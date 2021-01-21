Первая страна в ЕС одобрила применение российской вакцины от COVID

В Будапеште согласились на «Спутник V» вопреки позиции Евросоюза. Для дальнейшего обсуждения вакцины в Москву отправится глава МИД Венгрии

Фото: Szilard Koszticsak / Reuters

Национальный институт фармакологии и питания Венгрии зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), поступившем в РБК.

Венгрия стала первой страной ЕС, официально разрешившей применение российской вакцины, отметили в фонде.

Указывается, что вакцина была зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры на основании данных клинических исследований «Спутник V» в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии.

О завершении исследований препарата, которые продолжались с ноября, накануне вечером в эфире венгерского телеканала M1 рассказал директор Национального института фармакологии Матьяш Сентиваньи. По его словам, является большим достижением тот факт, что лицензирование вакцины удалось осуществить всего за два месяца.