Американского телеведущего Ларри Кинга госпитализировали с коронавирусом

После положительного теста на COVID-19 87-летнего Кинга положили в клинику в Лос-Анджелесе. В 2019 году он перенес третий в своей жизни инфаркт, а летом 2020-го года похоронил двоих детей

Ларри Кинг (Фото: Алексей Юшенков / РИА Новости)

Известного американского телеведущего Ларри Кинга госпитализировали после того, как у него выявили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на источник, близкий к семье журналиста.

По данным телеканала, накануне тест 87-летнего Кинга на COVID-19 показал положительный результат. После чего его положили в медицинский центр Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе.

«Ларри боролся с огромным количеством проблем со здоровьем за последние несколько лет, и с этим он тоже борется, он чемпион», — сказал собеседник ABC.

В 2019 году Кинг перенес инфаркт. Перед этим у пожилого телеведущего на протяжении нескольких месяцев были проблемы с дыханием. Его госпитализировали, но перед выпиской у Кинга случился приступ, он пережил кратковременную остановку сердца. Это уже третий инфаркт в жизни журналиста, проблемы с сердцем у него наблюдаются уже около 30 лет.