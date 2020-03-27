Владелец «Меги» решил не взимать аренду с закрытых в выходные магазинов

С 28 марта по 5 апреля в ряде городов будут закрыты магазины IKEA, а в ТЦ «Мега» будут работать только «Ашан», «Детский мир» и аптеки. Владелец «Меги» и IKEA решил не брать арендную плату с магазинов, которые приостановят работу

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Группа Ingka Centres, которая владеет торговыми центрами «Мега» и магазинами IKEA, не будет брать арендную плату и сервисный сбор с магазинов, которые приостановят работу с 28 марта по 5 апреля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

Эти дни президент России Владимир Путин объявил нерабочими из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. В ряде российских регионов в этот период торговые центры практически полностью приостановят деятельность. В них будут открыты только продуктовые, аптеки и магазины с товарами первой необходимости. Соответствующие постановления, в частности, приняли власти Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Татарстана, Свердловской области.

В столичном регионе работают три торговых центра «Мега»: «Мега Химки», «Мега Белая Дача» (относятся к области) и «Мега Теплый стан». На сайтах столичных ТЦ сообщается, что с 28 марта по 5 апреля продолжат работать гипермаркет «Ашан», «Детский мир» и аптеки. Всего в России есть 14 ТЦ «Мега». На сайте IKEA указано, что магазины и дизайн-студии в ряде городов в этот период будут закрыты, но продолжат работу онлайн-магазин и бесконтактная доставка.

В марте на фоне распространения коронавирусной инфекции и защитных мер, которые предприняли власти Москвы, в торговых центрах сильно снизилась посещаемость. Арендаторы начали обращаться к владельцам ТЦ с предложениями смягчить условия аренды, однако 25 марта Ingka отказалась пересмотреть ее условия. В ответе группы, который тогда получили владельцы сетей ресторанов, расположенных в ТЦ, говорилось, что снижение или повышение посещаемости «не является основанием для изменения договора аренды, согласно которому каждая сторона несет предпринимательские риски».