Влияние новых мер в Москве на бизнес и безработицу. Что важно знать

Какая поддержка нужна бизнесу

Как подчеркнул Репик, сейчас необходимо не только помогать тем, кто уже потерял работу (в Москве и Подмосковье ввели специальные выплаты для потерявших работу из-за вируса), но стараться, в первую очередь, не допустить, чтобы безработица росла по экспоненте, а для этого нужно максимально поддержать компании. «Необходимо найти механизмы с содействием нашей банковской системы <…> накачать компании качественной ликвидностью. Может быть, это возможно через субординированные кредиты или через продажу привилегированных акций, но важно чтобы после кризиса бизнес мог восстановиться», — сказал он.

Для того чтобы избежать роста безработицы «Деловая Россия» предлагает ввести отрицательный налог на фонд оплаты труда, и таким образом стимулировать бизнес сохранять сотрудников даже в условиях, когда они будет вынуждены простаивать. «Мы предлагаем шкалу, в рамках которой сотрудники с зарплатой до 5 или 10 МРОТ, сейчас дискуссия идет [о пороге], должны получать за каждую заплаченную 1 тыс. рублей [зарплаты] 200 рублей компенсации от государства», — объяснил глава «Деловой России», отметив, что других инструментов избежать массовых увольнений при действии новых ограничений он не видит.

Петропольский из «Опоры России» считает, что малому и среднему бизнесу следует в нынешних условиях «ничего не платить по-максимуму, кроме зарплат». РБК направил запрос представителю Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), представляющего интересы преимущественного крупного бизнеса.

Что считать форс-мажором из-за вируса

Ограничительные меры, введенные в Москве и других регионах, подпадают под понятие форс-мажора, сказал Петропольский. В связи с карантином множество обязательств по договорам будет не исполнено: например, возможны срывы сроков доставки товаров по договорам поставки, или арендаторы могут отказаться платить за арендуемые площади, если использование их стало невозможно в связи с режимом самоизоляции и т.д., следует из обзора юридической фирмы Debevoise & Plimpton (копия есть у РБК).

Сторона, ссылающаяся на обстоятельство непреодолимой силы по внутрироссийскому договору, может получить сертификат о форс-мажоре, выдаваемый Торгово-промышленной палатой (ТПП) соответствующего региона — Москвы, Московской области и так далее. 20 марта правкомиссия по повышению устойчивости российской экономики рекомендовала ТПП России обеспечить процедуры свидетельствования форс-мажора при реализации таких контрактов.

Предприниматель, ссылающийся на форс-мажор, должен предъявить в ТПП заявление с подробным изложением причин и оснований для обращения, копию договора, документы органов власти, содержащие чрезвычайные запретительные или ограничительные меры, говорится на сайте палаты.

Московское правительство 16 марта уже признало распространение коронавируса «чрезвычайным и непреодолимым обстоятельством», которое повлекло введение «режима повышенной готовности». Однако, как отмечает эксперты Debevoise & Plimpton, признание указами мэра Москвы факта наступления обстоятельства непреодолимой силы в связи с распространением коронавируса само по себе не освобождает от необходимости исполнения обязательств по договору — сторона должна доказать, каким образом факт наступления форс-мажора повлиял на заключенный договор. Например, пишет юрфирма, в судебной практике было подтверждено, что исполнение денежных обязательств не подвержено воздействию форс-мажора, то есть должник не может ссылаться на невозможность уплаты денежных средств в связи с наступлением таких обстоятельств. Однако, Путин уже ввел мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов в ближайшие полгода.

ТПП указывает также, что в случае введения региональными властями запретов из-за угрозы коронавируса (например, закрытие торговых и развлекательных центров, ресторанов, о чем Собянин объявил 25 марта) это, скорее всего, будет признано обстоятельством форс-мажора. Однако никакого автоматического прекращения договоров аренды это не влечет, подчеркивает палата. В данном случае арендатор вправе будет предъявить арендодателю требование об изменении условий договора (например, об уменьшении платежей или об их отсрочке на период действия ограничения) либо требование о расторжении договора.

Изменится ли процедура увольнения

Для того, чтобы противостоять шокам из-за падения курса рубля и последствий коронавируса, каждая третья компания в России уже изменила кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты, показало исследование Центра стратегических разработок. Но правительство уже решило предоставить бизнесу кредиты под 0% на выплату зарплат, этим займутся Сбербанк и ВТБ при поддержке Центрального банка, рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече Путина с предпринимателями 26 марта.

Многие работодатели в связи со сложившейся обстановкой вынуждены увольнять сотрудников, так как им просто нечем будет им платить заработную плату, отмечает управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин. Работа, предполагающее физическое присутствие людей подпадает под обстоятельства, непреодолимой силы, которая упоминается в Трудовом кодексе в контексте освобождения работника от материальной ответственности, но не предусматривает норм об освобождении от ответственности работодателя в случае наступления таких обстоятельств, указывает он.

Премьер Михаил Мишустин еще 21 марта пригрозил, что работодателей, решавших проблемы за счет «шумихи» вокруг коронавируса, в том числе с помощью сокращения персонала, проверит трудовая инспекция, ФНС и прокуратура. Тогда он добавил, что «можно и нужно использовать все формы гибкой занятости людей». Под ними премьер подразумевал сокращенный рабочий день, удаленную работу, «которая в наибольшей степени соответствует рекомендациям наших медиков».

«Я думаю, что жестко будут караться все решения, принятые без согласия работников (например, увольнения, принудительные отпуска и пр.); и, вероятно, сокращения численности или штата. Вопрос — смогут ли работодатели объявить о простое предприятия», — отмечает партнер TA Legal Consulting Марат Агабалян. Фактически работодатели стали заложниками ситуации, при которой они не смогут объявить простой работникам, находящимся на «выходных», указывает юрист: если работники не ходят на работу, то их банально нельзя ознакомить с приказом о простое. Чтобы избежать этого изначально стоило объявить чрезвычайное положение, позволить тем, кто не может работать удаленно, объявить о простое, остальным — перевести на удаленку и т.д, указывает он.

Но указ Собянина о самоизоляции фундаментально не изменил взаимоотношений между работником, который обязан работать, но удаленно, и работодателем, который обязан продолжать платить зарплату, указывает представитель PB Legal Залим Абазов: работодатель обязан продолжить платить и тем работникам, чей труд нельзя задействовать удаленно. «Уволить или отправить в неоплачиваемый отпуск работника из-за коронавируса нельзя, это будет нарушение закона. Но я не исключаю, что многие работодатели будут вынуждать работников уходить в неоплачиваемые отпуска якобы по обоюдному согласию», — предполагает Абазов.