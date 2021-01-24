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AstraZeneca сообщила о двукратном урезании поставок вакцины в Европу

По словам еврокомиссара по здравоохранению Кириакидес, это вызвало недовольство у членов ЕС. Предварительно AstraZeneca недопоставит в Европу 31 млн доз. Ранее о срывах поставок вакцины в Евросоюз сообщала Pfizer
Фото: Gareth Fuller / AP
Фото: Gareth Fuller / AP

Британская фармкомпания AstraZeneca не сможет выполнить свои обязательства по контракту с Евросоюзом и более чем в два раза сократит поставки своей вакцины от коронавируса в Европу. Об этом в Twitter написала еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес 22 января.

«Во время сегодняшнего заседания руководящего комитета с членами ЕС по стратегии вакцинации представители AstraZeneca заявили о задержках в поставке вакцин в первом квартале 2021 года», — заявила еврокомиссар.

По ее словам, государства-члены ЕС выразили недовольство срывом поставок препарата. «Мы настаивали на точном графике поставок, на основе которого страны должны планировать свои программы вакцинации при условии предоставления временного разрешения на продажу», — добавила Кириакидес.

Страны ЕС пожаловались на проблемы с поставками вакцины Pfizer
Общество
Фото:David W Cerny / Reuters

По данным Reuters, в первые три месяца нового года AstraZeneca недопоставит в Европу 60% заказанной партии — почти 31 млн доз. При этом контракт с ЕС подразумевал поставку до марта 80 млн доз препарата. Источник агентства также заявил, что производитель не дал гарантии компенсации недостатка вакцин и во втором квартале 2021 года и пока не может определить четкий график поставок в первом полугодии.

Вакцина от AstraZeneca официально еще не одобрена в ЕС, ожидается, что европейские власти сертифицируют ее в начале февраля. При этом препарат активно используется в прививочной кампании в Великобритании.

В начале января Угур Шахин, глава немецкой биоинжиниринговой компании BioNTech, которая совместно с американской Pfizer разработала вакцину от коронавируса, предупредил об угрозе сбоев в поставках препарата. По его словам, это связано с дефицитом вакцин от других производителей, что вызвало повышенный спрос на препарат Pfizer/BioNTech.

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СМИ узнали о соглашении Pfizer с ВОЗ по поставкам в бедные страны
Общество
Фото:Omar Marques / Getty Images

В середине января шесть европейских стран — Швеция, Дания, Финляндия, Литва, Латвия и Эстония — пожаловались в Еврокомиссию на проблемы с поставками препарата Pfizer/BioNTech.

Позже Pfizer уведомила власти Италии о сокращении поставок вакцина на 29% в связи с реорганизацией производства. Министр по региональным проблемам Франческо Бочча в ответ заявил, что Рим рассматривает возможность судебного иска к фармкомпании.

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Источник: JHU
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Автор
Михаил Котляр
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