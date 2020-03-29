Минпромторг оценил текущий уровень сокращений в потребсекторе в 20%

Глава Минпромторга Денис Мантуров обратился к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой о мерах поддержки для розничного сектора и связанных с ним бизнесов. Обороты компаний уже упали на 50–80%, и в отрасли начались сокращения

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Министерство промышленности и торговли попросило правительство безотлагательно принять меры дополнительной поддержки участников потребительского рынка. Из-за введения государством мер по борьбе с коронавирусом и временного ограничения работы части предприятий потребительского сектора падение оборотов компаний рынков общественного питания, торговли (кроме продуктовой розницы) и бытовых услуг, как зафиксировало министерство, сегодня доходит до 80%, говорится в письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина от 27 марта 2020 года. Письмо за подписью министра Дениса Мантурова есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил представитель одного из участников рынка.

В Минпромторге РБК подтвердили, что по результатам консультаций с бизнесом министерство направило предложения по экстренной поддержке потребрынка в правительство, где они будут обсуждаться.

В обращении Мантуров констатирует, что всероссийские «каникулы», действующие с 28 марта по 5 апреля, а также последующий спад потребления, который продлится не менее полугода, «приведут к финансовому краху» предприятий торговли и общепита, а вместе с ними и владельцев ТЦ. Министерство вместе с представителями профильных ассоциаций и владельцами компаний непродовольственной розницы и общественного питания подготовило необходимые для поддержки отрасли меры, которые должны действовать с 28 марта по 28 сентября 2020 года.