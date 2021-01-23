В Петербурге начали проверку после видео с ударившим женщину силовиком
Полиция в Санкт-Петербурге проверит сообщения об избиении женщины сотрудником правоохранительных органов во время несанкционированного митинга 23 января. Об этом сообщили РБК в пресс-службе регионального ГУ МВД.
«МВД проводит проверку по факту инциденту с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на площади Восстания. Результаты проверки будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — заявили в полиции.
Ранее «Фонтанка» опубликовала видеозапись, на которой двое сотрудников в форме и касках ведут задержанного. У них на пути возникает женщина, спрашивающая, зачем они задержали человека. Один из людей в форме, не останавливаясь бьет женщину ногой в живот, от чего она падает на землю.