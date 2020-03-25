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В Москве ужесточат ограничительные меры из-за коронавируса. Главное

Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей. Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, как будет устроена жизнь в столице в эти дни и какие ограничительные меры будут введены
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Кого коснутся новые меры

«В Москве в это время будет нечего делать! Лучше находиться дома», — мэр Москвы Сергей Собянин

  • Все торговые предприятия, не занимающиеся продажей товаров первой необходимости, могут быть закрыты.
  • Меры коснутся работы точек общественного питания, торговых центров, парков. По словам источников РБК в правительстве Москвы, запрет на посещение парков коснется ВДНХ, парка Горького, Царицыно, Коломенского, парков Зарядье, Кусково и Сокольники.

  • Ресторанам поступили указания от мэрии по работе общепита на неделе, которую президент Владимир Путин объявил нерабочей, уточнил президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. По его словам, в заведениях общепита не будут работать залы обслуживания, но посетители смогут заказать блюда на вынос и будет работать бесконтактная доставка онлайн-заказов
  • Сервисы доставки еды продолжат свою работу, рассказали РБК в Delivery Club и iGooods. Сервисы Яндекс.Еда и Яндекс.Лавка также будут работать по обычному графику
  • Сети М.Видео и Эльдорадо продолжают на следующей неделе работать в обычном режиме: магазины обоих брендов будут открыты с соблюдением всех правил безопасности и дезинфекции, — заявили в компаниях.
  • В группе «Ташир», которая управляет торговыми комплексами «Рио» сообщили РБК, что им пока не поступало никаких распоряжений и они ожидают их 26 марта.
  • По словам Собянина, подробнее об ограничениях будет рассказано позднее.

Кого не коснутся новые меры

Согласно указу президента, данные меры не распространяются на работников:

  • непрерывно действующих организаций;
  • медицинских и аптечных организаций;
  • организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;
  • организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;
  • организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.
  • Представитель X5 Retail Group рассказал РБК, что все магазины торговых сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», а также онлайн-супермаркет Perekrestok.ru и экспресс-доставка из «Пятерочек» будут работать в обычном режиме. Также работу продолжат магазины «Магнит», рассказал РБК представитель ретейлера.

Ситуация с коронавирусом в России

  • Первые два случая заболевания коронавирусом были зафиксированы в России 31 января. Оба заболевших — граждане Китая.

  • По данным на 25 марта, в России зафиксировано 658 случаев, 410 из них — в Москве. Двое заболевших умерли.
  • 5 марта в столице был введен режим повышенной готовности для профилактики вируса. Московские власти попросили россиян, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией (КНР, Южная Корея, Италия, Иран, Франция, Германия и Испания), соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней и сообщать о своем возвращении в Москву по горячей линии. 16 марта эти меры были ужесточены: запрещено проведение любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек, закрыты школы.
Авторы: Юлия Сапронова, Анна Левинская, Елена Сухорукова, Надежда Федорова, Евгения Кузнецова
Теги: Москва, коронавирус, Сергей Собянин, парки, магазины, рестораны
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