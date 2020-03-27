Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 78,72 (+0,93) Quote, 26 мар, 12:58
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 85,96 (+1,82) Quote, 26 мар, 12:58
Глава Минздрава сообщил о состоянии Льва Лещенко Общество, 00:48 Фигурант дела о взятке офицерам СКР потребует компенсации в суде Лондона Общество, 00:37 Сербия попросила помощь у России из-за коронавируса Общество, 00:34 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 27 марта Общество, 00:29 СМИ сообщили о подозрении на коронавирус у Игоря Николаева Общество, 00:28 МТС попросила пользователей воздержаться от пересылки мемов Технологии и медиа, 00:25 Бой Нурмагомедова и чемпионаты Белоруссии. Какие события еще не отменили Спорт, 00:00 Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса Экономика, 00:00 Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов Финансы, 00:00 Кремль ужесточил пропускной режим из-за коронавируса Политика, 00:00 Путин подписал закон о заморозке цен на лекарства при угрозе эпидемии Общество, 26 мар, 23:50 Главврач в Коммунарке назвал сроки пика заболеваемости вирусом в Москве Общество, 26 мар, 23:44 Умер актер из «Крокодила Данди» Марк Блум Общество, 26 мар, 23:25 В администрации и управделами президента выявили случаи коронавируса Политика, 26 мар, 23:18
Пандемия коронавируса ,  
0 

Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

Каждая пятая компания в России намерена сократить зарплаты своим сотрудникам, показал опрос Центра стратегических разработок. Почти каждая третья уже провела оптимизацию
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Чтобы противостоять шокам из-за падения курса рубля и последствий коронавируса, каждая третья компания уже изменила кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты, показало исследование Центра стратегических разработок, с результатами которого ознакомился РБК.

В мартовском опросе участвовали топ-менеджеры 500 компаний микро-, малого, среднего и крупного бизнеса различных отраслей.

Экономия на сотрудниках

«Пессимизм тотально преобладает в бизнес-сообществе в России», — констатировала руководитель центра социально-экономических исследований Центра стратегических разработок (ЦСР) Лора Накорякова на презентации результатов опроса в Москве. Опрос выявил самый высокий уровень неопределенности в финансовом секторе, недвижимости, транспорте и сфере обрабатывающих производств. Наибольший оптимизм выявлен в секторе энергетики и добычи ресурсов.

  • Почти каждая третья опрошенная компания (29%) уже оптимизировала фонд оплаты труда — перевела сотрудников на удаленную работу с меньшей зарплатой, сократила штат и зарплаты, перевела часть работников на контракты. 40% планируют принять такие решения в будущем.
  • Каждая вторая компания говорит, что, вероятно, снизит численность сотрудников примерно на 13%.
  • Каждая пятая планирует снизить зарплаты.

«Первое, что всегда делает бизнес, — экономит на сотрудниках», — констатировал бизнес-консультант, член экспертного совета федеральной сети фитнес-клубов X-FIT Константин Вехов.

Правительство уже решило предоставить бизнесу кредиты под 0% на выплату зарплат. Кредитованием предприятий займутся ВТБ и Сбербанк при поддержке Банка России. Премьер Михаил Мишустин пригрозил проверками за увольнения на фоне пандемии.

В топ-5 тревог бизнеса входят именно финансовые риски: вероятность дальнейшего ослабления рубля, кассовых разрывов из-за падения выручки, подорожание импортного сырья, материалов и оборудования, рост производственных затрат в России, снижение внутреннего спроса.

  • Каждая четвертая компания (26%) уже столкнулась с падением выручки, 44% прогнозируют снижение в будущем.
  • Каждая вторая компания (56%) отмечает, что коронавирус повлияет на возможность исполнять обязательства по уже заключенным контрактам.

Наиболее выгодный путь — попытаться договориться с контрагентами об изменении договоров или же сослаться на форс-мажор и снизить неустойки и штрафы за срыв обязательств, рекомендовал руководитель направления «Правовое развитие» ЦСР Максим Башкатов.

Где риск банкротств выше

Столь высокий риск банкротств не наблюдался даже в последний кризис 2014 года, прокомментировала результаты опроса вице-президент ЦСР Екатерина Папченкова.

  • Каждая вторая опрошенная компания (63%) заявила о риске банкротства. Запас прочности очень низкий: вероятность банкротств высока, если не произойдет каких-либо положительных изменений в ближайшие пару месяцев.

Президент ввел мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов в ближайшие полгода. На аналогичный шаг ранее пошли Германия и Австралия.

Как привычная жизнь переходит в онлайн из-за коронавируса. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Ущерб растянется надолго

Негативный эффект пандемии и связанных с ней ограничений для экономики будет волнообразным, считает руководитель направления «Налоговая политика» ЦСР Левон Айрапетян: «Компании различных секторов в разное время будут сталкиваться с последствиями кризиса».

Для некоторых секторов ущерб проявится в будущем, согласна начальник управления по коммуникациям и информационной политике ПАО «Объединенные машиностроительные заводы» Мария Рыбакова: «Мы допускаем, что действительно заказов станет меньше, и мы не сможем полностью доукомплектовать предприятия на следующий год».

Какие меры наиболее нужны

  • 88% компаний считают необходимой мерой налоговые льготы.

Бизнес наиболее заинтересован во временном снижении или обнулении налогов и страховых взносов, чем в отсрочке, подчеркивает Левон Айрапетян: «Когда шестимесячная отсрочка закончится, налоги все равно придется заплатить, и бизнес столкнется с двукратным скачком налоговой нагрузки».

Кроме льгот малому и среднему бизнесу точечные меры поддержки нужны и крупному, который обеспечивает МСП контрактами, считает руководитель направления по стратегическим проектам ГК «Сегежа» Дмитрий Касаткин.

По мнению главы бизнеса Sova Capital Игоря Бурлакова, власти недооценивают риск существенного снижения потребительского спроса, а нужно поддержать конечного потребителя.

Все развитые и многие развивающиеся страны приняли достаточно агрессивные монетарные и фискальные меры, отметил он. «По сути, меры в Европе и Америке — самые крупные за всю историю человечества и существенно превышают опыт 2008 года и Великой депрессии в США в 1929–1933 годах», — отметил Бурлаков.

Ударит ли сокращение зарплат по банкам

Президент Владимир Путин в обращении к россиянам 25 марта объявил о каникулах по потребительским и ипотечным кредитам в случае потери заемщиком 30% месячного дохода. Каникулы по ипотеке уже действуют и позволяют заемщику, попавшему в трудную жизненную ситуацию, приостановить или снизить выплаты по ипотеке на срок до шести месяцев. С августа 2019 года таким правом захотели воспользоваться 15 тыс. ипотечников, но банки дали отсрочку только 8 тыс. из них.

В рейтинговом агентстве НКР считают, что в ближайшие три—шесть месяцев существенно вырастет число обращений заемщиков за реструктуризацией долга и переносом части платежей. Ключевой риск неплатежей в потребительском кредитовании исходит от заемщиков, работающих в отраслях, где наблюдается резкое ограничение спроса, считают в агентстве. Это авиаперевозки, торговля непродовольственными товарами, сектор услуг, в том числе ресторанный бизнес и фитнес-клубы. «Количество таких заемщиков [которые обратятся за каникулами] оценить сложно, но стоит принять во внимание тот факт, что порядка 15% работников в России заняты в секторах, подверженных наиболее сильному удару от ситуации с коронавирусом», — говорит аналитик Moody's Светлана Павлова.

Подробности о стратегиях выживания бизнеса читайте в материале «РБК Pro».

Авторы: Павел Казарновский, Ольга Агеева
Теги: зарплата, рабочие места, занятость, бизнес-климат
Материалы по теме
Мишустин пригрозил проверками за увольнения на фоне пандемии
Общество
Поможет ли антикризисная программа Путина выжить российской экономике
Экономика
Авиакомпании оценили убытки от запрета полетов за рубеж в ₽500 млн в день
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter