«У всех нас есть долг перед обществом»: чем запомнился Ларри Кинг

В субботу, 23 января, стало известно, что телеведущий Ларри Кинг умер в возрасте 87 лет. Он трижды перенес инфаркт, а в начале января его госпитализировали с коронавирусом. Чем запомнился ведущий — в обзоре РБК

Ларри Кинг (Фото: Jeffrey Markowitz / Getty Images)

Ларри Кинг родился в Бруклине в 1933 году. Его отец был иммигрантом из Австрии, а мать приехала в США из Белоруссии. «Моя мать из России — из Минска. Я был очень близок со своей мамой. <...> И я всегда чувствовал родственную связь с Россией. Мои двоюродные братья воевали во Второй мировой войне, в составе советской армии», — рассказывал он в интервью.

Настоящая фамилия Кинга — Зейгер. Псевдоним появился в 1950-х во время его работы на радио WAHR в Майами. Гендиректор Маршалл Симмондс посчитал, что фамилию Зейгер сложно запомнить: «Не можешь же ты быть Ларри Зейгером. Слушателям такое имя не запомнится, они не поймут, как оно пишется. Тебе нужно имя поярче и попроще. Ларри Зейгер — не пойдет». На столе у него лежала газета Miami Herald, открытая на рекламе во всю полосу: «Кинг — оптовая торговля спиртными напитками». Маршалл взглянул на нее и довольно безразличным голосом спросил: «Как насчет Ларри Кинга?», — вспоминал Ларри Кинг в своей книге «Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно».

Ларри Кинг (Фото: George Rose / Getty Images)

Изначально Кинг работал на радиостанции «на подхвате», выполняя разные мелкие задания. Ведущим он стал после того, как уволился один из сотрудников. Впервые Ларри Кинг вышел в эфир 1 мая 1957 года. «Я придвинулся к микрофону и произнес: «Доброе утро. Сегодня я вышел в эфир первый раз. Я мечтал об этом всю свою жизнь. Я репетировал весь уикэнд. Пятнадцать минут назад мне дали новое имя. Я приготовил музыкальную заставку. Но во рту у меня пересохло. Я нервничаю. А директор станции только что пнул дверь ногой и сказал: «Здесь говорить надо». Сумев наконец хоть что-то сказать, я обрел уверенность — дальше передача пошла как по маслу», — вспоминал Кинг.

В карьере Ларри Кинга был перерыв после ареста в 1971 году. Он должен был передать $5 тыс. агенту, занимавшемуся расследованием убийства Джона Кеннеди. Деньги тот не получил, и Кинг был арестован за кражу в крупном размере. Обвинение позже было снято за истечением срока давности, но из-за скандала Кинг потерял работу. Он некоторое время не был нигде трудоустроен, но продолжал работать диктором и писать статьи.