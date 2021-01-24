Еще одна страна одобрила применение вакцины «Спутник V»

В Пакистане российский препарат начнут применять в экстренных случаях. «Спутник V» стал третьей вакциной, одобренной пакистанским регулятором. Ввозить ее в Пакистан и заниматься распространением будет фармкомпания AGP

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Власти Пакистана дали разрешение на экстренное использование российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщает газета Dawn со ссылкой на представителя правительства страны.

«На встрече, проведенной регистрационным советом Управления по контролю за лекарствами Пакистана (Drap), еще одна вакцина получила разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях — это препарат, разработанный при поддержке Российского фонда прямых инвестиций», — сообщил собеседник издания.

Импортировать и распространять российскую вакцину в Пакистане станет местная фармацевтическая компания AGP.

Таким образом Пакистан стал 12-й по счету страной, одобрившей применение «Спутника V». Ранее это сделали Белоруссия, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркмения, ОАЭ и Венгрия.