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«У всех нас есть долг перед обществом»: чем запомнился Ларри Кинг

В субботу, 23 января, стало известно, что телеведущий Ларри Кинг умер в возрасте 87 лет. Он трижды перенес инфаркт, а в начале января его госпитализировали с коронавирусом. Чем запомнился ведущий — в обзоре РБК
Ларри Кинг
Ларри Кинг (Фото: Jeffrey Markowitz / Getty Images)
  • Ларри Кинг родился в Бруклине в 1933 году. Его отец был иммигрантом из Австрии, а мать приехала в США из Белоруссии. «Моя мать из России — из Минска. Я был очень близок со своей мамой. <...> И я всегда чувствовал родственную связь с Россией. Мои двоюродные братья воевали во Второй мировой войне, в составе советской армии», — рассказывал он в интервью.
  • Настоящая фамилия Кинга — Зейгер. Псевдоним появился в 1950-х во время его работы на радио WAHR в Майами. Гендиректор Маршалл Симмондс посчитал, что фамилию Зейгер сложно запомнить: «Не можешь же ты быть Ларри Зейгером. Слушателям такое имя не запомнится, они не поймут, как оно пишется. Тебе нужно имя поярче и попроще. Ларри Зейгер — не пойдет». На столе у него лежала газета Miami Herald, открытая на рекламе во всю полосу: «Кинг — оптовая торговля спиртными напитками». Маршалл взглянул на нее и довольно безразличным голосом спросил: «Как насчет Ларри Кинга?», — вспоминал Ларри Кинг в своей книге «Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно».

Ларри Кинг
Ларри Кинг (Фото: George Rose / Getty Images)

  • Изначально Кинг работал на радиостанции «на подхвате», выполняя разные мелкие задания. Ведущим он стал после того, как уволился один из сотрудников. Впервые Ларри Кинг вышел в эфир 1 мая 1957 года. «Я придвинулся к микрофону и произнес: «Доброе утро. Сегодня я вышел в эфир первый раз. Я мечтал об этом всю свою жизнь. Я репетировал весь уикэнд. Пятнадцать минут назад мне дали новое имя. Я приготовил музыкальную заставку. Но во рту у меня пересохло. Я нервничаю. А директор станции только что пнул дверь ногой и сказал: «Здесь говорить надо». Сумев наконец хоть что-то сказать, я обрел уверенность — дальше передача пошла как по маслу», — вспоминал Кинг.
  • В карьере Ларри Кинга был перерыв после ареста в 1971 году. Он должен был передать $5 тыс. агенту, занимавшемуся расследованием убийства Джона Кеннеди. Деньги тот не получил, и Кинг был арестован за кражу в крупном размере. Обвинение позже было снято за истечением срока давности, но из-за скандала Кинг потерял работу. Он некоторое время не был нигде трудоустроен, но продолжал работать диктором и писать статьи.

Ларри Кинг и Билл Клинтон (слева направо)
Ларри Кинг и Билл Клинтон (слева направо) (Фото: Chip East / Reuters)

  • Ларри Кинг предпочитал называть себя именно интервьюером, а не ведущим. Его первое интервью было с официантом одного из заведений в Майами, Pumpernick’s Restaurant, в конце 1950-х. За свою карьеру он провел десятки тысяч бесед с гостями на радио и телевидении. Он интервьюировал всех президентов США, начиная с Ричарда Никсона. Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп бывал в гостях у Кинга и до вступления в полномочия, еще в 1980-х и 1990-х. Будучи кандидатом в президенты, Трамп беседовал с Ларри Кингом в 2016 году, тогда интервью появилось на RT, с которым сотрудничал Кинг. После этого пресс-служба Трампа заявила, что запись телефонного разговора предназначалась для подкаста телеведущего. Интервью Ларри Кингу давал и российский президент Владимир Путин — в 2000 году и в 2010—м.
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  • Телевизионная программа Larry King Live выходила на CNN с 1985 по 2010 год. Она попала в Книгу рекордов Гиннеса как самое длительное регулярное телешоу с бессменным ведущим.
  • Ларри Кинг был женат восемь раз, но на семи женщинах: с одной из своих жен (Алена Акинс) ведущий оформлял отношения дважды. Его последняя жена, Шон Саутвик, моложе Кинга на 26 лет. От разных браков у него пятеро детей, есть внуки и правнуки.

Ларри Кинг и его жена Шон Саутвик
Ларри Кинг и его жена Шон Саутвик (Фото: New York Daily News Archive / Getty Images)

  • У Ларри Кинга на протяжении долгих лет были проблемы с сердцем. Еще в 1987 году ему была сделана операция по шунтированию. После этого журналист основал Кардиологический фонд Ларри Кинга для помощи пациентам, у которых нет медицинской страховки. «Идея фонда появилась после того, как я сам перенес операцию на сердце после инфаркта. Когда один из моих друзей спросил меня, сколько мне это стоило, я не смог ответить, потому что все оплатила медицинская страховка. Но я тогда задумался: а что же тогда происходит с теми, у кого нет страховки, сколько им стоят такие операции, уход, лечение? Когда мы основали наш фонд, мы начали с самого малого, потом мы выросли, и теперь каждый год проводим по два благотворительных вечера, в которых принимают участия звезды шоу-бизнеса, другие известные люди. Но самое прекрасное — это то, что сюда приходят люди, которым мы смогли помочь. Нет выше награды, чем спасение жизни людей. Я вообще считаю, что у всех нас есть долг перед обществом», — говорил он в интервью.
  • Ларри Кинг сам себя называл «агностиком или даже атеистом». Он неоднократно заявлял, что хочет, чтобы его тело заморозили после смерти, так как он не верит в высшие силы. «Я боюсь смерти. Смерть — мой самый большой страх, потому что я не верю, что куда-то попаду [после смерти]», — говорил он.

Ларри Кинг
Ларри Кинг (Фото: Rich Fury / Getty Images)

  • Кинг выпустил ряд книг о своей работе и жизни. В мемуарах «А что я здесь делаю?» он писал: «Неужели это я, никогда не учившийся в колледже, учредил стипендиальный фонд на миллион долларов в Университете Джорджа Вашингтона? Это я попал в аварию с Джоном Кеннеди и хорошо знаком со всеми президентами, начиная с Никсона? Это мне пел Фрэнк Синатра в артистическом фойе? И это я гулял с Мартином Лютером Кингом-младшим, а потом беседовал с его убийцей? <...> И это мои сыновья, которые родились, когда мне было уже под семьдесят, нарядились на Хеллоуин в «костюм Ларри Кинга» с подтяжками?»
Автор
Анастасия Антипова
Ларри Кинг
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