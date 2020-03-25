В длинные выходные, которые продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля, Путин призвал всех россиян «побыть дома», чтобы предотвратить угрозу быстрого распространения коронавируса

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС )

Президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. То есть выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля», — сказал Путин.

При этом президент заверил, что все структуры жизнеобеспечения (банки, магазины, медучреждения, аптеки, транспорт) и органы власти всех уровней продолжат свою работу.

В преддверии длинных выходных Путин призвал россиян проявить «дисциплину и ответственность» и побыть дома. Президент отметил, что каникулы предусмотрены именно для того, чтобы снизить скорость распространения болезни. «Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское «авось», — сказал Путин, предупредив, что в противном случае «ближайшим будущим» России может стать то, что уже происходит в некоторых европейских странах.