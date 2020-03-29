Минпромторг оценил текущий уровень сокращений в потребсекторе в 20%

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Песков раскрыл обстоятельства подготовки обращения Путина к россиянам Общество, 17:04 Жириновский раскритиковал Лукашенко за игру в хоккей во время пандемии Спорт, 16:45 Песков раскрыл подробности визита Путина в больницу в Коммунарке Общество, 16:38 СК проверит рассказавшую в Instagram о нарушении карантина россиянку Общество, 16:29 Главой Роскомнадзора стал экс-сотрудник администрации президента Политика, 16:19 Тедеско заявил о желании пригласить Пирло и Дель Пьеро в «Спартак» Спорт, 16:13 В Воронежской области четыре человека погибли в ДТП Общество, 15:54 Хуан Амадор — о технологиях на кухне, гранях вкуса и звездах «Мишлен» Партнерский материал, 15:51 Фигуристка Трусова сообщила о продолжении тренировок на карантине Спорт, 15:48 Минпромторг оценил текущий уровень сокращений в потребсекторе в 20% Бизнес, 15:45 В Кремле допустили продолжение работы G20 в виртуальном формате Политика, 15:38 Волейболист Мороз продолжит карьеру после дисквалификации за кокаин Спорт, 15:37 Как выглядят города России во время пандемии коронавируса. Фоторепортаж Общество, 15:29  Умер бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов Общество, 15:20
Пандемия коронавируса ,  
0 

Минпромторг оценил текущий уровень сокращений в потребсекторе в 20%

Глава Минпромторга Денис Мантуров обратился к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой о мерах поддержки для розничного сектора и связанных с ним бизнесов. Обороты компаний уже упали на 50–80%, и в отрасли начались сокращения
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Министерство промышленности и торговли попросило правительство безотлагательно принять меры дополнительной поддержки участников потребительского рынка. Из-за введения государством мер по борьбе с коронавирусом и временного ограничения работы части предприятий потребительского сектора падение оборотов компаний рынков общественного питания, торговли (кроме продуктовой розницы) и бытовых услуг, как зафиксировало министерство, сегодня доходит до 80%, говорится в письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина от 27 марта 2020 года. Письмо за подписью министра Дениса Мантурова есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил представитель одного из участников рынка.

В Минпромторге РБК подтвердили, что по результатам консультаций с бизнесом министерство направило предложения по экстренной поддержке потребрынка в правительство, где они будут обсуждаться.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 марта
Общество

В обращении Мантуров констатирует, что всероссийские «каникулы», действующие с 28 марта по 5 апреля, а также последующий спад потребления, который продлится не менее полугода, «приведут к финансовому краху» предприятий торговли и общепита, а вместе с ними и владельцев ТЦ. Министерство вместе с представителями профильных ассоциаций и владельцами компаний непродовольственной розницы и общественного питания подготовило необходимые для поддержки отрасли меры, которые должны действовать с 28 марта по 28 сентября 2020 года.

Какие компании уже пострадали

По данным министерства, помощь нужна всем компаниям из всех сегментов бизнеса, как крупных сетевых, так и малых, обслуживающих потребителей: от производителей товаров, логистов и розницы до ресторанов и гостиниц, а также ТЦ. «Нам сейчас необходимо дать возможность «встать на паузу» предприятиям всего потребительского рынка (кроме продуктовой торговли)», — констатирует Мантуров. В текущих условиях у компаний из-за падения оборотов на 50–80% в зависимости от региона наступил кассовый разрыв, а значит, невозможность работы и уплаты налогов.

Минпромторг предложил разрешить тратить маткапитал на покупку автомобилей
Общество

Как пишет Мантуров, отсрочка налогов приведет лишь к отложенным банкротствам, а не к решению проблемы. Кроме того, уже сейчас в компаниях сектора начались сокращения персонала — оценочно оно составляет в текущий момент 20%. Министр считает, что «противодействие этому приведет лишь к ухудшению ситуации».

На поддержку народных промыслов предложили выделить 500 млн рублей
Бизнес

Минпромторг предлагает не относить к группе «смертельного риска» продуктовый ретейл и интернет-торговлю, несмотря на испытываемые ими сложности. Однако их бизнес должен быть сохранен полностью, иначе под угрозой окажется продовольственная безопасность страны.

Прогноз бизнеса на длительность кризиса

По оценке игроков отрасли, приведенной в письме министра, кризисный период, включая острую фазу и начало восстановления спроса и бизнеса, а также при условии принятия мер поддержки, затянется минимум на шесть месяцев.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

Какие меры предлагает Минпромторг

  • Необходимы налоговые послабления, в частности отменить на весь срок начисление НДС и установить на полгода отсрочку по уже возникшему НДС. Также предложено поступить с налогом на прибыль. Предложена также отмена налогов на имущество, НДФЛ, фонд оплаты труда на персонал, остающийся в штате организации, взимания единого налога на ведение деятельности, налогов по упрощенной системе налогообложения.
  • Послабления в трудовых отношениях. Дать право работодателям отпускать персонал в вынужденный отпуск на период до шести месяцев, с выплатами соцзащитой специальных ежемесячных пособий. Размер пособия для уволенных и отправленных в отпуск должен быть до 80% заработной платы.
  • Также предлагается предоставить возможность бизнесу сокращать персонал с уведомлением за 15 дней и с выплатой заработной платы за указанный период для того, чтобы сохранить денежные средства компаний. По Трудовому кодексу сокращение персонала требует уведомления не менее чем за два месяца, а также компенсационных выплат.
  • ЦБ должен выработать комплекс мер по обеспечению льготного рефинансирования и реструктуризации кредитов в указанных отраслях. Банки не должны взимать пени и штрафы за нарушение действующих ковенант, а максимальная ставка кредитования должна быть ограничена 8%.
  • Необходимо установление «арендной амнистии». Отмена платежей по аренде предлагается для всех предприятий сектора, кроме продуктовой розницы. Аренду для продовольственных сетей предлагается брать в формате процента с оборота. В случае принятия «амнистии» по аренде предложен запрет на расторжение договоров аренды, кроме как по соглашению сторон. Арендодатели же на весь срок должны получить каникулы по обслуживанию кредитных обязательств.
  • Не заставлять непродовольственный ретейл продолжать операционную деятельность магазинов, если это станет экономически нецелесообразно. Для этого нужны меры поддержки для сохранения центральных офисов, которые после кризиса восстановят бизнес сетей.
  • На случай карантина необходимо сохранить работу всей продуктовой розницы, в том числе несетевой. Для предприятий общественного питания предусмотрен режим доставки или работы на вынос.
  • Компании просят не допустить снабжения по нормам. Как считают участники рынка, такая мера «похоронит продовольственный сегмент целиком — от производства до розницы».
  • Освободить малую торговлю и общепит от административных мер и отменить платы за размещение нестационарных торговых объектов. Мера также предусматривает продление договоров на размещение на срок не менее пяти лет.
  • Отмена сезонных ограничений для грузового транспорта и пропускной режим на всей территории России.
  • Мораторий на введение мер дополнительного регулирования отрасли производства, оптовой и розничной торговли. Участники рынка, в частности, просят отложить предустановку российского программного обеспечения на электронику и бытовую технику, а также не распространять расширенную ответственность производителя на операторов потребительского рынка.

Комитет Совфеда поддержал законопроект о праве кабмина вводить режим ЧС
Политика

Производители продукции обращают особенное внимание на то, что в государственной защите сегодня нуждаются и поставщики продовольствия. «На наш взгляд, аналогичные меры должны быть введены и в отношении производителей продовольственных товаров. Вместо участившихся проверок производителей со стороны профильных ведомств, которые мы наблюдаем сегодня, нам необходимо оказать им не меньшую поддержку», — отмечает Дмитрий Леонов, зампред правления Руспродсоюза.

Авторы: Анна Левинская, Елена Сухорукова
Теги: Минпромторг, ретейл, Денис Мантуров, ТЦ, Рестораны
Материалы по теме
Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век
Бизнес
В Москве закроют все непродуктовые магазины и парикмахерские
Общество
Правительство и банки определили отрасли с правом на кредитные каникулы
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter