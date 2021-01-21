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Первая страна в ЕС одобрила применение российской вакцины от COVID

В Будапеште согласились на «Спутник V» вопреки позиции Евросоюза. Для дальнейшего обсуждения вакцины в Москву отправится глава МИД Венгрии
Фото: Szilard Koszticsak / Reuters
Фото: Szilard Koszticsak / Reuters

Национальный институт фармакологии и питания Венгрии зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), поступившем в РБК.

Венгрия стала первой страной ЕС, официально разрешившей применение российской вакцины, отметили в фонде.

Указывается, что вакцина была зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры на основании данных клинических исследований «Спутник V» в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии.

О завершении исследований препарата, которые продолжались с ноября, накануне вечером в эфире венгерского телеканала M1 рассказал директор Национального института фармакологии Матьяш Сентиваньи. По его словам, является большим достижением тот факт, что лицензирование вакцины удалось осуществить всего за два месяца.

РФПИ назвал фейком данные об отказе Венгрии от российской вакцины
Общество
Фото:МИД Венгрии / РИА Новости

При этом для начала применения вакцины потребуется еще и одобрение Национального центра общественного здравоохранения, которое должно появиться через несколько недель. Именно эта организация будет проверять каждую партию вакцины, прибывающую в страну.

На этой неделе обсудить вакцину от коронавируса на переговорах в Москве должен министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

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Поскольку Венгрия входит в Евросоюз, разрешение на использование лекарства также должен предоставить европейский регулятор — Европейское агентство лекарственных средств (EMA). Как отмечает новостной портал Index, препарат, не получивший одобрения EMA, может быть выпущен на рынок в рамках особой процедуры, а страна — участник ЕС, принявшая решение об этом, берет на себя всю ответственность за него.

В Брюсселе ранее критиковали Будапешт за попытки договориться с Россией о поставках «Спутник V», объясняя это тем, что препарат не одобрен регулирующими органами Евросоюза. Сийярто это давление объяснял сильным лобби компаний, которые работают за пределами ЕС.

В четверг РФПИ также сообщил о регистрации в ускоренном порядке российской вакцины в ОАЭ.

Автор
Артем Филипенок
Венгрия вакцина
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