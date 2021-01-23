В Москве завели несколько уголовных дел после акции протеста

В СК сообщили, что протестующие сторонники Навального избили сотрудников Росгвардии и ОМОНа, распылили газ в лицо полицейским. Ранее правозащитники сообщали, что всего по стране задержали 2,8 тыс. человек

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел после несанкционированного митинге в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дела завели по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и ст. 213 УК РФ (хулиганство).

По версии следствия, на Сретенском бульваре злоумышленники «нанесли удары сотруднику Росгвардии, повалили его на землю и продолжили избивать».

В пресс-службе СК также рассказали, что неустановленные лица распылили в лицо двум силовикам слезоточивый газ. На Пушкинской площади демонстрант нанес множественные удары сотруднику ОМОНа.