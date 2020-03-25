Поможет ли антикризисная программа Путина выжить российской экономике

Для того чтобы у таких предприятий были дополнительные ресурсы, президент предложил в два раза, с 30 до 15%, снизить для них ставку страховых взносов на зарплаты выше минимального размера оплаты труда (МРОТ, в 2020 году — 12,13 тыс. руб.). Если бизнес платит зарплату на уровне минимальной или ниже — ставка остается прежней. Пониженная ставка вводится не только в качестве антикризисной меры, а вдолгую, чтобы создать стимул для повышения зарплат работникам, объявил президент.

Снижение ставки страховых взносов автоматически означает выпадающие доходы для Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования и Фонда социального страхования — компенсировать их придется из федерального бюджета. Потери фондов от снижения ставки могут составить 300–400 млрд руб. в год, оценила для РБК главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. По ее мнению, выпадающие доходы могут быть покрыты на 100 млрд руб. за счет подоходного налога на процентные доходы по банковским депозитам, а остальная часть — около 200–300 млрд руб. за счет налога на дивиденды с зарубежных счетов. «Для бюджета эффект будет сбалансирован», — полагает она.

Объем выпадающих доходов социальных фондов будет посильным для федерального бюджета, считает глава направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина. Снижение ставки страховых взносов может помочь малому бизнесу не разориться и продержаться на плаву. «Сейчас речь идет не столько о сохранении уровня занятости, речь идет вообще о существовании самого малого и среднего бизнеса. Если сейчас его не поддержать, то к моменту, когда [эпидемия] коронавируса сойдет на нет, у нас просто не останется бизнеса и восстанавливать экономику будет не из чего», — подчеркнула она.

Сейчас российский работодатель должен платить за сотрудника страховые взносы по ставке 30% от заработной платы. 22% поступает в Пенсионный фонд, 5,1% — в ФОМС, 2,9% — в ФСС. Если зарплата сотрудника превышает 1,29 млн руб. (нарастающим итогом с начала года), то ставка пенсионных взносов снижается до 10%. Взносы на социальное страхование обнуляются при зарплате свыше 990 тыс. руб. в год накопленным итогом.

Полугодовая отсрочка по налогам

Малый и средний бизнес получит отсрочку по всем налогам, кроме НДС, на ближайшие шесть месяцев, а микропредприятия еще и по страховым взносам, заявил президент. Сейчас, чтобы получить отсрочку по налогам, необходимо предоставить банковскую гарантию или залог, что в сложившихся условиях сложно, отметил глава «Опоры России» Александр Калинин. Для реализации озвученной президентом отсрочки потребуется время, чтобы изменить Налоговый кодекс и внутренние документы ФНС, в то время как уже 30 марта, например, наступает срок уплаты налога на прибыль за 2019 год. «Предприниматели задаются вопросом, распространяется ли отсрочка на этот налог», — отметил Калинин.

ФНС уже остановила меры принудительного взыскания и приостановки операций по счетам. «Очень важно, что налоговые органы не будут применять жесткие санкции в этот период», — отметил Калинин.

Предложенных президентом мер поддержки малого и среднего бизнеса недостаточно, считает профессор департамента социологии НИУ ВШЭ Александр Чепуренко. «Отсрочка не распространяется на НДС — самый тяжелый налог для малого и среднего бизнеса. От льгот по налогу на прибыль в кризис мало смысла, потому что подавляющее большинство предприятий МСП получат убытки», — пояснил эксперт.

Оплачиваемые вынужденные отпуска станут «банкетом за счет предпринимателей», говорит Чепуренко: «Заставить малые предприятия, которые и так дышат на ладан, неделю выплачивать зарплаты за вынужденный отпуск — еще один шаг, чтобы их погубить».

Наиболее действенной мерой, по мнению эксперта, могли бы стать субсидии или дотации предприятиям МСП на выплату зарплат под обязательство не увольнять людей по немецкому образцу. «Это действительно был бы сильный ход, способный поддержать предприятия на ходу, сохранить рабочие места, уровень доходов граждан и поддержать платежеспособный спрос», — считает профессор ВШЭ.

Мораторий на банкротства и взыскание долгов

Путин на полгода ввел мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов. По его словам, мораторий на банкротства будет распространен на сектора, наиболее затронутые «нынешней непростой ситуацией», а правительство будет расширять, корректировать перечень отраслей, которые нуждаются в поддержке.

Около 3 млн предпринимателей могут разориться, если ситуация с распространением вируса затянется, оценивала Торгово-промышленная палата. «Будут неплатежи предприятий, которые закрыты по решению властей, но у них есть обязательства перед арендодателями, кредиторами, которые могут подать иск о банкротстве и попросту добить бизнес», — предупредил Калинин.

Мораторий на банкротства, с одной стороны, «не даст умереть» части бизнеса и сохранить рабочие места, но, с другой стороны, велик риск злоупотреблений, говорит партнер юридического отдела EY Алексей Марков. «Банкротство — это еще и инструмент защиты добросовестных кредиторов. Недобросовестные должники могут воспользоваться мораторием и успеть вывести деньги и активы», — опасается он.

Заморозка банкротств компаний, у которых признаки неплатежеспособности появились еще до кризиса, приведет к наращиванию их долгов и дестабилизации гражданского оборота, считает партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов. «Кредиторы, получившие судебные решения о взыскании долга, будут ограничены в праве обратиться с заявлением о банкротстве, а наделенные иммунитетом должники будут на протяжении шести месяцев наращивать свою задолженность перед иными кредиторами, которые не будут знать об их предбанкротном состоянии», — описывает риски Ефремов. В результате сработает эффект «снежного кома», который в итоге заденет и платежеспособные сектора экономики, в которых работают кредиторы, опасается эксперт.

Удар по вкладчикам

Одновременно с мерами поддержки бизнеса президент объявил, что доход от банковских вкладов (то есть начисления по процентам) будет облагаться НДФЛ (13%), если размер самого вклада превысит 1 млн руб. Налогообложение доходов с депозитов — давнее предложение, в поддержку которого Минфин высказывался еще несколько лет назад, но в последнее время инициатива публично не обсуждалась. По словам Путина, «такая мера затронет лишь порядка 1% вкладчиков».

Если исходить из данных АСВ (.pdf) и средней максимальной ставки по депозитам (5,15% по топ-10 банков), то потенциальный совокупный налог с вкладов свыше 1 млн руб. мог бы составить порядка 110 млрд руб. в год, рассчитал старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Для сравнения, повышение НДС в 2018 году давало федеральному бюджету около 600 млрд руб. в год. Поступления от НДФЛ получает не федеральный, а региональные и местные бюджеты в пропорции 85 на 15%.

Потери вкладчиков от введения налога составят около 1 п.п. от ставки по вкладам, если исходить из средней ставки в 5,15%. Это не очень большие деньги для банковской системы в целом и эти меры вряд ли вызовут серьезные движения вкладчиков, считает директор группы финансовых институтов S&P Сергей Вороненко. «За последние несколько лет из-за снижения средних ставок вкладчики уже недополучили доход гораздо больше, чем 13%», — добавляет он.

Если же и будут наблюдаться оттоки, то банки могут повысить ставку по вкладам, чтобы их удержать, сходятся во мнении аналитики. «Я бы ожидал коррекции ставки уже в марте из-за волатильности на рынках: некоторые [вкладчики] могли начать забирать деньги у банков, чтобы купить какие-то импортные вещи, пока цены на них не выросли», — говорит Вороненко. Одновременно банки будут повышать и проценты по кредитам, чтобы не терять маржу, предупреждает Проклов.

Само решение требует изменений в Налоговый кодекс, отмечает Проклов. «Сейчас не ясно, каким образом будет администрироваться общая сумма вкладов — вкладчики должны будут сами формировать налоговые декларации или банки будут передавать информацию о вкладах в ФНС, а она сама будет их суммировать и облагать налогом те, которые превышают 1 млн руб. Не ясно также, с какого периода будут действовать данные меры, будут ли они распространяться только на срочные депозиты или на накопительные счета тоже», — добавляет Вороненко.

Для того чтобы избежать уплаты налога, люди могут оформлять вклады до 1 млн руб. на своих родственников, но эта мера не будет массовой, продолжает Вороненко: «Если кто-то решит перераспределить уже действующий вклад, то он больше потеряет при снятии, так как накопленные проценты могут не сохраниться». Дробление вкладов свыше 1 млн руб. по разным банкам будет иметь смысл только при отсутствии контроля за общей суммой вкладов, отмечает Проклов. Путин в своем выступлении говорил именно об общей сумме.

Крупнейшие банки не смогли оперативно ответить РБК на вопрос, какую долю из общего числа вкладов занимают сбережения свыше 1 млн руб. В Промсвязьбанке не ожидают сколь-либо существенного оттока средств клиентов, так как альтернативные источники сбережений и инвестиций также подпадают под налогообложение. Возможно, кто-то больше станет вкладываться в акции или в недвижимость, но в нынешней ситуации это принципиально ничего не изменит — вклад все равно выглядит самым простым и надежным инструментом в кризис, говорит главный финансовый директор Альфа-банка Алексей Чухлов.

Налог на дивиденды

Путин поручил отменить льготные налоговые ставки «для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета». Максимальная ставка налога на дивиденды составляет 15%, на проценты по предоставленным из-за рубежа кредитам — 20%. Однако снизить ставку до 10% или до минимума в 5% можно, применив льготы в рамках соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН). Например, российская компания при выплате дивидендов в пользу зарегистрированной на Кипре иностранной компании может снизить ставку налога на дивиденды своей российской «дочки» со стандартных 15 до 5%, если вложит в уставный капитал дочерней компании не менее €100 тыс., объяснил партнер налоговой практики адвокатского бюро КИАП Андрей Зуйков.

Новая мера потребует корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения, которые Россия заключила с 84 странами. Если иностранные партнеры не согласятся изменить соглашения, Россия выйдет из них в одностороннем порядке, заявил Путин: «И начнем мы с тех стран, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения».

С некоторыми классическими офшорами, например Британскими Виргинскими островами, у России и нет таких соглашений, и к дивидендам, и процентам, выплачиваемым в такие страны применяются максимальные ставки (15% по дивидендам и 20% по процентам). Наиболее часто используются российскими собственниками для структурирования владения российскими компаниями Кипр, Нидерланды, Великобритания, Швейцария, Сингапур, Гонконг, Мальта и другие. Больше всего дивидендов перечисляется на счета на Кипре, в Люксембурге, Нидерландах, Ирландии, рассказали опрошенные РБК эксперты.

После изменений содержать не только офшоры, а все иностранные компании будет менее выгодно, прокомментировал РБК директор департамента налогов и права Deloitte Олег Трошин. По его словам, применение ставки в 15% налога на дивиденды, выплачиваемые из России, уже не редкость. Предложение президента вряд ли стоит рассматривать как стимул деофшоризации. Это скорее пересмотр подхода к налогообложению дивидендных выплат в целом, пояснил Трошин.

Деофшоризация активов в России началась после 2014 года после усиления контроля и, в частности, концепции «фактического права на доход», многочисленных призывов президента и введения санкций со стороны США и ЕС. На российские структуры бизнес перерегистрировали близкие к главе государства бизнесмены Геннадий Тимченко, Аркадий и Борис Ротенберги, Алишер Усманов и другие. «Я получаю все дивиденды от российских компаний в России и плачу по ним налоги в соответствии с российским законодательством», — передал РБК через представителя Аркадий Ротенберг.

Представитель «Сибура» сообщил РБК, что «физлица, являющиеся акционерами компании, не используют офшорные компании и зарубежные счета для получения дивидендов». Представитель «Норникеля» отметил, что в компании считают все меры, предложенные президентом, «правильными и своевременными». HeadHunter ответил, что при выплате дивидендов иностранным акционерам применяет ставку налогообложения 15%.

Непонятно, будут ли предложенные меры применяться ко всем без исключений, включая мультинациональные компании с иностранным происхождением, которые строили свои бизнес-модели в России, исходя из возможности применять пониженные ставки налога при репатриации прибыли из России в страны их штаб-квартир, отметил Трошин.

Из-за неопределенности есть риск, что пострадать от ужесточения могут и реальные иностранные инвесторы, предупредила партнер КПМГ Анна Воронкова. Нужны дополнительные критерии, как отличить компании, используемые российскими собственниками для налоговой оптимизации, от реальных иностранных инвестиций. Например, США во все свои СИДН включила положения об ограничении льгот (limitation of benefits), по которым льготы по соглашениям доступны только ограниченному перечню компаний, которые ведут реальную деятельность, банкам, публичным компаниям, физическим лицам, рассказала эксперт.

Нерабочая неделя

Одной из мер, направленных непосредственно на борьбу с распространением коронавируса, стало объявление следующей недели нерабочей. Выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля. Зарплата при этом всем сотрудникам будет сохранена. «Длинные выходные предусмотрены именно для того, чтобы снизить скорость распространения болезни», — сказал Путин.

Все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, банки, транспорт и органы власти всех уровней, продолжат свою работу. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что неделя будет нерабочей для предприятий промышленности, исключение составят предприятия, производящие средства для борьбы с коронавирусной инфекцией.

«Вызывает вопрос — что решит неделя. Вирус на территории России уже давно, этим объясняется и возросшее количество пневмоний», — сказал РБК президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский. Он предположил, что нерабочая неделя нужна, чтобы исключить наплыв пациентов и нагрузку на учреждения здравоохранения. Также нужно время для поставки тех же аппаратов искусственной вентиляции легких и обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты, добавил он.

Дополнительная нерабочая неделя, несомненно, отразится на российской экономике негативно, уверен директор аналитического департамента «Локо-Инвеста» Кирилл Тремасов. «Усилится спад экономики. То, что у нас экономика переживет рецессию вместе со всем миром, это уже очевидно. И лишняя нерабочая неделя усилит этот спад», — сказал он РБК.

Экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец ожидала услышать от президента о более жестких карантинных мерах. «Это промежуточный вариант. Я бы сказала, что это только начало», — сказала она РБК. По мнению Донец, не стоит оценивать влияние на экономику одной нерабочей недели, потому что ею «простой», очевидно, не ограничится и карантинные меры будут ужесточаться. «С этой точки зрения мы сейчас пересматриваем свой позитивный сценарий. Мы предполагаем глобальную рецессию, и в этом рецессионном сценарии Россия будет иметь отрицательный рост на уровне 0,8%», — отметила аналитик.

Всем сотрудникам, которых работодатели не захотят отпускать на неделю выходных, должны будут оплатить работу по повышенной ставке, пояснил РБК профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Однако экстренные службы, медучреждения, аптеки и магазины, исходя из слов президента, будут работать в обычном режиме, полагает он. Сафонов считает, что одна неделя «каникул» не нанесет сильного ущерба экономике. «В связи с ранее принятыми мерами, связанными с коронавирусом, каких-то серьезных событий за этим последовать не может. Те предприятия, которые «легли», уже не могут оказывать никаких услуг, заведения общепита уже посещают небольшое количество людей. А производства непрерывного цикла работают в том же режиме, поэтому какого-то серьезного провала не будет», — сказал он.

В большей степени на экономику повлияло бы объявление «чрезвычайных мер», добавил Сафонов.

По данным Росстата, в структуре занятого населения за 2019 год до 41,6% работников могут продолжить работать на следующей неделе. Расчет основан на долях занятого населения по видам деятельности «Оптовая и розничная торговля» (аптеки, магазины, по словам Путина), «Транспортировка и хранение», «Деятельность финансовая и страховая», «Государственное управление и обеспечение военной безопасности», «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг». Это оценка сверху, и выделить, например, розничную торговлю или банковскую деятельность по опубликованным данным Росстата невозможно. Что касается потенциально затронутого экономического выпуска, на отрасли, названные Путиным, которые продолжат работать, приходится 23,7% ВВП (по данным за 2018 год). Это более точный расчет, так как в отраслевом разрезе Росстат выделяет розничную торговлю. Из этого следует, что перестанут работать на неделю отрасли, на которые приходится до 76% ВВП. По грубой оценке экономика может недосчитаться до 1,4 трлн руб. выпуска за одну неделю (исходя из 52,3 недели в 2020 году).

Социальная поддержка

Отдельный блок распоряжений президента касается поддержки тех, кто из-за вируса оказался на больничном или потерял работу в условиях сложившегося кризиса. Пособие по безработице будет увеличено с 8 тыс. руб. до МРОТ, то есть до 12,13 тыс. руб. Выплаты по больничному будут рассчитываться исходя из суммы не менее одного МРОТ в месяц. Пока такая норма будет действовать до конца текущего года, а затем решение будет принято с учетом ситуации, уточнил Путин.

Семьям с детьми, имеющими право на материнский капитал, с апреля по июнь будет выплачиваться по 5 тыс. руб. на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно. Ранее материнский капитал полагался семьям после рождения второго ребенка, а с 1 января 2020 года его выплачивают уже после рождения первенца. «Понятно, что мама, воспитывающая ребенка до 3 лет, как правило, сидит дома, а отец может оказаться в тяжелом положении. Поэтому дополнительные 5 тыс. семье не повредят», — заметил Сафонов.

Дополнительная поддержка увеличит доходы граждан, но надо учитывать, что и расходы сейчас растут, говорит директор Института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова. Граждане тратят больше средств на средства профилактики, медикаменты, пересаживаются с общественного транспорта на личные автомобили или такси. Кроме того, в условиях закрывающихся детских садов и школ многим семьям приходится платить няням. По ее расчетам, на поддержку семей с маленькими детьми в ближайшие три месяца потребуется порядка 34,6 млрд руб.

Новый повод для кредитных каникул

Путин предложил предусмотреть кредитные каникулы по потребительским ссудам и ипотеке. Рассчитывать на них смогут люди, месячный доход которых резко сократился более чем на 30%. Аналогичные каникулы следует предусмотреть и для индивидуальных предпринимателей, сказал Путин.

В России нет нормы о платежных каникулах по потребительским кредитам, но есть закон об ипотечных каникулах. С 1 августа 2019 года клиенты, столкнувшиеся со сложной жизненной ситуацией, могут обратиться в банк за отсрочкой по ипотеке. Платежи по ссуде приостанавливаются на шесть месяцев, а существующий график платежей удлиняется на этот срок.

На послабления могут рассчитывать граждане с инвалидностью, безработные, попавшие на длительный больничный (от двух месяцев), а также те, кто столкнулся с падением доходов более чем на 30% за последние два месяца. Смягчающим обстоятельством также считается появление в семье еще одного ребенка или человека на иждивении — в этом случае значительным считается сокращение доходов на 20%.

Кроме того, с 20 марта Банк России объявил о необходимости послаблений для заемщиков, заболевших коронавирусом. Регулятор, в частности, рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям (МФО) и кредитным кооперативам (КПК) реструктурировать задолженность таких клиентов, не начислять штрафы и пени при просрочке, а также не взыскивать с них заложенное имущество.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что пока таких мер достаточно, но не исключала введение льгот для более широкого круга клиентов финансовых организаций.

Крупнейшие банки уже обещали индивидуально рассматривать заявления клиентов, попавших в сложную жизненную ситуацию. Среди них — Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, МКБ, «Открытие», следует из их сообщений на этой неделе. Некоторые кредитные организации предлагали такую услугу не только заболевшим COVID-19, но и тем, кто столкнулся с падением дохода из-за карантина.

«Сбербанк видит увеличение звонков клиентов в контактный центр по вопросам кредитных каникул из-за пандемии, но реальных заявлений еще не поступало, говорит директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Денис Кузнецов.

«В имеющихся в нашем контакт-центре обращениях есть только один случай отсылки к COVID-19», — сообщил РБК представитель банка «Открытие». МКБ сообщил, что подобных заявлений не зафиксировал. Другие крупные банки не ответили на запросы РБК.