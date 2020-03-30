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Пандемия коронавируса ,  
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Ректор ВШЭ увидел риск сокращения работников офисов на треть из-за вируса

По мнению ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова, переход на удаленку и упрощение трудовых отношений приведут к тому, что исчезнут понятия «рабочая неделя» и «рабочий день»

В результате изменений, вызванных вызванных коронавирусом и мерами по борьбе с ним, в отдельных случаях до трети сотрудников количество офисных сотрудников может сократиться на треть. О том, как изменится мировая экономика в новой реальности, ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов написал в колонке для РБК.

Кузьминов считает, что вынужденный переход на удаленную работу и сокращение офисных сотрудников приведут к «радикальному переформатированию рынка труда». Во втором случае, работодатели смогут сэкономить на издержках: сократить расходы на аренду и количество обслуживающего персонала (секретарей, охранников, водителей), а также перейти «от иерархической структуры компании к структуре облачного типа».

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Ректор ВШЭ также считает, что от влияния пандемии коронавируса будет ослаблен и контроль за поведением сотрудников. «Не так важны будут время прихода в офис, длительность перерыва на обед и дресс-код. Контролироваться будут только результаты труда», — считает Кузьминов. Таким образом, новая организация труда «позволит избавиться от таких фетишей прошлого, как рабочая неделя или рабочий день», а упрощение трудовых отношений приведет к сокращениям сотрудников бэк-офисов.

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«В ряде стран это остро поставит вопрос, что делать с невостребованными людьми. Не исключено, что даже российская экономика, до этого избегавшая существенной безработицы, столкнется с этой проблемой. Но качество безработицы тоже изменится. До сих пор считалось, что если ты образован, умен и готов работать, то работу найдешь в любом случае. Ну, а если ты безработный в большом городе — это твой выбор.В новой реальности все будет жестче. Появятся проигравшие, которые плохими работниками не являются, но которые просто оказались несколько хуже других таких же работников», — уверен ректор ВШЭ.

Среди других возможных последствий кризиса Кузьминов видит вытеснение интернет-торговлей традиционных магазинов, резко рост индустрии доставки, падение спроса на офисную и торговую недвижимость.

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Вечером 29 марта власти Москвы и Подмосковья усилили меры борьбы с распространением коронавируса, все жители региона должны не покидать дома независимо от возраста. В качестве исключения граждане смогут выйти на улицу, чтобы обратиться за экстренной медицинской помощью, поехать на работу при необходимости, сходить в ближайший магазин за продуктами, выгулять домашнее животное (не далее 100 м от дома) и вынести мусор.

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Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, что ограничения не затронут право приезжать в столицу или покидать ее. Контролировать, как граждане выполняют предписания, будет специальная «умная» система, в ближайшее время власти определят, насколько строгой будет система наказаний для нарушителей самоизоляции.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: коронавирус, Высшая школа экономики, Ярослав Кузьминов
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