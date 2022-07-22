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«Газпром» предупредил о «значительных рисках» в случае невозврата турбины

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Siemens Energy так и не передала российской стороне необходимые документы, которые подтверждают возможность вывода газотурбинного двигателя для компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» из-под санкций. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Газпрома».

«С учетом значительных потенциальных рисков в случае несоблюдения всех установленных процедур в рамках возврата указанного двигателя «Газпром» был вынужден в очередной раз обратиться к компании Siemens с подобным запросом», — говорится в сообщении.

Согласно действующим условиям контракта, отметили в «Газпроме», российская сторона не имеет дополнительных обязательств для получения турбины обратно.

В июне «Газпром» дважды сократил поставки газа в Германию по «Северному потоку». В компании пояснили такую ситуацию отсутствием турбины, которая находилась в Канаде на ремонте. Ее возвращение усложнялось введенными против России санкциями. Официальный Берлин попросил Оттаву вернуть двигатель для увеличения поставок газа, Канада согласилась. Такое решение вызвало критику в Киеве.

РБК направил запрос в пресс-службу Siemens.

Материал дополняется.

Reuters узнал о застрявшей в Германии турбине для «Северного потока»
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Фото:Filip Singer / ТАСС

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