В Петербурге начали проверку после видео с ударившим женщину силовиком

На кадрах видно, как ведущий задержанного сотрудник в форме бьет ногой в живот вышедшую перед ним женщину. Ее госпитализировали. В МВД заявили, что результаты проверки передадут следствию

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Полиция в Санкт-Петербурге проверит сообщения об избиении женщины сотрудником правоохранительных органов во время несанкционированного митинга 23 января. Об этом сообщили РБК в пресс-службе регионального ГУ МВД.

«МВД проводит проверку по факту инциденту с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на площади Восстания. Результаты проверки будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — заявили в полиции.

Ранее «Фонтанка» опубликовала видеозапись, на которой двое сотрудников в форме и касках ведут задержанного. У них на пути возникает женщина, спрашивающая, зачем они задержали человека. Один из людей в форме, не останавливаясь бьет женщину ногой в живот, от чего она падает на землю.