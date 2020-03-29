Общество , 29 мар, 20:27
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Власти Подмосковья запретили жителям выходить из дома
Власти Подмосковья ужесточили меры по борьбе с распространением коронавируса, сообщил региональный оперативный штаб в Telegram.
«Ситуация с коронавирусом постепенно осложняется. Для защиты здоровья жителей региона Андрей Воробьев принял дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса», — говорится в сообщении.
Речь идет о следующих ограничениях:
- жителям запрещается покидать свои дома. Исключение коснется только тех, кому нужно обратиться за экстренной медицинской помощью, а также в случае прямой угрозы жизни и здоровью. Кроме того, выйти на улицу смогут те, кто идет на работу или вышел за продуктами, товарами первой необходимости, в банк или салон связи. Также власти разрешили жителям выгуливать домашних животных на расстоянии не более 100 м от дома и выносить мусор.
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