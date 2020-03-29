Собянин объявил об ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу

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Москвичи, потерявшие работу из-за распространения коронавируса, могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Собянина, выплаты назначат автоматически и для этого не потребуется никаких заявлений.

Собянин уточнил, что выплаты безработным станут первым шагом в комплексе мер, которые мэрия создаст в связи с коронавирусом. «Очевидно, что в нынешней непростой ситуации, к сожалению, многие москвичи потеряют работу», — отметил он.

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