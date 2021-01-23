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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ларри Кинга

Ларри Кинг
Ларри Кинг (Фото: Michael Campanella / Getty Images)

Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью американского журналиста Ларри Кинга. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Они неоднократно встречались. Кинг неоднократно брал интервью у Путина. Президент всегда ценил его высочайший профессионализм и непререкаемый журналистский авторитет», — сказал Песков.

87-летний Кинг умер утром 23 января в больнице Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. В начале января его госпитализировали с коронавирусом. До этого у него были проблемы с сердцем. Три раза Кинг переносил инфаркт. Последний — в 2019 году.

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Ларри Кинг

Кинг был известным в США журналистом и телеведущим. С 1985 по 2010 год он вел ток-шоу Larry King Live на телеканале CNN. Передачу занесли в Книгу рекордов Гиннеса в качестве самого продолжительного шоу с бессменным ведущим. Именно в интервью Кингу Путин в сентябре 2000 года, отвечая на вопрос о том, что случилось с подводной лодкой «Курск», произнес ставшую известной фразу «Она утонула».

С 2012 года он вел свое шоу Larry King Now на YouTube, а с 2013 года перешел на работу на телеканал «RT America».

Летом с разницей в одну неделю умерли двое детей Кинга.

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