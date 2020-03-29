Минпромторг оценил текущий уровень сокращений в потребсекторе в 20%
Глава Минпромторга Денис Мантуров обратился к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой о мерах поддержки для розничного сектора и связанных с ним бизнесов. Обороты компаний уже упали на 50–80%, и в отрасли начались сокращения
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Министерство промышленности и торговли попросило правительство безотлагательно принять меры дополнительной поддержки участников потребительского рынка. Из-за введения государством мер по борьбе с коронавирусом и временного ограничения работы части предприятий потребительского сектора падение оборотов компаний рынков общественного питания, торговли (кроме продуктовой розницы) и бытовых услуг, как зафиксировало министерство, сегодня доходит до 80%, говорится в письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина от 27 марта 2020 года. Письмо за подписью министра Дениса Мантурова есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил представитель одного из участников рынка.
В Минпромторге РБК подтвердили, что по результатам консультаций с бизнесом министерство направило предложения по экстренной поддержке потребрынка в правительство, где они будут обсуждаться.
В обращении Мантуров констатирует, что всероссийские «каникулы», действующие с 28 марта по 5 апреля, а также последующий спад потребления, который продлится не менее полугода, «приведут к финансовому краху» предприятий торговли и общепита, а вместе с ними и владельцев ТЦ. Министерство вместе с представителями профильных ассоциаций и владельцами компаний непродовольственной розницы и общественного питания подготовило необходимые для поддержки отрасли меры, которые должны действовать с 28 марта по 28 сентября 2020 года.
По данным министерства, помощь нужна всем компаниям из всех сегментов бизнеса, как крупных сетевых, так и малых, обслуживающих потребителей: от производителей товаров, логистов и розницы до ресторанов и гостиниц, а также ТЦ. «Нам сейчас необходимо дать возможность «встать на паузу» предприятиям всего потребительского рынка (кроме продуктовой торговли)», — констатирует Мантуров. В текущих условиях у компаний из-за падения оборотов на 50–80% в зависимости от региона наступил кассовый разрыв, а значит, невозможность работы и уплаты налогов.
Как пишет Мантуров, отсрочка налогов приведет лишь к отложенным банкротствам, а не к решению проблемы. Кроме того, уже сейчас в компаниях сектора начались сокращения персонала — оценочно оно составляет в текущий момент 20%. Министр считает, что «противодействие этому приведет лишь к ухудшению ситуации».
Минпромторг предлагает не относить к группе «смертельного риска» продуктовый ретейл и интернет-торговлю, несмотря на испытываемые ими сложности. Однако их бизнес должен быть сохранен полностью, иначе под угрозой окажется продовольственная безопасность страны.
Прогноз бизнеса на длительность кризиса
По оценке игроков отрасли, приведенной в письме министра, кризисный период, включая острую фазу и начало восстановления спроса и бизнеса, а также при условии принятия мер поддержки, затянется минимум на шесть месяцев.
Необходимы налоговые послабления, в частности отменить на весь срок начисление НДС и установить на полгода отсрочку по уже возникшему НДС. Также предложено поступить с налогом на прибыль. Предложена также отмена налогов на имущество, НДФЛ, фонд оплаты труда на персонал, остающийся в штате организации, взимания единого налога на ведение деятельности, налогов по упрощенной системе налогообложения.
Послабления в трудовых отношениях. Дать право работодателям отпускать персонал в вынужденный отпуск на период до шести месяцев, с выплатами соцзащитой специальных ежемесячных пособий. Размер пособия для уволенных и отправленных в отпуск должен быть до 80% заработной платы.
Также предлагается предоставить возможность бизнесу сокращать персонал с уведомлением за 15 дней и с выплатой заработной платы за указанный период для того, чтобы сохранить денежные средства компаний. По Трудовому кодексу сокращение персонала требует уведомления не менее чем за два месяца, а также компенсационных выплат.
ЦБ должен выработать комплекс мер по обеспечению льготного рефинансирования и реструктуризации кредитов в указанных отраслях. Банки не должны взимать пени и штрафы за нарушение действующих ковенант, а максимальная ставка кредитования должна быть ограничена 8%.
Необходимо установление «арендной амнистии». Отмена платежей по аренде предлагается для всех предприятий сектора, кроме продуктовой розницы. Аренду для продовольственных сетей предлагается брать в формате процента с оборота. В случае принятия «амнистии» по аренде предложен запрет на расторжение договоров аренды, кроме как по соглашению сторон. Арендодатели же на весь срок должны получить каникулы по обслуживанию кредитных обязательств.
Не заставлять непродовольственный ретейл продолжать операционную деятельность магазинов, если это станет экономически нецелесообразно. Для этого нужны меры поддержки для сохранения центральных офисов, которые после кризиса восстановят бизнес сетей.
На случай карантина необходимо сохранить работу всей продуктовой розницы, в том числе несетевой. Для предприятий общественного питания предусмотрен режим доставки или работы на вынос.
Компании просят не допустить снабжения по нормам. Как считают участники рынка, такая мера «похоронит продовольственный сегмент целиком — от производства до розницы».
Освободить малую торговлю и общепит от административных мер и отменить платы за размещение нестационарных торговых объектов. Мера также предусматривает продление договоров на размещение на срок не менее пяти лет.
Отмена сезонных ограничений для грузового транспорта и пропускной режим на всей территории России.
Мораторий на введение мер дополнительного регулирования отрасли производства, оптовой и розничной торговли. Участники рынка, в частности, просят отложить предустановку российского программного обеспечения на электронику и бытовую технику, а также не распространять расширенную ответственность производителя на операторов потребительского рынка.
Производители продукции обращают особенное внимание на то, что в государственной защите сегодня нуждаются и поставщики продовольствия. «На наш взгляд, аналогичные меры должны быть введены и в отношении производителей продовольственных товаров. Вместо участившихся проверок производителей со стороны профильных ведомств, которые мы наблюдаем сегодня, нам необходимо оказать им не меньшую поддержку», — отмечает Дмитрий Леонов, зампред правления Руспродсоюза.