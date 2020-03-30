Медведев допустил принятие жестких мер в России из-за коронавируса

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев обратился к россиянам в связи с началом нерабочей недели в стране, введенной на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Запись обращения размещена на странице Медведева в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B-U3ogagu4Y/

По словам Медведева, в стране предпринимаются «все необходимые меры» для предотвращения распространения инфекции. Он также поблагодарил врачей, которые преодолевают «труднейшие испытания», помогая заболевшим.

Как отметил замглавы Совбеза, в случае неблагоприятного сценария развития ситуации с заболеванием в стране могут ввести более жесткие меры. В целях избежания развития такой ситуации необходимо прислушаться к рекомендации президента России оставаться дома и проявить самодисциплину, отметил Медведев.

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