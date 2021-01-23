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В Петербурге начали проверку после видео с ударившим женщину силовиком

На кадрах видно, как ведущий задержанного сотрудник в форме бьет ногой в живот вышедшую перед ним женщину. Ее госпитализировали. В МВД заявили, что результаты проверки передадут следствию

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Полиция в Санкт-Петербурге проверит сообщения об избиении женщины сотрудником правоохранительных органов во время несанкционированного митинга 23 января. Об этом сообщили РБК в пресс-службе регионального ГУ МВД.

«МВД проводит проверку по факту инциденту с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на площади Восстания. Результаты проверки будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — заявили в полиции.

Ранее «Фонтанка» опубликовала видеозапись, на которой двое сотрудников в форме и касках ведут задержанного. У них на пути возникает женщина, спрашивающая, зачем они задержали человека. Один из людей в форме, не останавливаясь бьет женщину ногой в живот, от чего она падает на землю.

МВД проверит видео с ударившим женщину в живот силовиком в Петербурге
Общество

До этого в МВД сообщали, что изучают видеозапись инцидента. Telegram-канал Baza писал, что женщину зовут Ирина, при ударе об асфальт она получила сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и гематому затылка. Пострадавшую госпитализировали в больницу имени Джанелидзе.

Женщину доставили в НИИ Скорой помощи, ее обследуют, сообщили РБК в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

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23 января в городах России проходят несанкционированные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, задержанного по прилету в Россию в аэропорту Шереметьево 17 января и затем арестованного на месяц по делу «Ив Роше». Во время митингов произошли столкновения демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов, по данным правозащитников к 22:30, всего в России задержаны  2662 человека, в Москве — 1045, в Петербурге — 378.

СК завел дело об избиении двух полицейских на митинге в Петербурге
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В Петербурге демонстранты собрались на Сенатской площади и двинулись к Марсовому полю. После этого они прорвали оцепление ОМОНа на Невском проспекте. Вечером полицейские вытеснили участников акции с Марсового поля.

Вечером в субботу петербургское управление Следственного комитета сообщило, что завело уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на митинге.

По версии следователей, неизвестный мужчина во время митинга на Сенатской площади ударил по лицу сотрудника ГИБДД, от чего тот упал на землю. Затем он ударил еще одного сотрудника правоохранительных органов, пытавшегося его задержать. Мужчине удалось скрыться с места происшествия.

Авторы
Михаил Котляр, Майя Бобенко
Алексей Навальный полиция Санкт-Петербург
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МВД проверит видео с ударившим женщину в живот силовиком в Петербурге
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