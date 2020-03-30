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Пандемия коронавируса ,  
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Зеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом

Украину ждет три сценария развития ситуации на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19. С таким обращением к нации выступил президент страны Владимир Зеленский. Видеозапись размещена на странице офиса украинского президента в Facebook.

По мнению украинского лидера, первый сценарий предусматривает заражение вирусом одновременно от 3 до 5%.

«Это болезненные цифры. Но такой сценарий не является катастрофой. Поэтому мы должны быть собранными и дисциплинированными: продолжить самоизоляцию, соблюдать правила гигиены и не выходить на улицу без надобности. Тогда мы переживем этот шторм», — отметил Зеленский.

При втором варианте заболеваемость составит 25%, считает украинский президент. В третьем случае одновременно заболеют коронавирусом 50% человек, считает Зеленский. Медицинская система страны не выдержит развития второго и третьего сценариев, считает украинский лидер.

Зеленский призвал соотечественников осознать, что карантин не подразумевает каникулы и поход на шашлыки, а теплая солнечная погода и пляжи не должны стать угрозой здоровью и жизни.

25 на Украине ввели режим режим чрезвычайной ситуации в качестве мер по нераспространению коронавируса. Меры будут действовать до 24 апреля. По данным Минздрава на 29 марта, в стране зарегистрировали 418 случаев заболевания вирусом, умерли девять человек.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Теги: Украина, коронавирус, Владимир Зеленский
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