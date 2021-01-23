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Отравление Навального ,  
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В Москве завели несколько уголовных дел после акции протеста

В СК сообщили, что протестующие сторонники Навального избили сотрудников Росгвардии и ОМОНа, распылили газ в лицо полицейским. Ранее правозащитники сообщали, что всего по стране задержали 2,8 тыс. человек
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел после несанкционированного митинге в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дела завели по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и ст. 213 УК РФ (хулиганство).

По версии следствия, на Сретенском бульваре злоумышленники «нанесли удары сотруднику Росгвардии, повалили его на землю и продолжили избивать».

Правозащитники сообщили о более 1 тыс. задержанных на акциях в Москве
Политика
Фото:Владислав Шатило / РБК

В пресс-службе СК также рассказали, что неустановленные лица распылили в лицо двум силовикам слезоточивый газ. На Пушкинской площади демонстрант нанес множественные удары сотруднику ОМОНа.

«Также участники акции блокировали автомобиль, двигавшийся по Цветному бульвару и, совершив хулиганские действия, повредили его, а также распылили в лицо водителя слезоточивый газ», — говорится в сообщении.

Ранее «РИА Новости» и ТАСС сообщали, что участники протестной акции в Москве повредили глаз водителю автомобиля с номерами АМР. Его закидали снежками на Цветном бульваре, водителя госпитализировали.

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Акция в Москве в поддержку Алексея Навального. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В Санкт-Петербурге Следственный комитет возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Во время митинга на Сенатской площади неизвестный мужчина ударил по лицу сотрудника ГИБДД, а затем, убегая, ударил еще одного сотрудника правоохранительных органов.

23 января во многих российских городах прошли несанкционированные акции протеста в поддержку арестованного на месяц Навального. По возвращению из Германии, где он лечился после отравления, ФСИН обвинила его в нарушении условий наказания по делу «Ив Роше» и потребовала заменить условный срок на реальный. Суд над оппозиционером назначили на 2 февраля.

По данным «ОВД-Инфо» на 23:20, всего в России задержали 2,8 тыс. человек, из них 1099 в Москве, 388 — в Санкт-Петербурге.

Автор
Михаил Котляр
Москва уголовное дело митинг СК Алексей Навальный
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