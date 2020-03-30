Ректор ВШЭ увидел риск сокращения работников офисов на треть из-за вируса

По мнению ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова, переход на удаленку и упрощение трудовых отношений приведут к тому, что исчезнут понятия «рабочая неделя» и «рабочий день»

В результате изменений, вызванных вызванных коронавирусом и мерами по борьбе с ним, в отдельных случаях до трети сотрудников количество офисных сотрудников может сократиться на треть. О том, как изменится мировая экономика в новой реальности, ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов написал в колонке для РБК.

Кузьминов считает, что вынужденный переход на удаленную работу и сокращение офисных сотрудников приведут к «радикальному переформатированию рынка труда». Во втором случае, работодатели смогут сэкономить на издержках: сократить расходы на аренду и количество обслуживающего персонала (секретарей, охранников, водителей), а также перейти «от иерархической структуры компании к структуре облачного типа».

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Ректор ВШЭ также считает, что от влияния пандемии коронавируса будет ослаблен и контроль за поведением сотрудников. «Не так важны будут время прихода в офис, длительность перерыва на обед и дресс-код. Контролироваться будут только результаты труда», — считает Кузьминов. Таким образом, новая организация труда «позволит избавиться от таких фетишей прошлого, как рабочая неделя или рабочий день», а упрощение трудовых отношений приведет к сокращениям сотрудников бэк-офисов.