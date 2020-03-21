Мишустин пригрозил проверками за увольнения на фоне пандемии

Михаил Мишустин (Фото: Global Look Press)

Работодателей, которые задерживают зарплаты или увольняют сотрудников в условиях пандемии коронавируса будут жестко наказывать. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, власти будут отдельно следить за переводом сотрудников на удаленный режим работы, а увольнение «даже в нынешней не очень простой ситуации, должно быть крайней мерой». «Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счет сокращения персонала, такие предприятия будут, соответственно, проверять трудовая инспекция, Федеральная налоговая служба и прокуратура», — заявил премьер (цитата по «ТАСС).

Он добавил, что правительство будет ежедневно отслеживать ситуацию на рынке труда в условиях коронавируса, приводит его слова «РИА Новости». Кроме это, власти примут меры по поддержке тех, кто занимается бизнесом, если ситуация в этой сфере ухудшится.

Материал дополняется