинических исследований в России с участием более 33 тыс. человек», — отметили в РФПИ.

По информации фонда, в ОАЭ сейчас продолжается третья фаза клинических испытаний, в исследованиях участвует 1 тыс. добровольцев.

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Фото:Fredrik Lerneryd / Getty Images

Ранее препарат «Спутник V» был зарегистрирован по аналогичной ускоренной процедуре в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Вакцина также применяется в Белоруссии.

Помимо этого применение вакцины «Спутник V» официально одобрили в Венгрии, сообщил РФПИ. Таким образом, Венгрия стала первой страной Евросоюза, разрешившей применение этого препарата.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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