В Москве завели несколько уголовных дел после акции протеста
Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел после несанкционированного митинге в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Дела завели по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и ст. 213 УК РФ (хулиганство).
По версии следствия, на Сретенском бульваре злоумышленники «нанесли удары сотруднику Росгвардии, повалили его на землю и продолжили избивать».
В пресс-службе СК также рассказали, что неустановленные лица распылили в лицо двум силовикам слезоточивый газ. На Пушкинской площади демонстрант нанес множественные удары сотруднику ОМОНа.