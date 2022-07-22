Шольц назвал Россию ненадежным поставщиком газа

По словам канцлера Германии, у России нет проблем технически выполнять все обязательства поставщика, однако Москва этого не делает

Олаф Шольц (Фото: Britta Pedersen / dpa / Global Look Press)

Россия перестала быть надежным поставщиком газа для ФРГ, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Die Zeit.

«Германия больше не может полагаться на Россию [в газовых вопросах]. Вот почему мы предпочитаем перестраховываться», — сказал Шольц.

Также, по его словам, последние заявления Москвы о том, что поставки газа были сокращены по техническим причинам, «неубедительны».

Поставки газа по «Северному потоку-1» — основному маршруту по транспортировке топлива из России в Германию — возобновились 21 июля после десятидневной паузы, вызванной плановыми профилактическими работами. Как сообщил оператор, газ поступает в объеме 40% — около 67 млн куб. м в сутки.

В середине июня, до того как уйти на ремонт, «Газпром» дважды сокращал объемы поставок: сначала с плановых ежесуточных 167 млн куб. м до 100 млн куб. м, а позднее — до 67 млн куб. м. Компания сообщала, что пошла на этот шаг из-за задержки с возвращением турбины, которая была на ремонте в Монреале — Канада не могла вернуть из-за санкций. В итоге Канада решила отправить ее в Германию, но, по данным Reuters, агрегат застрял в ФРГ, потому что Москва не дала разрешения на его обратную транспортировку. В Кремле данные агентства опровергли.

В конце июня вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек не исключал, что Россия полностью перекроет поставки газа в рамках попыток «разжечь социальные волнения и разрушить единство». Нехватка газа приведет к прекращению работы ряда отраслей экономики Германии, уточнял он. В Кремле это предположение отвергли, заявив, что «Россия весьма и весьма аккуратно к своему реноме относится, к реноме ответственного поставщика».