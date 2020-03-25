Пандемия коронавируса , 25 мар, 23:15
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В Москве ужесточат ограничительные меры из-за коронавируса. Главное
Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей. Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, как будет устроена жизнь в столице в эти дни и какие ограничительные меры будут введены
Кого коснутся новые меры
«В Москве в это время будет нечего делать! Лучше находиться дома», — мэр Москвы Сергей Собянин
- Все торговые предприятия, не занимающиеся продажей товаров первой необходимости, могут быть закрыты.
- Меры коснутся работы точек общественного питания, торговых центров, парков. По словам источников РБК в правительстве Москвы, запрет на посещение парков коснется ВДНХ, парка Горького, Царицыно, Коломенского, парков Зарядье, Кусково и Сокольники.
- Ресторанам поступили указания от мэрии по работе общепита на неделе, которую президент Владимир Путин объявил нерабочей, уточнил президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. По его словам, в заведениях общепита не будут работать залы обслуживания, но посетители смогут заказать блюда на вынос и будет работать бесконтактная доставка онлайн-заказов
- Сервисы доставки еды продолжат свою работу, рассказали РБК в Delivery Club и iGooods. Сервисы Яндекс.Еда и Яндекс.Лавка также будут работать по обычному графику
- Сети М.Видео и Эльдорадо продолжают на следующей неделе работать в обычном режиме: магазины обоих брендов будут открыты с соблюдением всех правил безопасности и дезинфекции, — заявили в компаниях.
- В группе «Ташир», которая управляет торговыми комплексами «Рио» сообщили РБК, что им пока не поступало никаких распоряжений и они ожидают их 26 марта.
- По словам Собянина, подробнее об ограничениях будет рассказано позднее.