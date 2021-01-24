Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 74,36 (+0,99) Инвестиции, 22 янв, 12:37
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 90,41 (+1,44) Инвестиции, 22 янв, 12:37
В Екатеринбурге произошел крупный пожар на промышленной площадке Общество, 07:50 На юго-востоке Москвы горел склад с газовыми баллонами Общество, 07:36 Около 7 тыс. бойцов Нацгвардии останутся в Вашингтоне до середины марта Политика, 07:17 В Чили сняли введенную после землетрясения угрозу цунами Общество, 06:39 Еще одна страна одобрила применение вакцины «Спутник V» Общество, 06:29 Россиянин Царукян выиграл у бойца из США на турнире UFC 257 Спорт, 06:17 Пентагон заявил о готовности защитить спорные острова в Японии Политика, 06:10 Почему стоит выбрать Швейцарию для лечения и сохранения здоровья Партнерский материал, 06:03 Акции в поддержку Алексея Навального и столкновения с полицией. Главное Политика, 05:54 Врачи из США назвали красные руки симптомом смертельной болезни Общество, 05:42 Байден побил рекорд по анонимным пожертвованиям на предвыборную кампанию Политика, 05:36 Семнадцать способов справиться со стрессом РБК и HP, 04:55 В Чили после землетрясения объявили угрозу цунами Общество, 04:26 Боец Евлоев одержал победу на турнире UFC 257 Спорт, 04:24
Пандемия коронавируса ,  
0 

Еще одна страна одобрила применение вакцины «Спутник V»

В Пакистане российский препарат начнут применять в экстренных случаях. «Спутник V» стал третьей вакциной, одобренной пакистанским регулятором. Ввозить ее в Пакистан и заниматься распространением будет фармкомпания AGP
Фото: Абзал Калиев / Sputnik / РИА Новости
Фото: Абзал Калиев / Sputnik / РИА Новости

Власти Пакистана дали разрешение на экстренное использование российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщает газета Dawn со ссылкой на представителя правительства страны.

«На встрече, проведенной регистрационным советом Управления по контролю за лекарствами Пакистана (Drap), еще одна вакцина получила разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях — это препарат, разработанный при поддержке Российского фонда прямых инвестиций», — сообщил собеседник издания.

Импортировать и распространять российскую вакцину в Пакистане станет местная фармацевтическая компания AGP.

ОАЭ зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V»
Общество
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Таким образом Пакистан стал 12-й по счету страной, одобрившей применение «Спутника V». Ранее это сделали Белоруссия, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркмения, ОАЭ и Венгрия.

Ранее пакистанский регулятор одобрил для экстренного применения две вакцины от коронавирусной инфекции: препарат совместной разработки британской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, а также вакцину китайской госкомпании Sinopharm.

21 января сразу две страны разрешили использовать «Спутник V» на своей территории — АОЭ и Венгрия. Венгрия стала первым государством Евросоюза, одобрившим российский препарат.

Читайте на РБК Pro
Потрошитель брендов: как бухгалтер сделал 74 работника миллионерами Как бухгалтеру избежать ответственности по долгам компании Какие сотрудники не дают компаниям погибнуть Чем закончится для BMW и Volkswagen дружба с Китаем

Венгрия получит 2 млн доз вакцины «Спутник V»
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Будапешт использовал ускоренную процедуру для одобрения «Спутника V». Поскольку Венгрия является членом ЕС, для использования лекарства ей должен был предоставить разрешение европейский регулятор — Европейское агентство лекарственных средств (EMA). Поскольку российский препарат еще не одобрен им, Венгрия взяла на себя всю ответственность за применение вакцины.

Применять в Венгрии «Спутник V» начнут после разрешения Национального центра общественного здравоохранения, которое ожидается в ближайшие недели.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<500 000
0
<1 000 000
0
от 1 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Автор
Михаил Котляр
коронавирус вакцина Россия Пакистан
Материалы по теме
Венгрия получит 2 млн доз вакцины «Спутник V»
Общество
ОАЭ зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V»
Общество
Президент Аргентины привился российской вакциной «Спутник V»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter