В Москве ужесточат ограничительные меры из-за коронавируса. Главное

Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей. Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, как будет устроена жизнь в столице в эти дни и какие ограничительные меры будут введены

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Кого коснутся новые меры

«В Москве в это время будет нечего делать! Лучше находиться дома», — мэр Москвы Сергей Собянин

Все торговые предприятия, не занимающиеся продажей товаров первой необходимости, могут быть закрыты.

Меры коснутся работы точек общественного питания, торговых центров, парков. По словам источников РБК в правительстве Москвы, запрет на посещение парков коснется ВДНХ, парка Горького, Царицыно, Коломенского, парков Зарядье, Кусково и Сокольники.