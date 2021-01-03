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Пандемия коронавируса ,  
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Американского телеведущего Ларри Кинга госпитализировали с коронавирусом

После положительного теста на COVID-19 87-летнего Кинга положили в клинику в Лос-Анджелесе. В 2019 году он перенес третий в своей жизни инфаркт, а летом 2020-го года похоронил двоих детей
Ларри Кинг
Ларри Кинг (Фото: Алексей Юшенков / РИА Новости)

Известного американского телеведущего Ларри Кинга госпитализировали после того, как у него выявили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на источник, близкий к семье журналиста.

По данным телеканала, накануне тест 87-летнего Кинга на COVID-19 показал положительный результат. После чего его положили в медицинский центр Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе.

«Ларри боролся с огромным количеством проблем со здоровьем за последние несколько лет, и с этим он тоже борется, он чемпион», — сказал собеседник ABC.

СМИ сообщили о кратковременной остановке сердца у Ларри Кинга
Общество
Ларри Кинг

В 2019 году Кинг перенес инфаркт. Перед этим у пожилого телеведущего на протяжении нескольких месяцев были проблемы с дыханием. Его госпитализировали, но перед выпиской у Кинга случился приступ, он пережил кратковременную остановку сердца. Это уже третий инфаркт в жизни журналиста, проблемы с сердцем у него наблюдаются уже около 30 лет.

Летом 2020 года двое детей Кинга — 65-летний сын Энди Кинг и 52-летняя дочь Чайа Кинг — умерли с разницей в месяц. У сына ведущего случился инфаркт, а дочь скончалась после того, как у нее обнаружили рак.

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Ларри Кинг считается легендой американской тележурналистики. Он родился в Нью-Йорке ву семье эмигрантов из Австрии и Белоруссии. В СМИ он начал работать с 50-х годов, был восемь раз женат.

С 1985 по 2010 год он вел ток-шоу Larry King Live на телеканале CNN. С 2012 года и по настоящее время Кинг ведет программу Larry King Now в интернете. Его шоу на CNN было занесено в книгу рекордов Гиннеса как самое длительное шоу на телевидении с бессменным ведущим. За свою жизнь Кинг провел более 40 тыс. интервью, героями которых становились почти все самые известные в США и за его пределами политики, артисты, звезды шоу-бизнеса и другие знаменитости.

Автор
Михаил Котляр
коронавирус Ларри Кинг телеведущий госпитализация США
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